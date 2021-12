24 MEDIA LAB

ΑΡΝΗΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Get the trolls out! Οι Έλληνες αντιεμβολιαστές στο διαδίκτυο

Είναι αντισημίτες και ξενοφοβικοί κι επίσης καταναλώνουν για πρωινό θεωρίες συνωμοσίας και fake news.

SHARE