Οι ηλικίες και εργασίες που έχει ήδη αρχίσει να αντικαθιστά η ΑΙ

Το Stanford έκανε την πρώτη μελέτη που αποκαλύπτει ποιες ηλικίες και ποιες εργασίες έχουν επηρεαστεί ήδη από την τεχνητή νοημοσύνη

Έως τώρα, οι άνθρωποι που είναι πίσω από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και βλέπουν πόσο γρήγορα εξελίσσεται, έκαναν εκτιμήσεις για τις δουλειές που θα επηρεαστούν και ποιες θα εξαφανιστούν λίαν συντόμως.

Το Stanford University ήταν εκείνο που έκανε την πρώτη μελέτη, που αποκαλύπτει ποιες εργασίες έχουν ήδη επηρεαστεί από την «επανάσταση της ΑΙ» που ήδη έχει «σημαντικό και δυσανάλογο αντίκτυπο στους εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου, στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ» και λίαν συντόμως, στις αγορές όλου του κόσμου.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση της εργασίας, τα πρώτα “θύματα” λοιπόν, είναι άτομα, ηλικίας 22 έως 25 ετών, σε επαγγέλματα με υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως η μηχανική λογισμικού και η εξυπηρέτηση πελατών.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Erik Brynjolfsson, κορυφαίος οικονομολόγος και μεταξύ άλλων, διευθυντής του Stanford Digital Economy Lab ανέλυσε τα αρχεία αρχεία μισθοδοσίας που παράγονται, ενημερώνονται και υποβάλλονται σε τακτική βάση (καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία), από εκατομμύρια Αμερικανούς εργαζόμενους.

Δημιουργήθηκαν από την ADP, τη μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού μισθοδοσίας στις ΗΠΑ.

Αποκαλύφθηκε μείωση της τάξεως από 13% έως 16% στην απασχόληση, «για τους εργαζόμενους στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, στις θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη έκθεση στην ΑΙ, από την ευρεία υιοθέτηση εργαλείων γενετικής ΑΙ, ακόμα και μετά τον έλεγχο των κραδασμών σε επίπεδο εταιρείας».

Αντίθετα, η απασχόληση για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, πιο έμπειρους εργαζόμενους στα ίδια επαγγέλματα παρέμεινε σταθερή ή αυξήθηκε.

Τα επαγγέλματα που πλήττονται ήδη

Βάσει των ευρημάτων της εργασίας που έκανε το Stanford, οι νέοι εργαζόμενοι σε τομείς που εκτίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η εξυπηρέτηση πελατών και οι διοικητικοί ρόλοι, έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα, από την ημέρα που εμφανίστηκε το ChatGTP, στα τέλη του 2022.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων είναι οι επαναλαμβανόμενες και προβλέψιμες εργασίες (πχ εισαγωγή δεδομένων, επεξεργασία συναλλαγών και κάποιες διοικητικές εργασίες, στις οποίες η ΑΙ μπορεί να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες), ρόλοι που περιλαμβάνουν ανάλυση δεδομένων, όπως για παράδειγμα σε εργασίες της λογιστικής, τη χρηματοοικονομική ανάλυση και την έρευνα αγοράς και επαγγέλματα που περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με ψηφιακά συστήματα, όπως η εξυπηρέτηση πελατών (chatbots) ή η διαχείριση αποθεμάτων.

Προφανώς και πλήττονται και οι copywriters, οι γραφίστες και αυτοί που επεξεργάζονται εικόνες και βίντεο, με την ΑΙ να μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ζούμε κοντά στο σημείο, στο οποίο η ΑΙ είναι πιο έξυπνη από τους περισσότερους ανθρώπους, ως εκ τούτου οι έμπειροι που έχουν και γνώσεις και χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για καλύτερα αποτελέσματα, υπερτερούν του αυτοματισμού.

Σώζονται οι έμπειροι που “συνυπάρχουν” με την ΑΙ

Στη δημοσίευση, οι ερευνητές πρότειναν τα 6 γεγονότα που φαίνεται να δείχνουν πρώιμα και μεγάλης κλίμακας στοιχεία, τα οποία ταιριάζουν με την υπόθεση ενός “σεισμού” στην αγορά εργασίας, που αφορά κυρίως την Gen Z.

Τουναντίον, δεν έχουν να φοβηθούν κάτι όσοι είναι από 30 ετών και πάνω, έχουν γνώσεις, εμπειρία και χρησιμοποιούν ενισχυτικά την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, οι ρόλοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όπου η AI βοηθά, αντί να αυτοματοποιεί εργασίες και οι οποίοι έχουν δει αύξηση της απασχόλησης.

Ακολουθούν τα έξι σημεία.

1) Η αναστάτωση στην απασχόληση, δεν συμβαίνει ομοιόμορφα σε όλο το εργατικό δυναμικό. Οι μεγαλύτερες μειώσεις συγκεντρώνονται στους νέους εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου, των οποίων οι δεξιότητες αντικαθίστανται πιο εύκολα από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αυτοματοποιούν συνήθεις και κωδικοποιημένες εργασίες. Η έκθεση αναφέρει ότι η εμπειρία γίνεται κρίσιμο προστατευτικό μέτρο, όπως τα εργαλεία της ΑΙ υπερέχουν στην αντικατάσταση της μάθησης, από τις δεξιότητες που είναι δύσκολες στην κωδικοποίηση και αφορούν συγκεκριμένες εργασίες.

2) Λιγότεροι νέοι (ηλικίας από 22 έως 25 ετών) προσλαμβάνονται σε επαγγέλματα που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στην τεχνητή νοημοσύνη (κατά 6% από τα τέλη του 2022 έως τον Ιούλιο του 2025). Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν σημειώσει αύξηση 6% έως 9%, ενώ σε θέσεις εργασίας που είναι λιγότερο εκτεθειμένες στην ΑΙ, οι νέοι εργαζόμενοι έχουν βιώσει συγκρίσιμη αύξηση της απασχόλησης από τους μεγαλύτερους, σε ηλικία, εργαζόμενους.

3) Δεν οδηγεί κάθε περίπτωση χρήσης της ΑΙ σε μείωση της απασχόλησης. Οι αρνητικές επιπτώσεις επικεντρώνονται σε τομείς όπου η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να αυτοματοποιήσει εργασίες, παρά να τις ενισχύσει. Φάνηκε πως οι αυτοματοποιημένες χρήσεις της ΑΙ που υποκαθιστούν την εργασία έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ οι εργασίες με αυξητικές χρήσεις της ΑΙ δεν επηρεάζονται -προς το παρόν.

4) Η ανάλυση αποκλείει αρκετές άλλες εξηγήσεις, όπως οι διαταραχές της εποχής COVID ή οι κρίσεις στα επιτόκια, ως προς τα όσα συμβαίνουν στην αγορά εργασίας. Εξηγούν χαρακτηριστικά, ότι οι επιπτώσεις εμφανίστηκαν μετά τα τέλη του 2022, συμπίπτοντας με την ταχεία υιοθέτηση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και δεν περιορίζονται σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τους υπολογιστές.

5) Οι φόβοι για κατάρρευση εισοδήματος που σχετίζεται με την ΑΙ, μπορεί να είναι υπερβολικοί, καθώς όπως δείχνει η μελέτη, η προσαρμογή στην αγορά εργασίας συμβαίνει, σε μεγάλο βαθμό, μέσω της μειωμένης απασχόλησης και όχι μέσω των χαμηλότερων μισθών. Αυτό σημαίνει πως σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στην απασχόληση, παρά στους μισθούς, τουλάχιστον στην αρχή.

6) Η ομάδα του Stanford University υποστηρίζει ότι αυτά τα γεγονότα είναι, σε μεγάλο βαθμό, συνεπή σε διάφορα δείγματα, με τα μοτίβα στα δεδομένα να εμφανίζονται «ξεκινώντας πιο έντονα στα τέλη του 2022, περίπου την εποχή της ταχείας εξάπλωσης των εργαλείων γενετικής ΑΙ» Δηλαδή, του ChatGPT και των φίλων του.

Ολοκληρώνοντας, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ενώ αυτά τα ευρήματα είναι πρώιμα, το μεγάλης κλίμακας σύνολο δεδομένων σε πραγματικό χρόνο παρέχει μερικές από τις πρώτες άμεσες εμπειρικές ενδείξεις ότι η ΑΙ μετατοπίζει τις ευκαιρίες εργασίας, μακριά από τους εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου.