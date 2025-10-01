Το νέο ρομπότ της Google ξεχωρίζει τα ρούχα για το πλυντήριο και φτιάχνει βαλίτσες

Η Google Deep Mind παρουσίασε το πιο εξελιγμένο ανθρωποειδές ρομπότ που “σκέφτεται” πριν ενεργήσει και προσαρμόζεται σε αλλαγές, σε real time.

H Google δεν χρειάζεται συστάσεις. Χρειάζεται ωστόσο, να γνωρίζετε πως εξελίσσει παράλληλα διάφορες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, με απώτερο στόχο, κάποια στιγμή να τις ενώσει όλες, σε ένα “προϊόν” που αναμένεται να κυριαρχήσει.

Σε video που αναρτήθηκαν πριν λίγες ημέρες, στη σελίδα του Google DeepMind (βλ. ερευνητικό εργαστήριο ΑΙ) στο YouTube, παρουσιάστηκε το ρομπότ που μαθαίνει και εξελίσσεται, μόνο του από πληροφορίες που βρίσκει στο διαδίκτυο και στο φυσικό χώρο.

Όχι από ανθρώπους.

H Google πέρασε στο επόμενο επίπεδο τα ρομπότ που έχουν “λογική”

Κατά τους δημιουργούς, πρόκειται για μοντέλο Vision-Language-Action (VLA) που επιτρέπει στο ρομπότ να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, να κατανοεί οδηγίες φυσικής γλώσσας και να εκτελεί σύνθετες φυσικές εργασίες, με ακρίβεια.

Επίσης, προσαρμόζεται πάντα στην όποια αλλαγή δεδομένων (εάν αλλάξει κάτι στο περιβάλλον ή εάν αλλάξει η οδηγία), σε πραγματικό χρόνο. Δίχως να χρειάζεται η παρέμβαση προγραμματιστών.

Όπως εξήγησε η Google, το Gemini Robotics 1.5 (για τους φίλους Apollo) επιτρέπει στα ρομπότ να «σκέφτονται» πριν ενεργήσουν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πληροφορίες από το Internet και το φυσικό περιβάλλον.

Έτσι, μπορούν να σχεδιάζουν “βάσει λογικής”, αυτό που πρόκειται να κάνουν σε φυσικούς χώρους. Επίσης, συνεχίζουν να «σκέφτονται» ενώ ενεργούν, όπως προσαρμόζονται στις αλλαγές.

Κοντολογίς, “τακτοποιούν” αντίληψη, συλλογικό και δράση.

Ρίξτε μια ματιά στο βίντεο που ακολουθεί και σε αυτά που έδωσε η Google DeepMind στη δημοσιότητα, με τους ερευνητές να δείχνουν πώς εξελίσσονται διάφορες διαδικασίες, βήμα, βήμα.

Ας καλωσορίσουμε την πιο εξελιγμένη AI

Σύμφωνα με ειδικούς, η πρακτορική τεχνητή νοημοσύνη (Αgentic AI) είναι κατηγορία αυτόνομων συστημάτων που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη στόχων σε πολύπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα: επεξεργάζονται πολυτροπικά δεδομένα -κείμενα, εικόνες, ήχο, βίντεο- και μπορούν να κατανοήσουν σε βάθος πολύπλοκα περιβάλλοντα.

Εν αντιθέσει με την “παραδοσιακή” τεχνητή νοημοσύνη που αντιδρά σε προτροπές ή ακολουθεί προκαθορισμένους κανόνες, η Agentic AI λειτουργεί προληπτικά. Θέτει σχέδια και λαμβάνει αποφάσεις, όπως προσαρμόζεται σε εξελισσόμενες καταστάσεις για να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η τεχνολογία μαθαίνει, όπως μαθαίνουμε οι άνθρωποι και επιλέγει μόνη της μεταξύ των δεδομένων που μπορούν να την εξελίξουν.

Η Agentic AI είναι λοιπόν, η πιο εξελιγμένη ΑΙ «για την οποία δεν είμαστε έτοιμοι», όπως έχει δηλώσει ο Ντέμης Χασάμπης, Νομπελίστας Χημείας και συνιδρυτής της DeepMind.

Το Gemini Robotics 1.5 βασίζεται στην Agentic AI και χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία, για την επίλυση της όποιας εργασίας. Είναι το επόμενο βήμα των ανθρωποειδών ρομπότ και βασίζεται στο Gemini 2.0.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα Α1, που επικεντρώνονται κυρίως σε ψηφιακά δεδομένα, το Gemini Robotics προσθέτει τη δυνατότητα ελέγχου ρομπότ στον φυσικό κόσμο, δημιουργώντας φυσικές ενέργειες ως αποτέλεσμα.

Κυκλοφορεί και σε έκδοση που δεν χρειάζεται να συνδεθεί με το cloud και η αποτελεσματικότητα πλησιάζει σε εκείνη όσων είναι συνδεδεμένα. «Αυτό ενισχύει την ιδιωτικότητα, την ανταπόκριση και την ευελιξία για εφαρμογές ρομποτικής στον πραγματικό κόσμο».

Το Gemini Robotics 1.5 δεν σταματά να εκπλήσσει

Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρουσίασης του Gemini Robotics 1.5, το ρομπότ μπορεί να μας απαλλάξει από πολλές δουλειές που κάνουμε στο σπίτι.

Για παράδειγμα, ξεχωρίζει ανά χρώμα τα ρούχα που θα βάλουμε στο πλυντήριο -με τη χρήση πολυεπίπεδης διαδικασίας σκέψης. Κατ’ αρχάς, κατανοεί την έννοια της ταξινόμησης ανά χρώμα, μετά αναγνωρίζει κάθε αντικείμενο, αποφασίζει σε ποιον κάδο ανήκει και εκτελεί τη φυσική κίνηση. Να σημειωθεί και ότι τακτοποιεί τα ρούχα, μετά το στέγνωμα -τα διπλώνει και τα βάζει στη θέση τους.

Πέραν της διαλογής των ρούχων, μπορεί να φτιάξει τη βαλίτσα μας, συνεκτιμώντας τις προγνώσεις του καιρού που βρίσκει στο διαδίκτυο και επιλέγοντας ανάλογα τα ρούχα μας, από την ντουλάπα μας. Δεν χρειάζεται καν να ανοίξουμε την πόρτα. Το κάνει κι αυτό.

Επίσης, ξεχωρίζει και τα σκουπίδια (κάτι που είναι εξόχως χρήσιμο στις χώρες που έχουν… κανονικούς κανόνες ανακύκλωσης) και τακτοποιεί στην προκαθορισμένη θέση του ό,τι έχουμε παρατήσει οπουδήποτε μέσα στο σπίτι.

Οι κινήσεις που κάνει, μπορεί να είναι όσο λεπτό είναι το δίπλωμα χαρτιού, το άνοιγμα σακούλας με κλίπερ και τη συσκευασία φαγητου.