Ιδρύεται στην Κρήτη Ελληνικό Κέντρο Αριστείας για την Υγεία και την Ευεξία

Στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες η πρώτης προπαρασκευαστικής συνάντησης για τη δημιουργία στο νησί του Hellenic Center of Excellence for Health and Wellness (Ελληνικό Κέντρο Αριστείας για την Υγεία και την Ευεξία), υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Κέντρου, που θα έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και θα συνδέεται ακαδημαϊκά με το Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ, ανήκει στον ομογενή καθηγητή Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, Στέφανο Κάλη.

ADVERTISING

Ως στόχο έχει την ανάδειξη των αξιών του ελληνικού πολιτισμού και ιδιαίτερα της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής, ενώ η επιλογή της Κρήτης έγινε επειδή η κρητική διατροφή αποτελεί ένα επιστημονικά αποδεδειγμένο παράδειγμα υγιεινού τρόπου ζωής που αντανακλά τις προαναφερόμενες αξίες.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Amirandes» της εταιρείας Grecotel, που αποτελεί κεντρικό partner του Κέντρου καθώς πρωτοπορεί στην επιτυχημένη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα μέσω του βιολογικού κτήματός της Agreco στο Ρέθυμνο.

Στις εργασίες θα λάβουν μέρος σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης της διατροφής, της εκπαίδευσης και του υγιεινού τρόπου ζωής, που θα ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις σχετικά με το υπό δημιουργία Κέντρο, αλλά και την προετοιμασία διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Cretan Lifestyle», ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΤ, η πρώτη επίσημη ανακοίνωση για την υλοποίησή του Κέντρου έγινε στο πλαίσιο κλειστού συνεδρίου που πραγματοποιείται χθες Τρίτη 3 και σήμερα Τετάρτη 4 Μαΐου στην Ακαδημία Επιστημών του Ποντίφικα (Βατικανό), με αντικείμενο τις αξίες του ελαιόλαδου και της μεσογειακής διατροφής.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις