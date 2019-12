Cosmote, Vodafone και WIND αυξάνουν τα GB στα κινητά

Μετά την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κυριάκου Πιερρακάκη με εκπροσώπους των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στο Μέγαρο Μαξίμου η μια μετά τις άλλες οι εταιρείες προσαρμόζουν τιμές και τα πακέτα δεδομένων που προσφέρουν.

Ειδικότερα, διπλάσια GB στα πακέτα δεδομένων κινητής σε όλους τους συνδρομητές συμβολαίου και καρτοσυμβολαίου -οικιακούς και εταιρικούς- κρατώντας ίδιες τις χρεώσεις των πακέτων της, ανακοίνωσε η Cosmote.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη μείωση του κόστους για mobile data που πραγματοποιεί η Cosmote από τον Ιούλιο του 2019. Συνολικά, σε διάστημα έξι μηνών, έχει πενταπλασιαστεί ο διαθέσιμος όγκος στα πακέτα mobile Internet για τους πελάτες της, με αποτέλεσμα η τιμή ανά GB να έχει μειωθεί κατά 80%. Πλέον, η τιμή ανά GB κυμαίνεται από 0,5 έως 0,99 ευρώ».

Οι συνδρομητές μπορούν να ενεργοποιήσουν τα νέα πακέτα δεδομένων, μέσα από την εφαρμογή My Cosmote ή σε οποιοδήποτε κατάστημα Cosmote και «ΓΕΡΜΑΝΟΣ».

Προγράμματα κινητής COSMOTE Mobile: Προσφορά με πολλαπλάσια GB

Επιπλέον, η COSMOTE προχωρά σε προσφορά στα προγράμματα κινητής Cosmote Mobile, τα οποία, σε συνδυασμό με τα νέα, ενισχυμένα πακέτα δεδομένων Giga Max, παρέχουν πολλαπλάσια GB σε πολύ προνομιακές τιμές. Η προσφορά στα προγράμματα ομιλίας Cosmote Mobile είναι διαθέσιμη, για νέες συνδέσεις, στο online shop.

H Vodafone

Η Vodafone Ελλάδας ανακοίνωσε την εμπορική διάθεση νέων πακέτων δεδομένων, τα οποία αυξάνουν τη χρήση data για όλους τους πελάτες συμβολαίου της εταιρείας.

Τα νέα πακέτα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους τους πελάτες συμβολαίου για αγορά επιπλέον και ξεχωριστά των παροχών του προγράμματός τους και αφορούν όγκο που ξεκινά από τα 10GB και φτάνει έως και τα 40GB κάθε μήνα, διατίθενται ως εξής:

• 40GB για 1 μήνα προς 19,90 ευρώ,

• 10GB για 1 μήνα προς 9,90 ευρώ,

• 10GB για 1 εβδομάδα προς 5,90 ευρώ και,

• 10GB για 3 μέρες προς 2,90 ευρώ.

Τα νέα, μηνιαία πακέτα δεδομένων θα είναι διαθέσιμα από τις 17 Δεκεμβρίου 2019, ενώ τα πακέτα με ισχύ μία εβδομάδα και τρεις ημέρες αντίστοιχα, θα είναι διαθέσιμα προσεχώς.

Με τα νέα πακέτα της Vodafone όλοι οι πελάτες συμβολαίου μπορούν να απελευθερώσουν τη χρήση Data, με κόστος που ξεκινά από τα 30 σεντς και φτάνει το 1 ευρώ ανά Gigabyte.

Επιπλέον, μέσα από το My Vodafone App, η Vodafone τριπλασιάζει τα data στα υπάρχοντα πακέτα δεδομένων από 1GB σε 3GΒ για ένα μήνα, χωρίς να αλλάζει η τιμή τους, η οποία παραμένει σταθερή στα 5,90 ευρώ για όλους τους πελάτες συμβολαίου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, κ. Χάρης Μπρουμίδης δήλωσε: «Η Vodafone Ελλάδας έχει αποδείξει ότι στέκεται στο πλευρό των πελατών της. Πρώτοι διπλασιάσαμε τα Data στους πελάτες που συνδυάζουν κινητή και σταθερή. Με τα καινοτόμα Vodafone Pass δώσαμε τη δυνατότητα σε καταναλωτές και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν ξέγνοιαστα τις κινητές εφαρμογές επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και επαγγελματικής συνεργασίας χωρίς να καταναλώνουν τα data των προγραμμάτων τους».

«Μέσα από το My Vodafone App και το CU App προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας, συμβολαίου ή καρτοκινητής δωρεάν data, ενώ μόνο από μέσα από το Shake It μοιράσαμε φέτος δωρεάν πάνω από 3,3 χιλιάδες ΤΒ σε όλους μας τους πελάτες. Σήμερα, κάνουμε το επόμενο βήμα και προσφέρουμε ακόμη περισσότερα data που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και εξελισσόμενες συνήθειες των πελατών μας. Παράλληλα, εξετάζουμε και τις υπόλοιπες εμπορικές προσφορές των data στα υφιστάμενα προγράμματα συμβολαίου και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα επανέλθουμε με νέες ανακοινώσεις» τόνισε κ. ο Μπρουμίδης.

H WIND

Οι συνδρομητές της WIND, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, μπορούν να απολαμβάνουν πραγματικά απεριόριστα DATA χωρίς να ανησυχούν για την κατανάλωση των δεδομένων απλά ενεργοποιώντας την υπηρεσία unlimited GΒ.

Η εμπειρία των απεριόριστων δεδομένων παρέχεται στα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W με μειωμένο μηνιαίο πάγιο στα 15€ από 20€ για συνδρομητές συμβολαίου οικιακούς και εταιρικούς.

Όπως τέλος σημειώνει η WIND, μετά την κατανάλωση των 15GB σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος ισχύει απεριόριστη χρήση Mobile Internet εντελώς δωρεάν με μειωμένη ταχύτητα έως 1 Mbps. Η μείωση της τιμής θα είναι διαθέσιμη από τις 16 Δεκεμβρίου 2019.