ΣΥΡΙΖΑ για έργα ανακύκλωσης: “Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας”

Στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για έργα ανακύκλωσης στην Ελλάδα αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το δημοσίευμα του POLITICO που αναφέρεται σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για έργα ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

«Για μια ακόμη φορά η χώρα γίνεται διεθνώς δακτυλοδεικτούμενη για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Δυστυχώς η χώρα μας με την κυβέρνηση του κ .Μητσοτήκη έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το Politico σε δημοσίευμά του αποκαλύπτει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει ανοίξει νέο φάκελο για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για τα γνωστά «σπιτάκια ανακύκλωσης» σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για πιθανή κακοδιαχείριση 11,9 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινητοποιείται μετά από καταγγελίες για σκανδαλώδη κοστολόγηση του κάθε σπιτιού ανακύκλωσης ακόμη και τέσσερις φορές πάνω από ό,τι στοιχίζουν σε χώρες της Ευρώπης καθώς και για αδιαφάνεια στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Την ίδια στιγμή απογοητευτικά τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΔΣΝΑ για την ανακύκλωση στην Αττική: Ανέρχεται μόλις στο 6,2% και ο στόχος είναι να ανακυκλώνουμε το 50% το 2030. Θυμίζουμε ότι στην Αττική παράγεται το 45% των αστικών αποβλήτων της χώρας».