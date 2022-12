24 MEDIA LAB

BEST OF THE YEAR

50+1 βιβλία από την Ελλάδα για το 2022

Το Magazine σταχυολογεί την εγχώρια εκδοτική παραγωγή. Αυτές είναι οι νέες εκδόσεις, μυθοπλασίας και μη, που ξεχωρίζουν.

SHARE