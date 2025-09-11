Spotify: Ο CEO Daniel Ek, το εμπόριο όπλων και η “έξοδος” καλλιτεχνών

Καλλιτέχνες φεύγουν από την πλατφόρμα του Spotify λόγω των επενδύσεων του CEO της σε στρατιωτικά drones αλλά και λόγω της λειτουργίας του αλγορίθμου.

Στα μέσα Ιουλίου έγινε γνωστό πως η επενδυτική εταιρεία του ιδρυτή του Spotify, Daniel Ek, ηγείται ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ προς τον γερμανικό όμιλο αμυντικής βιομηχανίας, Helsing. Η Helsing είναι μια νεοσύστατη start-up που επεκτείνεται στην τεχνητή νοημοσύνη και ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν εφαρμογή στο πεδίο των μαχών και της κατασκοπείας, και δη στα στρατιωτικά drones, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών και υποβρυχίων.

Η Helsing ευνοείται προφανώς από την εμπλοκή της Γερμανίας στους εξοπλισμούς της Ουκρανίας, την ώρα που ο πόλεμος συνεχίζεται. Η Prima Materia, η επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε ο Ek και ο πρώιμος επενδυτής του Spotify, Shakil Khan, το 2020, πραγματοποίησε την πρώτη σημαντική επένδυσή της προς τη Helsing το 2021, μήνες πριν από την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Ιούλιο ο Ek επιβεβαίωνε στους Financial Times πως η Prima Materia “διπλασιάζει τις δραστηριότητές της”, ενώ υπεραμύνθηκε της επιλογής του “πλαισιώνοντάς” τη με την “πρόθεση” στήριξης της Ουκρανίας έναντι της Μόσχας. Μετά τις επενδύσεις η Helsing είναι μια από τις πέντε πιο πλούσιες ιδιωτικές τεχνολογικές εταιρείες στην ΕΕ. Η εταιρεία έχει υπογράψει συμβόλαια και με τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας.

Ο δε Ek ανέλαβε και πρόεδρος της Helsing, ενώ η start-up έχει συνάψει συνεργασίες με τον σουηδικό αμυντικό όμιλο Saab καθώς και με την Mistral με έδρα το Παρίσι. H συνεργασία της με τον γερμανικό στρατιωτικό γίγαντα Rheinmetall, που ανακοινώθηκε το 2022, ναυάγησε πέρυσι.

Το “αντάρτικο” των συγκροτημάτων

Μετά τα παραπάνω, άρχισε το “αντάρτικο” πολλών καλλιτεχνών που αποφάσισαν να αφήσουν την πλατφόρμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Σε όλο αυτό πρωτοστάτησαν οι Αυστραλοί King Gizzard & The Lizard Wizard οι οποίοι στράφηκαν στο Bandcamp. Μάλιστα, οι Αυστραλοί ανέβασαν όλα τα άλμπουμ τους στην πλατφόρμα διαμοιρασμού μουσικής επιτρέποντας στους θαυμαστές τους να ορίσουν εκείνοι την τιμή που θέλουν για να αποκτήσουν το έργο τους.

Πρακτικά, μπορεί κανείς να αποκτήσει κάθε δίσκο τους και εντελώς δωρεάν, ωστόσο η κίνησή τους αυτή είχε τόσο θετική απήχηση στο κοινό που οι King Gizzard & The Lizard Wizard ανέβηκαν στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες πωλήσεις στο Bandcamp όπως αναφέρει το Consequence. Γνωστές μπάντες όπως οι Deerhoof και Xiu Xiu επίσης έφυγαν από την πλατφόρμα streaming.

Τώρα, ακολούθησαν καλλιτέχνες από το Seattle που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας προς το Spotify επικρίνοντας τις επενδύσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του στον αμυντικό τομέα, ενώ διατυπώνουν παράπονα και για τη λειτουργία του αλγορίθμου ως προς τους καλλιτέχνες που προωθεί.

Συγκεκριμένα, κατακρίνουν το Spotify για το γεγονός ότι επιτρέπει να ανεβαίνουν στο app κομμάτια που έχουν παραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που υποβαθμίζει το φυσικό έργο των παραγωγών. Μάλιστα, πρόσφατα “ανέβηκε” κομμάτι που αποδόθηκε ψευδώς στον Blaze Foley, αποκτώντας και δημοφιλία.

Να σημειώσουμε πως το Spotify κυκλοφόρησε σε μια εποχή που υπήρχαν τα Pandora και το Last.fm, τα οποία και εκτόπισε. “Υποσχέθηκε” πιο “προσωποποιημένη” μουσική βάσει αλγορίθμων, ωστόσο η εμπλοκή των μεγάλων δισκογραφικών για προώθηση των μουσικών που εκπροσωπούν, απορρύθμισε τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση Loud & Clear του Spotify στην οποία κάνει αναφορά το NPR, η εταιρεία κατέβαλε το 2024 πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια στη μουσική βιομηχανία, το μεγαλύτερο ποσό από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα streaming. Ωστόσο, ο αριθμός των δημιουργών που ανεβάζουν μουσική στο Spotify αυξάνεται συνεχώς, κάτι που σημαίνει πως το ποσοστό όσων καταφέρνουν να “ξεχωρίσουν” μέσα από τα Discover Weekly και Release Radar, μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Οι δημιουργοί μουσικής που ανεβάζουν τα έργα τους στην πλατφόρμα του Spotify πληρώνονται βάση ενός μοντέλου που έχει υιοθετήσει η πλατφόρμα και το οποίο διαμοιράζει τις συνολικές εισπράξεις από τις συνδρομές στους καλλιτέχνες αναλόγως με το πόσα streams είχε έκαστος (αφαιρώντας το ποσοστό που κρατάει η ίδια). Ακολούθως, το Spotify δεν πληρώνει απ’ ευθείας τους δημιουργούς, αλλά τα χρήματα που αντιστοιχούν στον καθένα δίδονται στους διαχειριστές των πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίοι στη συνέχεια πληρώνουν τους καλλιτέχνες. Αντιστοίχως οι podcasters πληρώνονται μέσω εσόδων από διαφημίσεις και subscribes, μέσα από την πλατφόρμα Spotify for Podcasters.

Τέλος, το Spotify αποφάσισε να πληρώνει τους podcasters με βάση το engagement στα βίντεό τους, από χρήστες που πληρώνουν συνδρομή, μια επιλογή που ενεργοποιήθηκε για να “χτυπήσει” το YouTube.