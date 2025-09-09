Το iPhone 17 είναι εδώ: Τα χαρακτηριστικά, η έκπληξη της Apple και οι τιμές

Η Apple αποκάλυψε τα νέα προϊόντα της, με το iPhone 17 να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και το iPhone Air να υπόσχεται σχεδιαστική επανάσταση.

Μετά από μήνες φημολογίας, το iPhone 17 είναι πλέον γεγονός. Παρουσιάστηκε στο εντυπωσιακό φθινοπωρινό event της Apple και θα κυκλοφορήσει με το νέο iOS 26, φέρνοντας αλλαγές στον σχεδιασμό και αναβαθμίσεις στο Apple Intelligence.

Τα χαρακτηριστικά του iPhone 17 Pro – Οι νέες κάμερες και η επιστροφή στο αλουμίνιο

Η πιο εμφανής αλλαγή βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Η μονάδα της κάμερας πλέον εκτείνεται σε όλο το επάνω μέρος του τηλεφώνου, αντί να περιορίζεται σε ένα μικρό τετράγωνο στη γωνία. Οι ίδιες οι κάμερες παραμένουν στο ίδιο σημείο, οπότε δεν είναι ακόμη σαφές αν ο νέος σχεδιασμός είναι καθαρά αισθητικός ή έχει λειτουργικό σκοπό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αναβαθμίσεις στην κάμερα:

Μπροστινή κάμερα 18MP με “Center Stage”

Τριπλό σύστημα πίσω καμερών στα 48MP

Τετραπλό οπτικό ζουμ, έως 200mm

Βελτιωμένο σύστημα σταθεροποίησης εικόνας

Η Apple υπόσχεται “το καλύτερο σύστημα κάμερας που έχει δημιουργήσει ποτέ σε iPhone”, με στόχο τους απαιτητικούς φωτογράφους και δημιουργούς περιεχομένου.

Τα Pro μοντέλα είναι πλέον κατασκευασμένα από αλουμίνιο, αντί για το τιτάνιο που πρωτοπαρουσιάστηκε στο iPhone 15 Pro. Πρόκειται για κατασκευή που υπόσχεται μεγαλύτερη αντοχή, ενώ το νέο Ceramic Shield μπροστά και πίσω, σύμφωνα με την Apple, είναι τρεις φορές πιο ανθεκτικό στις γρατζουνιές. Από μπροστά, οι συσκευές μοιάζουν σχεδόν ίδιες με τα προηγούμενα μοντέλα, με μόνο το Dynamic Island να σπάει την επιφάνεια της οθόνης.

Μια ευχάριστη έκπληξη είναι οι νέες χρωματικές επιλογές, με την έντονη πορτοκαλί απόχρωση να ξεχωρίζει.

iPhone 17 Pro Apple

Ο επεξεργαστής A19 Pro

Ο νέος A19 Pro, που θα μοιράζεται και το Pro και το Air, διαθέτει βελτιωμένη CPU και GPU, με την Apple να υπόσχεται 40% καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το iPhone 16 Pro. Το νέο σύστημα θερμικής διαχείρισης με vapor chamber και απιονισμένο νερό βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας, ενώ το κράμα αλουμινίου διαχέει τη θερμότητα 20 φορές καλύτερα από το τιτάνιο.

Η Apple υποστηρίζει ότι είναι τριπλάσια ισχυρός σε GPU από τον προκάτοχο, με νέους “machine learning accelerators” που ανοίγουν τον δρόμο για Apple Intelligence, την AI πλατφόρμα της εταιρείας.

Η σύγκριση με τα MacBook Pro δεν πέρασε απαρατήρητη: η Apple επιδιώκει να δείξει ότι τα κινητά της πλέον ανταγωνίζονται σε υπολογιστική ισχύ τους φορητούς υπολογιστές.

Το iOS 26

Η σειρά iPhone 17 θα κυκλοφορήσει με το νέο iOS 26. Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά την εμφάνιση, με το Liquid Glass design να προσφέρει πιο φωτεινή και μοντέρνα αίσθηση χάρη στη διαφάνεια στα μενού και στα πάνελ ειδοποιήσεων.

Η μπαταρία

Η Apple αναφέρει ότι το iPhone 17 Pro διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει μπει ποτέ σε iPhone, προσφέροντας την καλύτερη αυτονομία που έχουμε δει μέχρι σήμερα σε μοντέλο της.

iPhone Air: Η σχεδιαστική έκπληξη της Apple

Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης το iPhone Air, το λεπτότερο iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ — μόλις 5,6 χιλιοστά πάχος, με “space grade” τιτάνιο.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη σχεδιαστική αλλαγή από το iPhone X (2017).

Η συσκευή αντικαθιστά ουσιαστικά το iPhone Plus. Θα διατίθεται σε λευκό, χρυσό, μαύρο και γαλάζιο, αυτονομία μπαταρίας που θα διαρκεί 24 ώρες χάρη σε νέες τεχνικές διαχείρισης ενέργειας στο iOS 26.

iPhone Air Apple

Οι τιμές των νέων iPhone – Αύξηση κατά 100 δολάρια

Η Apple αύξησε την τιμή του iPhone 17 Pro, όπως αναμενόταν, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει δασμούς και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Το iPhone 16 Pro ξεκινούσε από τα 999 δολάρια, όμως το φετινό μοντέλο ξεκινά από τα 1.099 δολάρια. Ωστόσο, έρχεται με περισσότερη ενσωματωμένη μνήμη.

Επιπλέον, το μεσαίας κατηγορίας iPhone 16 Plus των 899 δολαρίων σταματά να κυκλοφορεί και αντικαθίσταται από το iPhone Air στα 999 δολάρια.

Το βασικό iPhone 17 παραμένει στα 799 δολάρια.

Τέλος τα Pro Max μοντέλα θα ξεκινούν από 1.199 δολάρια.

Tα μοντέλα θα κυκλοφορήσουν στις 19 Σεπτεμβρίου και από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα προπαραγγελίας.

Apple Watch Series 11 και Ultra 3

Η Apple ανακοίνωσε και τη νέα σειρά ρολογιών της:

Series 11: πιο λεπτό, με κεραμική επίστρωση, νέα 5G αρχιτεκτονική και 24 ώρες αυτονομία. Διαθέτει πλέον δυνατότητα παρακολούθησης υπέρτασης, μια καινοτομία που αναμένεται να λάβει σύντομα έγκριση FDA.

Ultra 3: αναβαθμισμένη οθόνη, δορυφορική συνδεσιμότητα και 5G, με τιμή από 799 δολάρια.

SE 3: βασική έκδοση στα 249 δολάρια.

AirPods Pro 3: ζωντανή μετάφραση και καλύτερη εφαρμογή

Η Apple παρουσίασε τα AirPods Pro 3, με τιμή 249 δολάρια. Τα ακουστικά προσφέρουν βελτιωμένο noise cancellation, οκτώ ώρες αυτονομίας και —για πρώτη φορά— ζωντανή μετάφραση συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο. Θα κυκλοφορήσουν σε πέντε μεγέθη για καλύτερη εφαρμογή.