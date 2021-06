Ίαν Στρατής: Τo Athens Music Week, η σχέση με τη γάτα του και το χειρότερο πέσιμο που έχει δεχθεί

Λένε ότι η πρώτη εικόνα που έχεις για τον άλλο είναι και μία από τις πιο δυνατές. Μαζί του όλως περιέργως η εικόνα αυτή δεν ήρθε για εμένα μέσα από τη μικρή οθόνη αλλά από τη σκηνή του θεάτρου Χώρα τον χειμώνα του 2017. Ο Ίαν Στρατής πρωταγωνιστούσε τότε στο επετειακό ανέβασμα του "Hair", ενός μιούζικαλ-ωδής για τους Beatniks. Η φωνή του και η δυναμική του παρουσία γέμισαν τη σκηνή. Ταυτόχρονα όμως ξεχώριζες στο βλέμμα του μια παιδικότητα και αφέλεια. Όταν έκλεισε η αυλαία θυμάμαι που περίμενα να συγχαρώ μια φίλη μου. Μετά από λίγο βγήκε ο Στρατής. Με μια απίστευτη σεμνότητα, κάθισε στο μπαρ, παρήγγειλε το ποτό του. Σε όσους ερχόντουσαν να τον συγχαρούν, χαμογελούσε και τους προσκαλούσε να πιουν μαζί του και να μιλήσουν σαν φίλοι.

Αυτή είνα η πρώτη μου "φωτογραφία" του Ίαν. Με τον καιρό ακολούθησαν και άλλα "καρέ": Η πρώτη solo δουλειά του με τίτλο "Amazing", διαλεχτές συνεργασίες, επιτυχημένες live εμφανίσεις, συμμετοχές (και νίκες) σε τηλεοπτικά talent shows και ευτυχώς πολύ ακόμα θέατρο.

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο Athens Music Week (AMW) που έκανε πρεμιέρα χθες, Τρίτη, και θα ηχήσει δυναμικά μέχρι τις 26 Ιουνίου, ο Ίαν Στρατής μιλά στο NEWS 24/7 για τη σχέση του με το τραγούδι και την υποκριτική, τη μίμηση που τον δυσκόλεψε περισσότερο στο YFSF, το πιο εξτρίμ πράγμα που έχει κάνει και τη ροπή του στις γκάφες...

Πού μεγαλώσατε; Πώς ήσασταν μικρός;

«Μεγάλωσα στην Παλλήνη. Μικρός ήμουν πολύ άτακτος, γεμάτος ενέργεια που ευτυχώς εκτόνωνα ως επι το πλείστον στην μουσική.»

Πότε ήταν η πρώτη φορά που τραγουδήσατε μπροστά σε κοινό. Και ποια ήταν η στιγμή που είπατε “εγώ θα ασχοληθώ επαγγελματικά με το τραγούδι;”

«Η πρώτη φορά που τραγούδησα μπροστά σε κοινό ήταν σε μια πρωινή εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά. Ήταν μια πολύ καλή πρώτη εμπειρία για εμένα κι ας μην είχα κερδίσει στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, είχε πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν το είχα πει ανοιχτά στον εαυτό μου ότι η μουσική και το τραγούδι θα αποτελέσει αποκλειστικά το επάγγελμά μου γιατί η Ελλάδα είναι ένα πολύ ανασφαλές περιβάλλον για τους μουσικούς.»

Μιλήστε μου για το “κλικ” που σας έκανε ο Ian Gillan. Γιατί αποφασίσετε να πάρετε το όνομά του;

«Ήταν ο αγαπημένος του μπαμπά μου και αποτέλεσε μία από τις κύριες πηγές της μουσικής μου επιρροής. Oταν ήμουν μικρός μου φαινόταν πολύ εντυπωσιακό ότι μπορούσε να φτάσει τόσο ψηλά τονικά μια αντρική φωνή. Τον θαύμαζα πολύ για τον ήχο του αλλά και το πάθος του πάνω στην σκηνή.

Όσο για το όνομα, στο πρώτο συγκρότημα που υπήρξα ποτέ, ο κιθαρίστας της μπάντας το αποφάσισε για εμένα. Αποδίδαμε ούτως ή αλλως ψευδώνυμα ο ένας στον άλλον, οπότε για εμένα διάλεξαν το Ίαν αφού μπορούσα να πιάσω τις νότες του. Κι έμεινε. To live album των Deep Purple "Made In Japan" είναι ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών. Να το ακούσετε.»

Η υποκριτική πώς προέκυψε; Ήταν πάντα στα θέλω σας ή ήρθε συγκυριακά;-

«Ήρθε εντελώς συγκυριακά, σωστά το μαντέψατε. Η πρώτη μου επαφή με το θέατρο ήταν στο μιούζικαλ "Εβίτα" μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Δημήτρη Μαλισσόβα.»

Τι γεύση σας έχουν αφήσει τα talent show;

«Γλυκιά είναι η γεύση. Γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους. Έκανα φίλους. Με συμβούλευσαν και με βοήθησαν. Θα συνιστούσα ανεπιφύλαχτα σε νέους καλλιτέχνες να το δοκιμάσουν αν τους δοθεί η ευκαιρία.»

Ποια μίμηση σάς δυσκόλεψε περισσότερο στο YFSF και γιατί;

«Ο Michael Jackson λόγω της κίνησής του που έπρεπε κάπως να πλησιάσω και εγώ δεν το έχω καθόλου με τον χορό. Όχι οτι η φωνή του είναι εύκολη να τη μιμηθεί κάποιος αλλά γι' για αυτές τις δυσκολίες ήταν και η επιλογή μου για τον τελικό. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα για εμένα. Ήθελα να δυσκολευτώ.»

Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κοστούμι / ειδικό μακιγιάζ που έχετε φορέσει για μια ερμηνεία.

«Ο Κουασιμόδος, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο Άλεξ Λόγγος έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά με τα προσθετικά και η Έλενα Παπανικολάου με το styling: Κατάφεραν να ζωντανέψουν ένα καρτούν, αλλά αυτό είχε ενα "μικρό" τίμημα στην ορασή μου. Πάνω στη σκηνή έβλεπα μόνο από το ένα μου μάτι κι αυτό σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, περίπου 10% και έπρεπε να ανεβαίνω σκαλιά, να σκαρφλαλώνω, να κρεμιέμαι από σχοινιά και να τραγουδάω. Τελικά πήγαν όλα καλά, ήταν η βραδιά που κέρδισα κι όσο κι αν δυσκολεύτηκα, το χάρηκα πολύ!»

Δυο λόγια για τη συμμετοχή σας στο Athens Music Week. Τι να περιμένουμε.

«Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία που μοιράστηκα με αξιέπαινους συνεργάτες και φίλους. Προσπάθησα να δώσω μια γεύση από την εμπειρία στα talent show που έχω συμμετάσχει κι εύχομαι να κατάφερα να μεταδώσω με χρήσιμο τρόπο τα όσα βίωσα εγώ.»

Σας έχουν λείψει τα live; Πώς βιώνετε την επαφή με το κοινό;

«Η σχέση μου με τα live είναι σχεδόν αναγκαία. Οπότε ναι, μου έχουν λείψει πάρα πολύ. Η επαφή με το κοινό ξυπνάει ένα κομμάτι της προσωπικότητας μου που ζωντανεύει μόνο πάνω στην σκηνή. Η ενέργεια του κόσμου με κάνει να είμαι κι εγώ ασταμάτητος στα performances μου.»

Ποιες είναι οι μουσικές επιρροές σας. Και οι καλλιτέχνες που ακούτε στο repeat;

«Rock μπάντες, Disney anthems, pop dance hits, soulful μελωδίες. Εκεί κρύβονται όλες οι επιρροές μου. Όσο για καλλιτέχνες, επειδή αυτή η λίστα αλλάζει συνέχεια, ένα top 5 της δεδομένης στιγμής είναι Vulfpeck, Snarky Puppy, NO BS! Brass band, Childish Gambino και 21 Pilots.»

Πώς γνωρίσατε τη γάτα σας και πώς θα περιγράφατε τη σχέση σας.

«Τη γνώρισα στον δρόμο κάτω από το σπίτι μου, κάτω από ένα αυτοκίνητο. Η σχέση μας είναι πολύ τρυφερή. Την αγκαλιάζω και την χαϊδεύω πολύ περισσότερο από όσο θέλει νομίζω. Δεν πειράζει.

Αγαπημένη ταινία;

«Το “Click”. Είναι “χαζοταινιούλα” το ξέρω, αλλά την είδα όταν ήμουν μικρός και το βαθύτερο νοημά της με επηρέσε πολύ.

Το χειρότερο πέσιμο που σας έχουν κάνει; Και το καλύτερο;

«Το χειρότερο πέσιμο που μου έχουν κάνει ήταν η ατάκα "Ίαν ξέρω τις πινακίδες της μηχανής σου. Θέλεις να τα φτιάξουμε;"

Το καλύτερο το έχω κάνει εγώ. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τα μυστικά μου.

Το πιο εξτρίμ πράγμα που έχετε κάνει.

«Μια φορά, σε μια εκδήλωση βραβείων στην Κύπρο, επειδή θα εμφανιζόμασταν με προηχογραφημένο τραγούδι και εγώ δεν ήθελα να τραγουδήσω play back, χωρίς να ειδοποιήσω κανέναν σκαρφάλωσα σε μια σκαλωσιά της σκηνής και έκανα απο εκεί πάνω το act μου. Δεν είχα χαρεί καθόλου ο σκηνοθέτης και άγχωσα όλη την παραγωγή. Δίκιο είχαν.»

Τι σας θυμώνει.

«Όταν καθυστερούν να γίνουν τα πράγματα που θέλω. Γενικά δεν είμαι ιδιαίτερα υπομονετικός άνθρωπος.»

Αν ήσασταν ήρωας comic ή animation ποιος θα ήσασταν και γιατί;

«Ο Γκούφι. Γιατί κάνω συνέχεια γκάφες. Είμαι Γκούφι.»

Athens Music Week

Tο Athens Music Week (AMW) επιστρέφει δυναμικά για τρίτη συνεχή χρονιά σε hybrid εκδοχή και παρουσιάζει έως τις 26 Ιουνίου τις νέες τάσεις στη Μουσική Βιομηχανία μέσα από επιλεγμένες ομιλίες, παρουσιάσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, showcases και μία συναυλιακή βραδιά στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης!

Κάνε την εγγραφή σου δωρεάν και απόκτησε πρόσβαση σε όλες τις θεματικές ενότητες του AMW, στο online networking event και στο Live stage που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιουνίου! Mάθε τι συμβαίνει διεθνώς στο χώρο της Μουσικής, μοιράσου ιδέες και τεχνικές, γνώρισε μελλοντικούς συνεργάτες, ανακάλυψε νέους καλλιτέχνες και ζήσε μια ξεχωριστή εμπειρία χωρίς σύνορα!

Επηρεασμένο από τις εξελίξεις στη Μουσική Βιομηχανία, το AMW Conference εστιάζει στην ανάλυση των σημαντικότερων τάσεων της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. Μπες στην κοινότητα του Athens Music Week και μάθε πώς λειτουργούν οι playlists και πώς χτίζονται οι followers από το team της Spotify, ανακάλυψε τα σημαντικότερα tips για ένα επιτυχημένο crowd-funding campaign από τα στελέχη του Kickstarter, ενημερώσου σχετικά με τους νέους τρόπους του monetization στη μουσική, τα βήματα που χρειάζεται να κάνεις για να ανέβεις στις σκηνές των μεγαλύτερων μουσικών Φεστιβάλ του κόσμου και τις σύγχρονες μεθόδους και στρατηγικές προώθησης του entertainment marketing.

Εξερεύνησε ένα ευρύ φάσμα θεματικών, μέσα από επιλεγμένα panel-discussions με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών, δημοφιλών καλλιτεχνών και αναγνωρισμένων εκπροσώπων διεθνών δικτύων (πχ HEMI, JUMP, Keychange, Music Tech Europe Academy) και οργανισμών (πχ Μusic Innovation Hub, Music Finland, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Women On Top και άλλα πολλά). Ανάμεσά τους, ο διεθνούς φήμης σαξοφωνίστας, Shabaka Hutchings, μιλάει για την έκρηξη της jazz σκηνής στη Βρετανία, ο Λάμπρος Φισφής και ο Άρης Δημοκίδης συζητάνε για τα podcasts, το Clubhouse και την επανάσταση του audio content, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Ίαν Στρατής σχολιάζουν τα μουσικά realities και τα talent shows, o Ανδρέας Μεταξάς (Stay Independent) και ο William Darladanis (Athens Bros) αναλύουν το φαινόμενο hip hop στην Ελλάδα.

Και επειδή δεν μπορούμε να μιλάμε για μουσική χωρίς μουσική, το Showcase πρόγραμμα του AMW συνδυάζει νέες και διαχρονικές τάσεις εστιάζοντας στην ανάδειξη και προώθηση Ελλήνων μουσικών ενώ συστήνει για πρώτη φορά ξένους καλλιτέχνες στην εγχώρια αγορά. Ανακάλυψε από πολυφωνικά σχήματα, world beat, και παραδοσιακούς ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, μέχρι ψυχεδελική techno, ζεστά ηλεκτρονικά ηχοτόπια και talharpas. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 19 καλλιτέχνες από 10 διαφορετικές χώρες, ενώ σε ό,τι αφορά τις ελληνικές συμμετοχές θα περάσουμε από τις hip hop ρίμες του Saske, στο Industrial-punk των νεοσύστατων Orgazma, από τον world-trad ήχο των Δυσανατολία και των BAiLDSA στην ambient pop του Johnny Labelle και το pop-punk των OCEANDVST και από τους ονειρικούς classical/folk/jazz ήχους της WERA στα δυστοπικά beats της Kit Kido.

Τo Athens Music Week υλοποιείται με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών δικτύων Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI) και JUMP - European Music Market Accelerator, δύο έργων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τετάρτη 23 Ιουνίου | Conference: Music Industry

16:00-16:54: Music Synchronization (Panel/GR)

16:55-16:59: Project Pitch: Sound Particles

17:00-17:39: The future of Music Distribution (Talk/ENG)

17:40-17:45: Project Pitch: Groovy

17:46-18:40: Δισκογραφικές εταιρίες και DIY (Panel/GR)

18:46-19:03: Μουσική, Καλλιτέχνες και SEO (Webinar/GR)

19:00-20:30: ABC of Copyrights & Royalties (Workshop/GR)



Showcases:

19:04 - 19:22: IBERI (GE)

19:23 - 19:38: badfocus (CZ)

19:39 - 19:56: BAiLDSA (GR)

19:57 - 20:19: John Wolfhooker (CZ)

20:20 - 20:40: ORGAZMA (GR)



Πέμπτη 24 Ιουνίου | Conference: Music Marketing

16:00-16:48: Tα Podcasts & η άνοδος του audio content (Panel/GR)

16:49-16:54: Project Pitch: Instrument of Things

16:55-17:34: Movement Radio και Stages A/Live (Talk/GR)

17:35-17:40: Project Pitch: Flower of Sound

17:41-18:36: TV Music Reality programs και Talent Shows (Panel/GR)

18:39-19:13: Spotify for Artists Masterclass (Webinar/ENG)

19:00-20:30: Digital Distribution (Workshop/ENG)



Showcases:

19:14 - 19:33: Puuluup (EE)

19:34 - 19:53: WERA (GR)

19:54 - 20:14: Dysanatolia (GR)

20:15 - 20:32: Kit Kido (GR)

20:33 - 20:47: Mongooz and the Magnet (HU)



Παρασκευή 25 Ιουνίου | Conference: Live Music Sector

16:00-16:55: Smart showcasing in the Balkans (Panel/ENG)

16:56-16:58: Project Pitch: Open Stage

16:58-17:18: Blockchain technology vs Covid-19 (Keynote Speech/GR)

17:18-17:21: Project Pitch: Lapee

17:21-18:14: AR-VR music festivals & gaming (Panel/ENG)

18:15-18:45: 6 Βήματα για το LIVE της ζωής σου! (Webinar/GR)

19:00-20:30: Ψηφιακή στρατηγική και βέλτιστες πρακτικές για τη μουσική σου!

(Workshop/GR)



Showcases:

19:20 - 19:40: NAKED (RS)

19:41 - 19:56: Johnny Labelle (GR)

19:57 - 20:17: FUNKorporation (RO)

20:18 - 20:33: Barış Demirel ft. Da Poet (TR)

20:34 - 20:54: OCEANDVST (GR)



Σάββατο 26 Ιουνίου | Conference: Music & Culture

16:00-16:53: Women in the music industry (Panel/ENG)

16:59-17:29: TBA

17:30-17:35: Project Pitch: Hajde

17:36-18:27: The British Jazz Explosion & the unexploited Greek scene (Panel/ENG)

18:30-19:13: Crowd-funding campaigns in the music industry (Webinar/ENG)

19:00-20:30: Στρατηγική επικοινωνίας & Δημόσιες Σχέσεις (Workshop/GR)



Live Main Stage: TBA!

Τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στο Live Main Stage θα ανακοινωθούν σύντομα.



Μείνετε συντονισμένοι με την επίσημη ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του AMW για συνεχείς ενημερώσεις.



