Huawei: Βρήκε κορυφαία εναλλακτική λύση αντί του Google Maps

Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει επίσημα το Google Maps, παρόλα αυτά, η Huawei βρήκε μια πολύ δυνατή εναλλακτική λύση για όσους χρήστες τολμήσουν να απεμπλακούν από τις εφαρμογές - υπηρεσίες της Google και να στηρίξουν την κινέζικη εταιρεία.

Ο λόγος για την υπηρεσία HERE WeGo που προστέθηκε επίσημα στο κατάστημα Huawei AppGallery και προσφέρει χάρτες, οδηγίες πλοήγησης για βάδισμα, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κλπ, πληροφορίες για δημόσια συγκοινωνία σε 1300+ πόλεις σε όλο τον κόσμο, αλλά και offline χάρτες για 100+ χώρες.

Αν σας λέει κάτι το HERE είναι επειδή είχε διαφημιστεί αρκετά στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, όταν η Nokia επιχειρούσε στον χώρο των smartphones για λογαριασμό της Microsoft με το Windows Phone OS. Τότε ονομαζόταν HERE Maps, αλλά έφτασε στις μέρες μας με την ονομασία HERE WeGo.

Σύμφωνα με το Techgear, από όλα όσα καταπιάστηκε εκείνα τα χρόνια η Nokia, η υπηρεσία HERE Maps ήταν μάλλον το κορυφαίο προϊόν και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και σήμερα κατέχει τη δεύτερη θέση στις υπηρεσίες πλοήγησης μετά το Google Maps και επάνω από το Apple Maps.

Όπως και να ‘χει, η δυνατότητα εγκατάστασης της υπηρεσίας HERE WeGo στα smartphones της Huawei, όπως η σειρά Huawei P40, είναι μιας πρώτης τάξεως λύση για να καμφούν οι ενδοιασμοί των υποψήφιων αγοραστών. Έπεται και συνέχεια…