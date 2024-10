Αδυνάτισμα: Γιατί πρέπει να τρώνε διαφορετικό πρωινό άνδρες και γυναίκες

Μαθηματικό μοντέλο καταδεικνύει πώς το πρωινό γεύμα επηρεάζει διαφορετικά την υγεία και τα επίπεδα ενέργειας ανδρών και γυναικών.

Δεν είναι κακό αν εσείς επιλέγετε για πρωινό αυγά, ενώ ο σύντροφός σας προτιμάει τοστ με γαλοπούλα. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Waterloo του Καναδά, αυτή η διαφορά θα μπορούσε να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος.

Η μελέτη, η οποία χρησιμοποίησε ένα μαθηματικό μοντέλο του μεταβολισμού των ανδρών και των γυναικών, έδειξε ότι ο μεταβολισμός των ανδρών ανταποκρίνεται καλύτερα σε ένα γεύμα φορτωμένο με υδατάνθρακες, όπως η βρόμη και τα δημητριακά, ενώ για τις γυναίκες είναι καλύτερο ένα γεύμα με υψηλότερα ποσοστά λίπους, όπως οι ομελέτες, τα τυριά και τα αβοκάντο.

«Ο τρόπος ζωής είναι σημαντικός παράγοντας για τη συνολική μας υγεία», δήλωσε η Stephanie Abo, υποψήφια διδάκτωρ Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Ζούμε πολυάσχολες ζωές, οπότε είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς φαινομενικά ασήμαντες αποφάσεις, όπως το τι θα φάμε για πρωινό, μπορούν να επηρεάσουν την υγεία και τα επίπεδα ενέργειάς μας. Είτε προσπαθείτε να χάσετε βάρος, να διατηρήσετε το βάρος σας ή απλώς να διατηρήσετε την ενέργειά σας, η κατανόηση της επίδρασης της διατροφής σας στο μεταβολισμό σας είναι σημαντική», συμπληρώνει η ίδια.

Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνήσει το κενό που υπάρχει σχετικά με το πώς άνδρες και οι γυναίκες διασπούν το λίπος.

«Συχνά έχουμε λιγότερα ερευνητικά δεδομένα για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες», δήλωσε η Anita Layton, καθηγήτρια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και κάτοχος της έδρας έρευνας «Canada 150» στη Μαθηματική Βιολογία και Ιατρική.

«Κατασκευάζοντας μαθηματικά μοντέλα με βάση τα δεδομένα που έχουμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε πολλές υποθέσεις γρήγορα και να προσαρμόσουμε πειράματα με τρόπους που θα ήταν ανέφικτο με ανθρώπινα υποκείμενα», λέει η ίδια.

Δεδομένου ότι οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο περισσότερο σωματικό λίπος από τους άνδρες, θα περίμενε κανείς ότι θα έκαιγαν λιγότερο λίπος για ενέργεια, αλλά όχι μόνο δεν συμβαίνει το αναμενόμενο, αλλά ισχύει και το αντίθετο.

«Τα αποτελέσματα του μοντέλου υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες αποθηκεύουν περισσότερο λίπος αμέσως μετά το γεύμα, αλλά καίνε επίσης περισσότερο λίπος κατά τη διάρκεια της νηστείας, δηλαδή των ωρών που ακολουθούν και δεν τρώνε κάτι», εξηγεί η Layton.

Ως εκ τούτου, οι γυναίκες μπορούν να τρώνε πρωινό με περισσότερα λιπαρά, καθώς καίνε το λίπος τις ώρες που παραμένουν νηστικές, ενώ για τους άνδρες είναι προτιμότερο το πρωινό με περισσότερους υδατάνθρακες.

Στο μέλλον, οι ερευνητές ελπίζουν να δημιουργήσουν πιο σύνθετες εκδοχές των μοντέλων μεταβολισμού τους και να επεκταθούν πέρα από την εξέταση του βιολογικού φύλου, ενσωματώνοντας το βάρος, την ηλικία ή το στάδιο του εμμηνορροϊκού κύκλου ενός ατόμου.

Η μελέτη με τίτλο «Modelling sex-specific whole-body metabolic responses to feeding and fasting» δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Computers in Biology and Medicine.