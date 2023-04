Φεστιβάλ Αθηνών 2023: Τι θα δούμε φέτος σε Ηρώδειο - Επίδαυρο - Πειραιώς 260

2200 καλλιτέχνες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό σε 76 εκδηλώσεις προκειμένου να δώσουν έναν αέρα Τέχνης και Ελευθερίας στο φετινό καλοκαίρι. Μότο του; “Η ελευθερία των άλλων” και έμπνευσή του η επέτειος των 200 χρόνων από τη συγγραφή του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Διονύσιου Σολωμού.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2023 μάς αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Απριλίου από την καλλιτεχνικη του διευθύντρια, Κατερίνα Ευαγγελάτου, παρουσία δημοσιογράφων και δεκάδων καλλιτεχνών - αίσθηση προκάλεσε η απουσία της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού. Παρούσα δήλωσε μόνο η ΓΓ του ΥΠΠΟΑ, Ελένη Δουνδουλάκη.

Ένα πρόγραμμα συμπυκνωμένο, πολυσυλλεκτικό, εξωστρεφές, με έντονη την ελληνική εκπροσώπηση και με το "βλέμμα" στραμμένο στο μέλλον και στην εξαγωγή της ελληνικής δημιουργίας. Με διεθνείς συμπαραγωγές και μεγάλες πρεμιέρες με την υπογραφή κορυφαίων καλλιτεχνών από το χώρο του Θεάτρου, της Μουσικής και του Χορού.

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου IOANNA CHATZIANDREOU

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου μίλησε αρκετά για το κυρίαρχο αυτό αίτημα της ανθρωπότητας εδώ και αιώνες. “Η Ελευθερία είναι μια από τις πιο δύσκολες, τις πιο απαιτητικές και τις πιο παρερμηνεύσιμες ιδέες. Ελεύθεροι να στοχαστούμε, να πράξουμε, να επιλέξουμε τον τρόπο ζωής μας, να αγαπήσουμε όποιο πλάσμα αγαπάμε, να πούμε την γνώμη μας χωρίς φόβο, να τοποθετηθούμε δημοσίως. Και επιπλέον, είμαστε άραγε έτοιμες και έτοιμοι για την ελευθερία των άλλων και όχι μόνο την δική μας; Για την ελευθερία των άλλων ομάδων, που δεν ταυτίζονται με το δικό μας εθνικό, φυλετικό, ταξικό, θρησκευτικό, σεξουαλικό “εμείς”; Είναι εφικτή η κοινωνική συνύπαρξη, αν η ελευθερία δεν βαδίζει χέρι-χέρι με τον σεβασμό απέναντι στον άλλο αλλά και την ατομική υποχρέωση και ευθύνη;” τόνισε.

Ενδιαφέρουσα πολύ είναι και η νέα οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ -που σχεδίασε το δημιουργικό γραφείο GDESIGN- και περιστρέφεται επίσης γύρω από την έννοια της ελευθερίας. Πρόκειται για ένα τρίπτυχο εικόνων με ένα χελιδόνι (η αίσθηση της ελευθερίας), μία καρδιά (σύμβολο της αγάπης που χωρίς αυτή κανένας αγώνας δεν καρποφορεί) και το νερό (πηγή ζωής και ελευθερίας).

Σήμερα στις 17:00 ξεκινάει και η προπώληση εισιτηρίων για τις περισσότερες εκδηλώσεις του φεστιβάλ στο aefestival.gr και το viva.gr.

Τα Highlights του Φεστιβάλ

Ηρώδειο

Εξαιρετικά δυνατό φέτος το πρόγραμμα του Ηρωδείου με ιδιαίτερα ενισχυμένη την τζαζ του πλευρά. Η αυλαία σηκώνεται με τη “Μαντάμα Μπατερφλάι” του Τζάκομο Πουτσίνι (1, 4, 7, 10 Ιουνίου) σε σκηνοθεσία του κορυφαίου Γάλλου σκηνοθέτη Ολιβιέ Πι και σε μουσική διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου, ενώ τη σκυτάλη παίρνουν δυναμικά συναυλίες κλασικής μουσικής με την βιολονίστρια-θρύλο Άνε-Ζοφί Μούτερ (12 Ιουνίου) σε έργα Βιβάλντι, Μπαχ, Πρεβέν και Μπολόν ντε Σεν-Ζορζ και τον σταρ του πόντιουμ Θεόδωρο Κουρεντζή που έρχεται στο Ρωμαϊκό Ωδείο (15 Ιουνίου) με την ορχήστρα Utopia και την Τρίτη Συμφωνία του Μάλερ. Στις 29 Ιουνίου η ΚΟΑ θα παρουσιάσει το Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρντι σε διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού, ενώ στις 15 Ιουλίου ο θρυλικός αρχιμουσικός Κρίστοφ Έσενμπαχ και ο σούπερ σταρ του πιάνου Κινέζος Λανγκ Λανγκ θα ερμηνεύσουν μαζί της έργα Γκριγκ και Τσαϊκόφσκι.

O Θεόδωρος Κουρεντζής ALEXANDRA MURAVYEVA

Στις ελληνικές βραδιές ξεχωρίζουμε αυτή του Σταύρου Ξαρχάκου (18 Ιουνίου) με οδηγούς ερμηνευτές τη Μαρία Φαραντούρη, τον Γιάννη Κότσιρα και την Ηρώ Σαΐα, αλλά και αυτή της Έλλης Πασπαλά (25 Ιουνίου) που θα μας κάνει ένα μεγάλο αμερικανικό ταξίδι. Στις 3 Ιουλίου ο Γιάννης Αγγελάκας επιστρέφει στο Ηρώδειο μαζί με τους 100°C.

Στον κύκλο της τζαζ, το βλέμμα μας μαγνητίζει η συναυλία του Γκρέγκορι Πόρτερ (24 Ιουνίου), ο κορυφαίος δεξιοτέχνης στο ούτι Ανουάρ Μπραχέμ (5 Ιουλίου) κι ο Jose James (8 Ιουλίου). Τέλος δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον εμβληματικό τζαζ πιανίστα Χέρμπι Χάνκοκ (11 Ιουλίου) και τη Melody Gardot (12 Ιουλίου).

The Waterboys ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Στη σύγχρονη μουσική το ενδιαφέρον μας συγκεντρώνουν οι Waterboys (22 Ιουνίου) και οι Ισλανδοί Sigur Rós (27 Ιουνίου). Την 1η Ιουλίου ο Αλεξάντρ Ντεσπλά θα μας χαρίσει μία μαγική βραδιά, ενώ οι αγαπημένοι James έρχονται στις 10 Ιουλίου και συμπράττουν με συμφωνική ορχήστρα 22 ατόμων και χορωδία γκόσπελ για να μας ταξιδέψουν σε όλους τους σταθμούς της μουσικής τους διαδρομής. Οι ηλεκτρονικοί Kraftwerk (16 Ιουλίου) και ο Ζιλμπέρτο Ζιλ (17 Ιουλίου) δε χρειάζονται συστάσεις.

Η αυλαία του Ηρωδείου πέφτει με την παράσταση του Γάλλου σκηνοθέτη και εικαστικού Φιλίπ Κεν και τον “Κήπο των ηδονών”.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με έντονο γυναικείο άρωμα

Το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου MICHALIS_KLOUKINAS

8 αρχαίες παραστάσεις (6 τραγωδίες και 2 κωμωδίες) θα παρουσιαστούν φέτος στο αργολικό θέατρο που φέτος αρκετά έντονη γυναικεία ματιά, καθώς θα σκηνοθετήσουν 4 άνδρες και 4 γυναίκες σκηνοθέτιδες.

Τα φετινά Επιδαύρια ανοίγουν φέτος το Εθνικό Θέατρο και η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κατερίνα Ευαγγελάτου με τον "Ιππόλυτο" του Ευριπίδη, ενώ ακολουθεί η αιρετική Λένα Κιτσοπούλου στην πρώτη της σκηνοθετική κάθοδο στην Επίδαυρο με μια διασκευή της δηκτικής κωμωδίας του Αριστοφάνη, "Σφήκες". Το ενδιαφέρον μας μαγνητίζει η βασισμένη στην Ευριπίδεια "Μήδεια" διασκευή/πρόταση του Φρανκ Κάστορφ, ιστορικού διευθυντή της βερολινέζικης Φολκσμπίνε, που σφράγισε από τη δεκαετία του 1990 το «γερμανικό στιλ» παιξίματος. "Παρών" θα δηλώσουν και η Έφη Μπίρμπα με τον Άρη Σερβετάλη με τα "Βατράχια" του Αριστοφάνη (28 & 29 Ioυλίου), ο Δημήτρης Καταλειφός σαν Οιδίποδας στον Οιδίποδα επί Κολωνώ του Γιώργου Σκεύα (28 & 29 Ioυλίου), η Ιώ Βουλγαράκη με την "Εκάβη" (11 & 12 Αυγούστου), το ΚΘΒΕ με τις "Τρωάδες" σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη (18 & 19 Αυγούστου), αλλά και ο Σϊμος Κακάλας με "Οιδίποδα Τύραννο" (25 & 26 Αυγούστου) τον Γιάννη Στάνκογλου.

Να σημειωθεί πως με έναυσμα την παράσταση του Κάστορφ αλλά και την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, επαναλειτουργεί φέτος μετά από 22 χρόνια ο εκθεσιακός χώρος Επιδαύρου. Η επαναλειτουργία του Μουσείου θα εγκαινιαστεί με μια περιοδική έκθεση αφιερωμένη στη Μήδεια η οποία εστιάζει στην παρουσία της τραγικής ηρωίδας στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου από το 1956 που υποδέχτηκε τη Μήδεια του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία του Μινωτή με τη θρυλική Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο.

Πειραιώς 260 με θέατρο- χορό, αλλά και grape

Σκηνή από τη νέα παράσταση του πρωτοποριακού Ρώσου σκηνοθέτη του θεάτρου και του κινηματογράφου Κιρίλ Σερεμπρένικοφ © STUDIO FABIAN HAMMERL

Το πρόγραμμα της Πειραιώς 260 ανοίγει με τη νέα παράσταση του πρωτοποριακού Ρώσου σκηνοθέτη του θεάτρου και του κινηματογράφου Κιρίλ Σερεμπρένικοφ, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 7 & 8 Ioυνίου. Από την Αργεντινή θα δούμε το “La obra” (14 & 15 Ioυνίου) του διεθνώς αναγνωρισμένου, πρωτοποριακού Αργεντίνου σκηνοθέτη Μαριάνο Πενσότι που εστιάζει στη σχέση ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, φαντασίας και πραγματικότητας, αντλώντας συχνά από τη δική του ζωή ή αυτή των συνεργατών του. Ο ρηξικέλευθος, αιρετικός Ελβετός σκηνοθέτης Κρίστοφ Μαρτάλερ, παλιός γνώριμος του Φεστιβάλ και του ελληνικού κοινού, έρχεται ξανά στην Πειραιώς 260 (19 & 20 Ιουνίου), με την παράσταση “Das Weinen (Das Wähnen) / Λυγμός (Καημός)”, ενώ από τον Ιρανό Αμίρ Ρεζά Κουεστανί θα δούμε τον “Blind runner / Τυφλό δρομέα” (20 & 21 Ioυνίου). Ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ζέλντιν, ανερχόμενο αστέρι του βρετανικού θεάτρου, έρχεται φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα (23 - 26 Ιουνίου), για να παρουσιάσει τις “Εξομολογήσεις”, την αφήγηση της ζωής μιας γυναίκας με πρωτογενές υλικό τις συζητήσεις με τη μητέρα του,

ο Στάθης Λιβαθινός θα παρουσιάσει την παράσταση “Καζανόβα / Δον Ζουάν Η ερωτική περιπλάνηση” ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Στις ελληνικές τώρα παραστάσεις, η ομάδα «Εν δυνάμει» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ενθουσίασε το κοινό με την παράσταση Ερωτευμένα άλογα το 2019 επανέρχεται στην Πειραιώς 260 (7 - 9 Ioυνίου) σε συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βιεννέζο χορογράφο Μίκαελ Κλίεν. Η Νατάσα Τριανταφύλλη θα παρουσιάσει το “Σχέδιο Μάρσαλ – Α path of perspectives” (7 - 10 Ιουνίου), ενώ ο Στάθης Λιβαθινός θα παρουσιάσει την παράσταση “Καζανόβα / Δον Ζουάν Η ερωτική περιπλάνηση” (14 - 18 Ιουνίου), όπου οι φωνές των δύο μεγάλων ποιητών συναντούν η μια την άλλη φωτίζοντας από την ερωτική περιπλάνηση και τον διαρκή απολογισμό για τον χρόνο που περνά και χάνεται ως το θέμα της εξορίας, την άλλη πάντα όψη της περιπλάνησης. Ο Παντελής Δεντάκης θα παρουσιάσει “Το ρόδο είναι ρόδο” της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη (30 Ιουνίου - 3 Ιουλίου), μία παράσταση εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία της Δήμητρας της Λέσβου από τη Σκάλα Συκαμιάς, ενώ η Έλλη Παπακωνσταντίνου θα μας χαρίσει μία πρωτότυπη ανάγνωση της ευριπίδειας τραγωδίας Βάκχες (4 - 6 Ioυλίου), που παντρεύει τον αρχαίο μύθο με την έρευνα πάνω στη ρευστότητα των φύλων, αξιοποιώντας στο έπακρο τα νέα μέσα, τον χορό και τον ήχο, τη μυστικιστική εμπειρία. Η αγαπημένη ομάδα 4frontal θα παρουσιάσει τις “Σπυριδούλες” της Νεφέλης Μαϊστράλη (8 - 11 Ioυλίου), μία παράσταση που εκκινεί από την αληθινή ιστορία της Σπυριδούλας, μιας 12χρονης υπηρέτριας, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη της δεκαετίας του 1950. Με τη χαρακτηριστικά ανατρεπτική ματιά του, ο Θάνος Παπακωνσταντίνου φέρνει στο Φεστιβάλ τον “Θυέστη” του Σενέκα (10 & 11 Ιουλίου) που δεν έχει παρασταθεί ποτέ στην ελληνική σκηνή, ένα από τα σκοτεινότερα έργα εκδίκησης και άμετρου πάθου, ενώ η bijoux de kant του Γιάννη Σκουρλέτη διαβάζει άλλη μια φορά «λοξά» την παράδοση αντλώντας έμπνευση από τον σπουδαίο Μικρασιάτη συνθέτη, μαέστρο και πιανίστα Γιάννη Κωνσταντινίδη (17 - 20 Ioυλίου)

To έργο “Ισιδώρα Ντάνκαν” του εμβληματικού χορογράφου Ζερόμ Μπελ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Στον χορό, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η hip hop και street χορευτική σκηνή της Ελλάδας εκπροσωπείται δυναμικά στο Φεστιβάλ μέσα από την ενότητα «Layers of Street» (17 & 18 Ioυνίου). Τις ίδιες ημέρες η Δανή χορεύτρια και χορογράφος Μέτε Ίνγκβαρτσεν, που γνωρίσαμε στο Φεστιβάλ το 2017 με τις 69 στάσεις της, επανέρχεται για να μας δονήσει ξανά μ’ ένα ξεσηκωτικό σόλο, ενώ ο Ισραηλινός χορογράφος Εμανουέλ Γκατ (22 & 23 Ιουνίου) με έδρα τη Γαλλία φέρνει στην Πειραιώς 260 μια γιορτή της ζωτικότητας και της ευφορίας. Η χορογράφος Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου, στο νέο έργο της “Η απόλαυση της αναπαράστασης” (24 - 26 Ioυνίου), ενώ η Ανδρονίκη Μαραθάκη (1 - 3 Ioυλίου) στην παράσταση “επώδυνα εύκολο” αναζητά μια γλώσσα αισθητηριακή, προγλωσσική, ανείπωτη, η οποία να εστιάζει στις αλλαγές της κινητικότητας του ανθρώπου που πονά. Στις 3 και 4 Ιουλίου στο τελευταίο τους έργο οι RootlessRoot δημιουργούν έναν κόσμο αφιερωμένο στη σιωπή και στη δύναμή της. To έργο “Ισιδώρα Ντάνκαν” (9 & 10 Ioυλίου) του εμβληματικού χορογράφου Ζερόμ Μπελ, φτιαγμένο για την Ελίζαμπεθ Σβαρτς και σε συνεργασία μαζί της, εστιάζει στη μορφή της Ισιδώρας Ντάνκαν, συνεχίζοντας τη σειρά πορτρέτων χορευτών που ξεκίνησε ο χορογράφος το 2004, ενώ ο εμπνευσμένος από το παγκόσμιο κύμα διαμαρτυρίας και την ανάγκη κοινωνικής αλληλεγγύης και αντίστασης στην κρατική καταστολή, πρωτοπόρος Βέλγος χορογράφος και περφόρμερ Γιαν Μάρτενς επανέρχεται στο Φεστιβάλ σε συνεργασία αυτή τη φορά με τη βερολινέζικη ομάδα Dance On με το “Το κάθε απόπειρα θα καταλήγει σε κομματιασμένα κορμιά και τσακισμένα κόκαλα” (14 & 15 Ioυλίου).

Οι RootlessRoot δημιουργούν έναν κόσμο αφιερωμένο στη σιωπή και στη δύναμή της ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Αξίζει να σταθούμε ιδιαίτερα στο Grape, τη νέα πλατφόρμα για την εξωστρέφεια των Ελλήνων δημιουργών, μία Αγορά για τις ελληνικές Παραστατικές Τέχνες GREEK AGORA OF PERFORMANCE μέσω της οποίας για πρώτη φορά συστηματοποιείται η προβολή και η εξαγωγή των έργων του φεστιβάλ.

Εξήντα Έλληνες στην Κουαντριενάλε της Πράγας

Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην διεθνή αποστολή, την εθνική εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Prague Quadrennial. Εξήντα Έλληνες δημιουργοί και δέκα πανεπιστημιακά τμήματα: H μεγαλύτερη ως τώρα συμμετοχή της Ελλάδας στην Κουαντριενάλε της Πράγας (Prague Quadrennial of Performance Design and Space – PQ) θα υλοποιηθεί από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου μετά από πρωτοβουλία των Ελλήνων σκηνογράφων - ενδυματολόγων και των σχετικών σχολών και εργαστηρίων, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (8 - 18 Ιουνίου 2023).

Εθνικό Θέατρο

PINELOPI_GERASIMOU



Τέσσερις παραστάσεις θα παρουσιαστούν φέτος και στο Εθνικό Θέατρο: Η “Καταστροφή” του Δημήτρη Μπαμπίλη (1 - 4 Ioυλίου), την “Δημοκρατία του Μπακλαβά” του Ανέστη Αζά (6 - 8 Ioυλίου), το “Run – Ένα σκηνικό δοκίμιο για την έλλειψη χρόνου” του Γιώργου Βαλαή (17 - 20 Ioυλίου) και “Taverna Miresia Mario, Bella, Anastasia” του Μάριο Μπανούσι.

Ωδείο Αθηνών με πρωτοποριακό φεστιβάλ

CHRISTOS SAKELLARIDIS

To Subset Festival που εγκαινιάζεται στο Ωδείο Αθηνών δανείζεται έναν μαθηματικό όρο (υποσύνολο ⊆) για να ονομάσει ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ νέας μουσικής μέσα στο Φεστιβάλ, που θα φιλοξενηθεί στους ολοκαίνουριους χώρους του Ωδείου Αθηνών. Πρόκειται για μια πενθήμερη διοργάνωση που ενσωματώνει μεγάλη ποικιλία καλλιτεχνικών έργων, ευελπιστώντας να φέρει σε διάλογο διαφορετικές εκδοχές σύγχρονης μουσικής γραφής και παρουσίασης. Σ’ αυτές τις πέντε μέρες, οι τρεις χώροι του Ωδείου Αθηνών θα φιλοξενούν εναλλάξ μουσικά σχήματα, ηχητικές και οπτικές εγκαταστάσεις και μουσικές περφόρμανς σε μια πολυπρισματική και ιδιαίτερα εξωστρεφή μουσική πλατφόρμα.

Μικρή Επίδαυρος με πειραματισμό και νέα έργα

Ο Παντελής Φλατσούσης KAROL JAREK

Η αυλαία της Μικρής Επιδαύρου σηκώνεται στις 8 Ιουλίου με τον Ψαραντώνη, ενώ στις 14 & 15 Ιουλίου η Έμιλυ Λουίζου -νέα σκηνοθέτιδα με έδρα το Λονδίνο- σκηνοθετεί τα “Συμπτώματα από την έλλειψη βάρους” του Γιάννη Σκαραγκά, ένα έργο εμπνευσμένο από τις Ευμενίδες του Αισχύλου. Στις 21 & 22 Ιουλίου ο Παντελής Φλατσουσης παρουσιάζει το Θήβα: A Global Civil War, έργο εμπνευσμένο από τους Επτά επί Θήβας του Αισχύλου. Ο Σαράντος Γεώργιος Ζερβουλάκος σκηνοθετεί τον “Φιλοκτήτη” του Χρήστου Οικονόμου (εμπνευσμένο από τον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή) στις 28 & 29 Ιουλίου, ενώ στις 4 & 5 Αυγούστου ο Τάκης Τζαμαργιάς σκηνοθετεί το “Γίνεται δέντρο το πουλί;” του Χρήστου Χωμενίδη (Εμπνευσμένο από τον Ίωνα του Ευριπίδη). Τέλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, ένα πολύ ξεχωριστό κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, θα μας ταξιδέψει στην τρυφερή, τη σπαρακτική, την αγαπητική πλευρά του (12 Αυγούστου).

Διαβάστε ολόκληρο το πρόγραμμα εδώ