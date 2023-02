25 χρόνια από τη μέρα που ο Χάλφορντ αποκάλυψε ότι είναι γκέι (και σόκαρε το μέταλ κοινό)

Όταν ο Ρομπ Χάλφορντ κάθισε απέναντι στον δημοσιογράφο του MTV στις 4 Φεβρουαρίου 1988 κανείς δεν περίμενε ότι θα αποκάλυπτε ότι ήταν ομοφυλόφιλος -και λιγότερο από όλους, αυτός που δεν το περίμενε ήταν ο ίδιος ο μύθος του μέταλ.

Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν έξι χρόνια μακριά από τους Judas Priest, ο Χάλφορντ έκανε μία στάση στο μουσικό κανάλι για να προωθήσει το “Voyeurs”, το επερχόμενο ντεμπούτο του με τους 2wo, το νέο του industrial metal project στο οποίο συμμετείχε και ο κιθαρίστας John 5 (ο οποίος ακόμη ονομαζόταν “John Lowery” εκείνη την εποχή).

Ο τραγουδιστής είχε εγκαταλείψει το χαρακτηριστικό του ντύσιμο με δερμάτινα, υιοθετώντας μια πιο γκοθ και γκλαμ αισθητική, με μάσκαρα, βαμμένα νύχια και ένα μαύρο γούνινο παλτό.

Κάποια στιγμή, η συζήτηση στράφηκε προς τη σεξουαλικότητα του Χάλφορντ, κάτι που συνέβαινε συχνά, καθώς για χρόνια κυκλοφορούσαν διάφορες φήμες γι’ αυτήν.

“Δεν μπορώ να θυμηθώ καν το όνομα του δημοσιογράφου αλλά μου έκανε το είδος της ερώτησης που είχα συνηθίσει τόσο πολύ να ακούω τα τελευταία χρόνια”, έγραψε ο μέταλ μύθος στα απομνημονεύματα του με τίτλο “Confess, το 2020. “Όλα αφορούσαν τις φήμες και τις εικασίες σχετικά με τη σεξουαλικότητά μου και το αν θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τι ισχύει και μπλα μπλα μπλα”.

Και παρότι ο τραγουδιστής είχε προβλέψει ότι θα ακούσει αυτές τις ερωτήσεις, εντούτοις δεν είχε σχεδιάσει να απαντήσει με τόση ειλικρίνεια.

“Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν ότι είμαι γκέι σε όλη μου τη ζωή”, είπε σχεδόν ασυνείδητα, καθώς μία σιωπή απλώθηκε στο στούντιο και το συνεργείο προσπαθούσε να καταλάβει αν άκουσε σωστά. "Είναι ένα θέμα για το οποίο νιώθω άνετα να μιλήσω μόνο τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα θέμα που με απασχολεί από τότε που κατάλαβα τη σεξουαλικότητα μου, κάτι με το οποίο νιώθω άνετα από πάντα. Κάτι για το οποίο νιώθω ότι πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσω, και αυτή η στιγμή για να το κάνω είναι τώρα”.

Ο Χάλφορντ είχε κρατήσει μυστική τη σεξουαλικότητά του για δεκαετίες, φοβούμενος ότι η δημοσιοποίηση της θα έθετε σε κίνδυνο την επιτυχία των Judas Priest. Αλλά άφηνε υπονοούμενα γι' αυτήν εδώ και δεκαετίες μέσα από τους στίχους του.

Για παράδειγμα, έδειξε τον πόνο που του προκαλούσε το ότι κρυβόταν στο κομμάτι "Raw Deal" που κυκλοφόρησε το 1977, όπου μιλούσε για τις βόλτες του στα γκέι μπαρ της περιοχής Fire Island της Νέας Υόρκης. "All eyes hit me as I walked into the bar / The steely leather guys were fooling with the denim dudes / A coupla colts playing rough stuff / New York, Fire Island" τραγουδούσε δηλαδή "Όλα τα μάτια ήταν πάνω μου σαν μπήκα στο μπαρ/ οι τύποι με τα δερμάτινα χάζευαν τους μάγκες με τα τζιν/ δυο περίστροφα μάλωναν/ Νέα Υόρκη, Fire Island”.

Επτά χρόνια αργότερα, στο "Jawbreaker" άφησε λίγα στη φαντασία με στίχους όπως "Deadly as the viper / Peering from its coil / The poison there is coming to the boil" δηλαδή “Θανατηφόρο σαν την οχιά / Κοιτάζοντας κουλουριασμένο / Το δηλητήριο εκεί ετοιμάζεται να εκτοξευτεί”.

Και πάλι όμως ο Χάλφορντ δεν αποκάλυπτε ευθέως τη σεξουαλικότητά του, αφήνοντας αρκετό χώρο στους στίχους του ώστε να θεωρούνται αμφίσημοι. "Συνέχεια κάτι με κρατούσε πίσω. Επέτρεψα στον εαυτό μου να τρομοκρατηθεί", είπε στο MTV εκείνη την μηέρα, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τους θαυμαστές των Priest να ψάξουν λίγο βαθύτερα τους στίχους τους.

“Αν ψάξετε μέσα στη συλλογή σας με τους δίσκους των Priest, θα εκπλαγείτε βλέποντας πόσα υπονοούμενα, πόσες μεταφορές χρησιμοποίησα, μερικές προφανείς και κάποιες άλλες όχι και τόσο προφανείς”.

Αναγνωρίζοντας ότι “πολλή ομοφοβία εξακολουθεί να υπάρχει στον κόσμο της μουσικής”, ο Χάλφορντ επέμεινε ότι όποιος δεν μπορούσε να αποδεχτεί τη σεξουαλικότητά του θα έπρεπε να ψάξει βαθύτερα τον εαυτό του.

“Αν έχουμε πρόβλημα με αυτό, νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσουμε βοήθεια και να μάθουμε για ποιον λόγο έχουμε πρόβλημα”, είπε. “Επειδή αν έχεις πρόβλημα με γκέι και λεσβίες, ίσως έχεις πρόβλημα σε ρατσιστικό επίπεδο, ίσως έχεις πρόβλημα σε θρησκευτικό επίπεδο. Νομίζω ότι κάθε άτομο πρέπει να αναζητήσει τα δικά του ανθρώπινα χαρακτηριστικά και να είναι αυτό που θέλει να είναι και να το αφήσουμε ήσυχο”.

Ο Ρομπ Χάλφορντ στη σκηνή του Knotfest USA το 2015. Paul A. Hebert/Invision/AP PAUL A. HEBERT/INVISION/AP

Μετά τη συνέντευξή-βόμβα, όπως χαρακτηρίστηκε εκείνη την εποχή, ο Χάλφορντ έλαβε ένα κατακλυσμό επιστολών από θαυμαστές που είπαν ότι η εμφάνιση του τους έδινε ελπίδα και τους βοήθησε να αποδεχτούν τη σεξουαλικότητά τους. Αργότερα έδωσε μια συνέντευξη στο “The Advocate”, το πρωτοποριακό περιοδικό LGBTQ+.

“Αν θα προσπαθούσα να βγω απ’ την ντουλάπα πριν από πέντε χρόνια, αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο”, είπε. ‘Αλλά αυτήν τη στιγμή βιώνω τα ίδια συναισθήματα που μου είπαν οι φίλοι μου ότι ένιωσαν όταν κι αυτοί αποκαλύφθηκαν: αυτή τη μεγάλη διαύγεια και αυτή τη μεγάλη γαλήνη”.

Παρόλη αυτή τη νέα γαλήνη που βρήκε στην προσωπική του ζωή, ο Χάλφορντ εκείνη την περίοδο χρειαζόταν να βάλει και την καριέρα του σε τάξη. Παράτησε το πρότζεκτ των 2wo λίγο μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους και ήρθε ξανά σε επαφή με τις κλασικές μέταλ ρίζες του στο “Resurrection” του 2000, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με το νέο του ομώνυμο συγκρότημα, Halford. Το άλμπουμ κέρδισε διθυραμβικές κριτικές και έθεσε τις βάσεις για τη θριαμβευτική επάνοδο του στους Judas Priest το 2003.