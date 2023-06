5 συναυλίες που άφησαν πίσω τους χάος και νεκρούς

Στο Κεντάκι 165 άνθρωποι πέθαναν το 1977 μέσα σε κέντρο που άρπαξε φωτιά, στην Τσεχία ένας φαν σκοτώθηκε από stage diving και στη Βαρκελώνη, σχεδόν έναν αιώνα πριν, 30 άνθρωποι έπεσαν νεκροί μετά από τρομοκρατική επίθεση.

Με λίγα λόγια, και στην Ελλάδα έχουμε ζήσει καταστροφές μετά απο συναυλίες αλλά τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει -και ευτυχώς. Ακολουθούν πέντε τέτοιες περιπτώσεις.

Guns 'n' Roses και Metallica στο Μόντρεαλ

Το 1992, όταν οι Guns N' Roses και οι Metallica βγήκαν μαζί στον δρόμο, παίρνοντας ως opening acts μπάντες όπως τους Faith No More και τους Motorhead, έκαναν το ένα sold out μετά το άλλο, όπως θα ήταν αναμενόμενο. Η περιοδεία τους γέμιζε κάθε στάδιο σε ΗΠΑ και Καναδά, μέχρι που όλα θα στράβωναν τη νύχτα της 8ης Αυγούστου 1992. Μια σειρά από “ατυχή γεγονότα” θα πυροδοτούσαν εκείνο το βράδυ μία τεράστια εξέγερση που θα μετέτρεπε το Μόντρεαλ σε μια μικρή εμπόλεμη ζώνη.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Metallica. Τη στιγμή που έπαιζαν το “Fade to Black”, ο Τζέιμς Χέτφιλντ μπήκε κατά λάθος μέσα στις φωτιές που άναψαν στη σκηνή ως μέρος του σόου. Αυτό το φρικτό ατύχημα του προκάλεσε εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού και ανάγκασε το συγκρότημα να τελειώσει νωρίς το σετ του. Ακολουθούσαν οι Guns N' Roses που θα μπορούσαν να είχαν σώσει την κατάσταση, αλλά ο Άξελ Ρόουζ δεν προτιμούσε να ρίξει λάδι (μεταφορικά) στη φωτιά.

Μέχρι το 1992, ο Ρόουζ είχε καταφέρει να γίνει ήδη γνωστός για την εκκεντρική του συμπεριφορά και την ικανότητά του να προκαλεί επεισόδια σε συναυλίες και δημόσιες εμφανίσεις του. Δεν θα πρέπει, λοιπόν, να προκαλεί εντύπωση ότι διάλεξε εκείνη ακριβώς τη στιγμή για να ισχυριστεί ότι τον πονούσε η φωνή του και να σταματήσει νωρίς το σετ της μπάντας του, μπροστά σε 53.000 ανυπόμονους φανς.

Εξοργισμένοι, περισσότεροι από 2.000 θεατές βγήκαν στους δρόμους του Μόντρεαλ και άρχισαν να σπάζουν βιτρίνες και να καίνε αυτοκίνητα. Συνολικά, οκτώ αστυνομικοί και 10 φανς τραυματίστηκαν σε μια πόλη που είχε πάρει φωτιά.

Ανθρωποκτονία από πρόθεση(;) σε μέταλ συναυλία

Το 2010, οι Αμερικανοί Lamb of God έκαναν περιοδεία στην Ευρώπη και όλα πήγαιναν καλά μέχρι τη μέρα που έφτασαν στην Τσεχία. Καθώς το συγκρότημα εμφανιζόταν στο κλαμπ Abaton στην Πράγα, ένας 19χρονος φαν ονόματι Ντάνιελ Νόζεκ ανέβηκε στη σκηνή για να κάνει stage diving, κάτι απόλυτα συνηθισμένο σε μέταλ συναυλίες. Εκείνος όμως θα κατέληγε νεκρός.

Όταν το βίντεο της συναυλίας εξετάστηκε από την τσέχικη αστυνομία, φαινόταν σαν να είχε σπρωχθεί βίαια ο Νόσεκ από έναν σεκιουριτά και τον Ράντι Μπλάιθ, τον τραγουδιστή των Lamb of God. Κανονικά, τέτοιου είδους πλάνα δεν θα θεωρούνταν κάτι σκανδαλώδες αλλά αυτή η περίπτωση ήταν διαφορετική, καθώς όπως ήδη αναφέραμε, ο Νόζεκ λίγο αργότερα πέθανε. Πιο συγκεκριμένα, ο 19χρονος έπεσε απ’ τη σκηνή με το κεφάλι του, γεγονός που του προκάλεσε τεράστια εγκεφαλική βλάβη. Πρώτα έπεσε σε κώμα και μετά πέθανε.

Δύο χρόνια μετά το περιστατικό, ο Μπλάιθ συνελήφθη στην Τσεχία και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Για 37 ημέρες, κρατήθηκε στη φυλακή μέχρι να καταβληθεί η εγγύηση. Το 2013, παρά την επιθυμία αρκετών νομικών εμπειρογνωμόνων, ο Μπλάιθ επέστρεψε στην Τσεχία για να δικαστεί. Τελικά απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες τόσο κατά τη διάρκεια της δίκης όσο και στην έφεση που ακολούθησε.

Η πανκ εξέγερση στο Σαν Μπεναρντίνο

Μπορεί όσοι δεν έχουν καμία σχέση με το πανκ να νομίζουν ότι όλα τα λάιβ εξελίσσονται σε ένα μη ελεγχόμενο χάος, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Το κοπάνημα έχει κανόνες, τα mosh pits δεν είναι πράξεις βίας -συνήθως- και υπάρχει σωστή συμπεριφορά ακόμα και όταν δέχεσαι τα σάλια του φρόντμαν.

Παρόλα αυτά, η πραγματική βία δεν είναι και κάτι τόσο σπάνιο σε μία πανκ συναυλια -προφανώς. Κατά τη δεκαετία του 1980, όταν ακόμη γεννιόταν το hardcore, τα λάιβ γίνονταν συχνά βίαια όσο οι φανς έπεφταν πάνω σε άλλους φανς ή καμιά φορά, προσπαθούσαν να πλακωθούν με τα ίδια τα μέλη της μπάντας.

Το 2006, κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ με τίτλο “British Invasion 2k6”, ξέσπασε μια σχεδόν εξέγερση θα τη λέγαμε στο Σαν Μπερναρντίνο της Καλιφόρνιας, αφότου νεοναζί και άλλοι υπέρμαχοι της λευκής ανωτερότητας έπαιξαν ξύλο με άλλους θεατές.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, και ενώ οι νεοναζί τις έτρωγαν με μπουκάλια μπύρας, με ζώνες με καρφιά και άλλα αντικείμενα, ένας από αυτούς μαχαιρώθηκε. Όσο οι σεκιουριτάδες προσπαθούσαν να βγάλουν έξω τους τραυματίες, οι Total Chaos και οι Varukers -δύο βρετανικά πανκ συγκροτήματα- συνέχισαν να παίζουν κανονικά.

Όταν έφτασε η αστυνομία του Σαν Μπερναρντίνο για να απομακρύνει τους τραυματισμένους νεοναζί από το χώρο, το κοινό ξέφυγε τελείως και άρχισε να πλακώνεται με τους αστυνομικούς. Η αστυνομία ενισχύθηκε με άντρες και από άλλα δύο τμήματα αλλά το μόνο που κατάφεραν με τη χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού ήταν να μεταφέρουν το χάος έξω στους δρόμους.

Δύο καμένα περιπολικά και δεκάδες σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων ήταν ο τελικός απολογισμός της βραδιάς.

165 νεκροί σε πυρκαγιά στο Κεντάκι

Στις 28 Μαΐου 1977, το “Beverly Hills Supper Club” του Σάουθγκέιτ, στο Κεντάκι, έγινε το σκηνικό μιας φρικτής πυρκαγιάς που σκότωσε περίπου 165 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 200.

Η φωτιά, που ξεκίνησε από το Zebra Room του κλαμπ και εξαπλώθηκε μέχρι το Cabaret Room, σημειώθηκε ενώ το νυχτερινό κέντρο είχε περισσότερο κόσμο από όσο “αντεχε” λόγω των εορτασμών της Memorial Day. Στο Cabaret Room, εμφανιζόταν ο Τζον Ντέιβιντσον, δημοφιλής ηθοποιός, τραγουδιστής και γενικά διασκεδαστής, σε εκείνη την μεριά της Αμερικής, ο οποίος συνέβαλε στο να μαζευτεί τόσος κόσμος εκείνη τη βραδιά.

Σύμφωνα με την έρευνα που ακολούθησε, το “Beverly Hills Supper Club”θα μπορούσε να χωρέσει με ασφάλεια περίπου 600 άτομα, δεδομένου του αριθμού των εξόδων που είχε. Και γιατί το λέμε αυτό; Γιατί τη νύχτα της πυρκαγιάς, το πλήθος που παρευρέθηκε ήταν κάπου κοντά στα 2.400-2.800 άτομα.

Οι αρχές αργότερα διαπίστωσαν ότι η φωτιά ήταν αποτέλεσμα κάποιου ηλεκτρολογικού προβλήματος και ότι ξεκίνησε πολύ πριν να γίνει αντιληπτή από το προσωπικό ή από όσους παρακολούθησαν το σόου.

Μόλις ο καπνός έφτασε τελικά στο Cabaret Room, το πλήθος πανικοβλήθηκε και όρμησε προς τις εξόδους. Πολλοί άτυχοι έπεσαν κάτω και ποδοπατήθηκαν, άλλοι συνεθλίβησαν πάνω στις πόρτες εξόδου, μπλοκάροντας ταυτόχρονα και κάποιες απ’ αυτές. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι κάποιες έξοδοι ήταν εξ αρχής κλειδωμένες από την ίδια τη διοίκηση του κέντρου.

Πάντως, ακόμη και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι η πυρκαγιά ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού. Σε αυτό συνέβαλαν και η αποκάλυψη της συζύγου του ιδιοκτήτη ότι το βράδυ της πυρκαγιάς είχε λάβει ένα απειλητικό γράμμα καθώς και ο ισχυρισμός του συγγραφέα του βιβλίου “Beverly Hills Supper Club: The Untold Story of Kentucky's Worst Tragedy” ότι πίσω από όλα κρυβόταν η μαφία, επειδή ο ιδιοκτήτης αρνούταν να αγοράσει την προστασία τους.

Βόμβα στην όπερα

Στις 8 Νοεμβρίου 1893, κατά τη διάρκεια της παράστασης “Γουίλιαμ Τέλλος” του Τζοακίνο Ροσίνι, εξερράγη βόμβα στο Μεγάλο Θέατρο του Λισέου της Βαρκελώνης. Η επίθεση άφησε πίσω της 30 νεκρούς και δεκάδες ανθρώπους ακρωτηριασμένους και τραυματίες, σκορπώντας τον τρόμο στην ισπανική μεγαλούπολη. Επρόκειτο για ένα από τα χειρότερα τρομοκρατικά επεισόδια στην ιστορία της Ευρώπης και είχε καταφέρει να σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους από όλα τα τρομοκρατικά επεισόδια της δεκαετίας του 1880 μαζί.

Σύμφωνα με τις αρχές, πίσω απ’ τη επίθεση κρύβονταν αναρχικοί και σοσιαλιστές, οι οποία είχαν εξαπολύσει ένα γενικότερο κύμα βίας εκείνη την εποχή. Τη συγκεκριμένη επιθεση αποκαλύφθηκε ότι την είχε ενορχηστρώσει ο αναρχικός Σαντιάγο Σαλβαδόρ, ο οποίος και πέταξε τη βόμβα μέσα στην πλατεία του θεάτρου από τον πέμπτο όροφο.

Μετά από αυτό το περιστατικό και μια ακόμη βομβιστική επίθεση που ακολούθησε σκοτώνοντας 12 άτομα, η ισπανική αστυνομία προχώρησε στη βίαιη διάλυση των κομμούνων και των κομμάτων που συνδέονταν με το αναρχικό κίνημα.

Έξι άνδρες θα κατηγορούνταν ότι συμμετείχαν στη βομβιστική επίθεση και τον Μάιο του 1894 θα έβρισκαν όλοι μαζί τον θάνατο παρατεταγμένοι μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οι σύντροφοί τους θα ζητούσαν εκδίκηση και ένα νέο κύμα βίας και δολοφονιών θα ακολουθούσε.