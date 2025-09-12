Μπορεί το νέο iPhone να φέρει το τέλος της κάρτας SIM;

Η Apple δίνει τέλος στην παραδοσιακή κάρτα SIM με το νέο iPhone Air. Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της τεχνολογίας κινητών τηλεφώνων;

Την επαναστατική της “πολιτική” στην αγορά των smartphones τηρεί για ακόμη μια φορά η Apple, μετά τις ανακοινώσεις των τελευταίων της προϊόντων.

Αυτή τη φορά, η νέα τεχνοτροπία έρχεται με την ανακοίνωση του νέου iPhone Air, το οποίο δεν θα υποστηρίζει την παραδοσιακή κάρτα SIM. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της κάρτας SIM, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων.

Παραδοσιακά, για την ενεργοποίηση ενός κινητού τηλεφώνου και την πλήρη λειτουργικότητά του, ήταν απαραίτητη η εισαγωγή της μικρής αυτής πλαστικής καρτούλας. Ωστόσο, για τους αγοραστές του νέου iPhone Air, αυτή η διαδικασία θα αποτελεί παρελθόν.

Το νέο μοντέλο θα λειτουργεί μόνο με eSim, επιτρέποντας στους χρήστες να αλλάζουν δίκτυα χωρίς την ανάγκη χρήσης ενός μικρού εργαλείου για να ανοίξουν την υποδοχή της SIM.

Ο αναλυτής Kester Mann από την CCS Insight δήλωσε στο BBC News ότι η εν λόγω κίνηση της Apple “σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της φυσικής κάρτας SIM”.

Όμως, το ερώτημα παραμένει: πόσο χρόνο θα χρειαστεί μέχρι όλοι μας να αποχαιρετίσουμε τις μικρές πλαστικές κάρτες και ποιες αλλαγές θα φέρει αυτή η εξέλιξη στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα κινητά μας τηλέφωνα;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) είναι μια βασική συνιστώσα του κινητού τηλεφώνου, επιτρέποντας τη σύνδεση με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, την αποστολή κλήσεων και μηνυμάτων, καθώς και τη χρήση δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια, η eSim έχει αναδειχθεί ως μια εναλλακτική λύση, με πολλά νέα smartphones να προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης είτε της παραδοσιακής SIM είτε της eSim.

Κάρτα SIM iStock

Με την ανακοίνωση του νέου iPhone Air, της πιο λεπτής προσθήκης στην οικογένεια της Apple, η τεχνολογική εταιρεία γνωστοποίησε ότι το τηλέφωνο θα υποστηρίζει αποκλειστικά eSim. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι το πρώτο iPhone στον κόσμο που θα κυκλοφορήσει με αυτή την τεχνολογία. Στις ΗΠΑ, οι χρήστες έχουν ήδη τη δυνατότητα να αποκτήσουν iPhone μόνο με eSim από το 2022.

Ωστόσο, η Apple δεν εγκαταλείπει εντελώς τη φυσική κάρτα SIM. Παρά το γεγονός ότι τα νέα iPhone 17, 17 Pro και 17 Pro Max θα λειτουργούν κατά βάση με eSim σε ορισμένες αγορές, στις περισσότερες χώρες θα συνεχίσουν να διατηρούν τις θύρες για τις παραδοσιακές κάρτες SIM.

Άλλοι μεγάλοι κατασκευαστές, όπως η Samsung και η Google, αν και έχουν υιοθετήσει την eSim ως επιλογή, εξακολουθούν να διατηρούν τη φυσική SIM σε πολλές περιοχές.

Οι ειδικοί ωστόσο δεν αμφιβάλλουν για την κατεύθυνση που ακολουθεί η βιομηχανία. Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη της CCS Insight, μέχρι το τέλος του 2024, 1,3 δισ. smartphones με eSim θα είναι σε χρήση, και αυτός ο αριθμός αναμένεται να φτάσει τα 3,1 δισ. μέχρι το 2030.

Αναλυτές προβλέπουν ότι “με το πέρασμα του χρόνου, αναμένονται να εξαφανιστούν εντελώς οι υποδοχές SIM”.

Τα πλεονεκτήματα της eSim

Ο αναλυτής της PP Foresight, Paolo Pescatore, ανέφερε ότι η μετάβαση στην eSim προσφέρει “πολλαπλά οφέλη”, με το πιο προφανές να είναι η εξοικονόμηση χώρου στο εσωτερικό του τηλεφώνου, επιτρέποντας τη χρήση μεγαλύτερων μπαταριών.

Επίσης, επισήμανε τα οφέλη για το περιβάλλον, καθώς δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές κάρτες SIM, ενώ εκτίμησε ότι οι χρήστες της eSim όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό θα έχουν περισσότερες επιλογές παρόχων.

Ο Kester Mann, διευθυντής της CCS Insight, ανέφερε ότι η μετάβαση στην eSim θα φέρει νέες συμπεριφορές στους πελάτες και θα “αλλάξει αργά τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους παρόχους τους”.

Για παράδειγμα, οι πελάτες δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται φυσικά καταστήματα για να συζητήσουν για την κάρτα SIM τους, κάτι που θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για όσους θέλουν να εξοικονομήσουν χρόνο.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να μην είναι αποδεκτή από όλους, ιδίως από ηλικιωμένους ή άτομα λιγότερο εξοικειωμένα με την τεχνολογία. “Η βιομηχανία πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να εξηγήσει πώς λειτουργεί η eSim”, είπε ο Mann.