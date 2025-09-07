Λιχούδης αρκούδος έφαγε πολλά φρούτα και… κατέληξε στο νοσοκομείο

Ένας αρκούδος με αδυναμία στα… φρούτα κατέλληξε στο νοσοκομείο με προβλήματα στο στομάχι αφού κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα από τις αγαπημένες του λιχουδιές.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό στην Τουρκία έγινε viral αυτή την εβδομάδα, όταν μια αρκούδα 91 περίπου κιλών χρειάστηκε να μεταφερθεί σε κτηνιατρική κλινική με… στομαχόπονο.

Ο Οκάν,όπως ονομάζεται ο αρκούδος, αισθάνθηκε αδιαθεσία αφού έφαγε πάρα πολλά φρούτα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης (Cerrahpaşa), όπου έλαβε θεραπεία και στη συνέχεια έλαβε… εξιτήριο, σύμφωνα με το CNN.

«Η αρκούδα μας, ο Οκάν, μεταφέρθηκε στην κλινική με πόνους στο στομάχι και κοιλιακή δυσφορία. Ο κτηνίατρός μας στο Κέντρο Αποκατάστασης Τσεκμέκιοϊ παρατήρησε αμέσως ευαισθησία στην κοιλιακή του χώρα», δήλωσε στο CNN ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Istanbul Nature and Life Complex, Μπουράκ Μεμίσογλου.

«Υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν όγκοι. Ωστόσο, τα αποτελέσματα βγήκαν καθαρά, ενώ έγινε και αιματολογικός έλεγχος χωρίς να προκύψουν προβλήματα. Είναι πλέον καλά· είναι πολύ ήμερος και χαρούμενος, και σύντομα θα δροσίζεται στην πισίνα», πρόσθεσε ο Μεμίσογλου.

Οι επισκέπτες απολαμβάνουν να τον βλέπουν να παίζει ξανά στο πάρκο άγριας ζωής.

Ωστόσο, όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Οκάν έφαγε υπερβολικά πολλά φρούτα. καθώς έχει λάβει παρόμοια φροντίδα για το ίδιο ζήτημα πριν από τρία χρόνια.

Τότε, μάλιστα, πήρε και το δημοφιλές τουρκικό όνομα «Οκάν». «Πριν από τρία χρόνια, όταν ένας νέος υπάλληλος πήγε στο νοσοκομείο και δεν γνώριζε το όνομα της αρκούδας μας, είπε αυθόρμητα: “Του έδωσα το δικό μου όνομα, τον λένε Οκάν”, και το όνομα της αρκούδας μας καταχωρήθηκε ως Οκάν», ανέφερε ο Μεμίσογλου στο CNN Türk.

Οι εργαζόμενοι στο πάρκο άγριας ζωής συνεχίζουν να παρακολουθούν τον Οκάν και να προσαρμόζουν τη διατροφή του ώστε να μην έχει ξανά προβλήματα στο στομάχι.

«Οι κτηνίατροι και οι βιολόγοι μας ρυθμίζουν τη διατροφή των ζώων μας· η ποσότητα δεν αλλάζει, ούτε αυξάνεται ούτε μειώνεται. Ο Οκάν τρώει τώρα εποχικά φρούτα και λαχανικά, ενώ τον χειμώνα τρώει παλαμίδα και μέλι», πρόσθεσε ο Μεμίσογλου.