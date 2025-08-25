Το Spotify αυξάνει τις μηνιαίες χρεώσεις και εισάγει νέες υπηρεσίες

Περισσότερα χρήματα θα κληθούν να πληρώσουν από Σεπτέμβρη οι χρήστες του Spotify καθώς η πλατφόρμα streaming ανακοινώσει πως θα παρέχει νέες υπηρεσίες.

Η Spotify προανήγγειλε νέες αυξήσεις τιμών για τους πελάτες της, καθώς επενδύει σε νέες λειτουργίες και στοχεύει να φτάσει το 1 δισ. χρήστες, σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος της αμερικανικής πλατφόρμας streaming.

Ο Άλεξ Νόρστρεμ, επικεφαλής εμπορικός διευθυντής της Spotify, δήλωσε στους Financial Times ότι οι αυξήσεις τιμών αποτελούν «πλέον μέρος της εργαλειοθήκης μας» μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι αυξήσεις θα συνοδεύονται από νέες υπηρεσίες και δυνατότητες που σχεδιάζει να προσφέρει η πλατφόρμα.

Η Spotify ξεκίνησε να αυξάνει τις τιμές μόλις πριν από δύο χρόνια. Η κίνηση χαιρετίστηκε από τους επενδυτές, που ήθελαν η εταιρεία να επικεντρωθεί στην κερδοφορία έπειτα από χρόνια ανάπτυξης της βάσης συνδρομητών. Οι αυξήσεις και οι περικοπές κόστους οδήγησαν στο πρώτο ετήσιο κέρδος το 2024.

Στις αρχές του μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι μηνιαίες τιμές για τα premium πακέτα θα αυξηθούν σε ορισμένες αγορές από τον Σεπτέμβριο. Η είδηση εκτόξευσε τη μετοχή της σχεδόν κατά 10%.

«Οι αυξήσεις και οι προσαρμογές των τιμών αποτελούν μέρος της επιχειρηματικής μας εργαλειοθήκης και θα τις εφαρμόζουμε όταν έχει νόημα», είπε ο Νόρστρεμ.

Πρόσθεσε ότι η Spotify θα «συνεχίσει να προσθέτει αξία» για τους χρήστες παράλληλα με τις αυξήσεις, τονίζοντας ότι «στο τέλος, θέλουμε ο καταναλωτής να είναι ο κερδισμένος».

Παρά τις αυξήσεις, οι συνδρομητές συνεχίζουν να αυξάνονται, σημείωσε ο Νόρστρεμ, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία «κερδίζει μερίδιο αγοράς».

«Μόλις λίγο πάνω από το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού μας πληρώνει σε σταθερή βάση… Νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη», τόνισε.

Η Spotify ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ο αριθμός των συνδρομητών αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 276 εκατ., ενώ οι ενεργοί χρήστες τον μήνα ανέβηκαν 11% στα 696 εκατ., ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, εμφάνισε καθαρή ζημία το β’ τρίμηνο.

Ο Νόρστρεμ προέβλεψε ότι η πλατφόρμα μπορεί τελικά να ξεπεράσει το 1 δισ. χρήστες. «Περισσότερο από ένα τέταρτο του ενός δισ. συνδρομητών πληρώνει ήδη κάθε μήνα και μας χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο. Είναι αδύνατο να μη φτάσουμε το δισ., είναι σίγουρα στόχος», είπε.

Αυτή την εβδομάδα το Spotify δήλωσε ότι οι χρήστες έχουν δημιουργήσει σχεδόν 9 δισ. playlists και πρόσθεσε νέο τρόπο προσαρμογής των μεταβάσεων ανάμεσα στα τραγούδια. Στόχος είναι να ενθαρρύνει τους χρήστες να δημιουργούν playlists και να αλληλεπιδρούν περισσότερο με την υπηρεσία, ως αντίβαρο στην εξάπλωση περιεχομένου παραγόμενου από AI.

Έχει επίσης επεκτείνει τις υπηρεσίες της σε audiobooks και podcasts, καθώς και σε εργαλεία όπως ένας DJ με τεχνητή νοημοσύνη.

Spotify: Η νέα συνδρομή για τους… “superfans”

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποκαλύψει λεπτομέρειες για μια νέα συνδρομή τύπου «superfan», την οποία οι μεγάλες δισκογραφικές θεωρούν νέο μοχλό ανάπτυξης της μουσικής βιομηχανίας.

Η Spotify εργάζεται πάνω σε ένα νέο πακέτο που θα κοστίζει περίπου 6 δολάρια επιπλέον τον μήνα και θα απευθύνεται στους πιο αφοσιωμένους θαυμαστές καλλιτεχνών, ανέφεραν οι Financial Times νωρίτερα φέτος. Όταν ρωτήθηκε για αυτό στην τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων τον περασμένο μήνα, ο Νόρστρεμ είπε: «Προχωράμε… αλλά παίρνει χρόνο».

Ο Νόρστρεμ είπε ότι το Spotify θα συνεχίσει να επεκτείνει την παρουσία της σε διαφορετικές συσκευές, επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη ώστε «να σας επιτρέπει να δημιουργείτε με πιο ενδιαφέρον και χωρίς τριβές τρόπο».

«Το αποκαλούμε στρατηγική πανταχού παρουσίας της Spotify», κατέληξε.