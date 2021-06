Δέκα τρόποι που σαμποτάρουμε τον εαυτό μας ενώ προσπαθούμε να αδυνατίσουμε

Χρόνος 'μπαίνει', χρόνος 'βγαίνει' στις ΗΠΑ υπάρχουν 45.000.000 άνθρωποι που κάθε χρόνο κάνουν την προσπάθεια τους να χάσουν κιλά. Και διαθέτουν 33.000.000.000.000 δολάρια στην υλοποίηση αυτού του στόχου -σε αγορές υπηρεσιών ή προϊόντων. Όπως ενημερώνει η μελέτη του Boston Medical Center "την ίδια ώρα, τα 2/3 των κατοίκων της χώρας είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η παχυσαρκία είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στο δυτικό κόσμο, μετά το κάπνισμα. Εξ ου και είναι νόσος.

Ποιος θεωρείται υπέρβαρος και ποιος παχύσαρκος

Πάντα σύμφωνα με τον ΠΟΥ ο Δείκτης Μάζας Σώματος ενημερώνει για το αν κάποιος είναι παχύσαρκος ή υπέρβαρος -ώστε να μπει σε αγωγές για να σώσει τη ζωή του. Λαμβάνονται υπ' όψιν η ηλικία, το φύλο, το βάρος και το ύψος. Οι τιμές έως το 18.5 αντιστοιχούν σε ελλιποβαρείς, από το 18.5 έως το 25 το βάρος κρίνεται ως φυσιολογικό, από 25 έως 30 είμαστε υπέρβαροι και από 30 και πάνω είμαστε παχύσαρκοι.

Μια αναζήτηση στο Google θα σας εμφανίσει μετρητές ΔΜΣ.

Σημείωση: ο δείκτης μάζας σώματος δεν μπορεί να 'δει' αν τα νούμερα αφορούν λίπος ή μύες -κάτι που ισχύει με αθλητές που οι αριθμοί τους τους κατατάσσουν στους παχύσαρκους, χωρίς να είναι, αφού δεν έχουν πολύ λίπος, αλλά έχουν πάρα πολλούς μύες. Υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ κάποιος ακολουθεί πρόγραμματα διατροφής και εκγύμνασης, η ζυγαριά 'κολάει'. Το Delish ανέφερε κάποιους από τους λόγους που μπορεί να συμβαίνει αυτό.

✍ Δίνουμε πολύ μεγάλη αξία στη ζυγαριά: η ζυγαριά μπορεί να προκαλέσει μεγάλο άγχος και έτσι να εμποδίσει την απώλεια βάρους -αφού αν δεν δούμε μείωση βάρους, αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη σημασία της σωστής διατροφής για τον οργανισμό μας που νιώθει τις αλλαγές, ακόμα και αν αυτές δεν αποτυπώνονται στη ζυγαριά. Επίσης, το πιθανότερο είναι να οδηγηθούμε σε ακραίες λύσεις, για να 'κουνηθεί' ο δείκτης.

✍ Μπερδεύουμε την ουσία: ένας υγιής οργανισμός είναι αυτός που δεν έχει μεγάλα ποσοστά λίπους. Όταν αρχίζουμε προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης (που ιδανικά πάνε 'πακέτο') η ζυγαριά μπορεί να δείχνει τα ίδια κιλά, αλλά το πιθανότερο είναι να έχουμε μειώσει το λίπος και να έχουμε αυξήσει τη μυική μάζα -που επηρεάζει τη δύναμη, την ενέργεια και την κινητικότητα μας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες, άνω των 40 χρόνων που αρχίζουν να χάνουν 8% της μυικής μάζας κάθε δεκαετία.

✍ Μπαίνουμε στη διαδικασία να αλλάξουμε, από ντροπή: διατροφολόγοι διαβεβαιώνουν ότι τα αποτελέσματα μιας διατροφής είναι πιο αποτελεσματικά, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να αλλάξουμε τον τρόπο που τρώμε και ζούμε γιατί έχουμε αποφασίσει να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Όχι γιατί ντρεπόμαστε. Είναι χρήσιμο να σκεφτούμε γενικά τη ζωή μας, το πώς κοιμόμαστε, το πώς νιώθουμε μέσα στη μέρα κλπ, πριν καταλήξουμε στο τι θέλουμε να αλλάξουμε για να νιώσουμε καλύτερα. Η Rania Batayneh, συγγραφέας του βιβλίου The One One One Diet: The Simple 1:1:1 Formula for Fast and Sustained Weight Loss, έχει γράψει πως “ό,τι κάνουμε είναι θέμα νοοτροπίας. Οι ιδέες γίνονται σκέψεις, αυτές γίνονται πράξεις και οι πράξεις οδηγούν σε αποτελέσματα. Όταν κάνετε επιλογές γιατί θέλετε καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία, η απώλεια βάρους έρχεται ως φυσική συνέπεια”.

✍ Θέτουμε 'στόχους των νεκρών': Ως 'στόχοι νεκρών' χαρακτηρίζονται αυτοί που μόνο οι νεκροί μπορούν να υλοποιήσουν. Όπως το 'δεν θα φάω ποτέ ξανά στη ζωή μου σοκολάτα'. Είναι προτιμότερο να περιορίσουμε την κατανάλωση ενός τροφίμου που δεν βοηθά ιδιαίτερα την προσπάθεια μας, από το να την ακυρώσουμε. Μπορούμε δηλαδή, να φάμε ένα κομμάτι σοκολάτας μετά το δείπνο, τρεις φορές την εβδομάδα -και να το απολαύσουμε, χωρίς να νιώσουμε τη στέρηση.

✍ Προσπερνάμε γεύματα: η τροφή δίνει ενέργεια στον οργανισμό μας. Όταν δεν τρώμε, δεν έχουμε ενέργεια. Οπότε είναι χρήσιμο να μην προσπερνάμε γεύματα, καθώς αυτό συνήθως καταλήγει και σε υπερφαγία -στο επόμενο γεύμα. Τα σνακ (πχ ξηροί καρποί ή κάτι με φυτικές ίνες -φρούτα, λαχανικά, δημητριακά) επίσης είναι χρήσιμα, όταν νιώθετε πως χρειάζεστε ενέργεια.

✍ Τρώμε λιγότερες φυτικές ίνες: το 'πέρασμα' από τις επιβλαβείς συνήθειες που έχουμε σε μια πιο υγιεινή διατροφή δεν είναι εύκολο. Βοηθά να μη νιώθουμε πείνα. Ως προς αυτό μπορούν να βοηθήσουν 35 επιπλέον γραμμάρια φυτικών ινών -που θα μας κρατήσουν 'γεμάτους' για περισσότερη ώρα, καθώς χρειάζονται περισσότερη ώρα για να τις 'επεξεργαστεί' το σώμα μας. Μπορείτε να φάτε ένα φρούτο από το να το κάνετε χυμό, να διπλασιάσετε την ποσότητα σαλάτας -αντί να τη συνδυάσετε με τηγανητές πατάτες- ή να έχετε πάντα μαζί σας μια μπάρα δημητριακών.

✍ Δεν υπολογίζουμε τα τσιμπολογήματα -που δίνουν μισό κιλό κάθε τρεις εβδομάδες. Έρευνα του Centers for Disease Control and Prevention (CDC) έχει δείξει πως κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος καταναλώνει 1.277 θερμίδες την εβδομάδα, από σνακ που τρώμε ενώ δουλεύουμε του. Αυτές αντιστοιχούν σε μισό κιλό, κάθε τρεις εβδομάδες. Μπορούμε να μοιραστούμε με συναδέλφους ένα σάντουϊτς ή να βγούμε έξω να πάρουμε λίγο αέρα, από το να φάμε ένα ακόμα μπράουνι.

✍ Δεν βάζουμε μέτρο στα υγιεινά γεύματα: όταν τρώμε κάτι που μας κάνει καλό, δεν σημαίνει πως μπορούμε να το καταναλώνουμε σε τεράστιες ποσότητες. Στη ρύθμιση αυτού του προβλήματος βοηθά να 'γεμίζει' το μάτι. Και αυτό 'γεμίζει' με έναν πολύ απλό τρόπο: βάζουμε τα γεύματα μας σε μικρότερα πιάτα. Οι τις ίδιες ποσότητες σε μεγάλα πιάτα θα είναι σαν βραχονησίδα στη μέση ωκεανού και άρα μόνο που βλέπουμε τι θα φάμε, θεωρούμε δεδομένο ότι δεν γίνεται να χορτάσουμε ποτέ και για κανένα λόγο.

✍ Συγχέουμε τα διαιτητικά τρόφιμα με τα υγιεινά: τα διαιτητικά τρόφιμα κυκλοφορούν ως τέτοια, καθώς δεν περιέχουν λίπος και ζάχαρη. Για να είναι ωστόσο νόστιμα, περιέχουν άλλα πρόσθετα. Ως εκ τούτου, πάλι παίζει ρόλο η ποσότητα. Επειδή το ζητούμενο είναι η ευχαρίστηση μας, μπορούμε να δοκιμάσουμε μια κουταλιά της κανονικής έκδοσης του τροφίμου από ένα κυπελλάκι της διαιτητικής του μορφής.

✍ Δεν μας αγκαλιάζουμε: Για κάθε μικρή νίκη -αρκεί να έχουμε ακολουθήσει τρεις διαδοχικές μέρες το πρόγραμμα- είναι χρήσιμο να αυτοαποθεωνόμαστε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η απώλεια βάρους δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε μια μέρα. Άρα μετρά κάθε βήμα που κάνουμε. Δεν χρειάζεται το αυτομαστίγωμα, όταν πίνουμε ένα ποτήρι κρασί παραπάνω. Αρκεί να έχουμε κάνει την έξυπνη επιλογή στο γεύμα μας.

Bonus: οι επιστήμονες έχουν καταγράψει το φαινόμενο της ορθορεξίας στη λίστα με τις διατροφικές διαταραχές. Είναι η εμμονή που αποκτούν κάποιοι εξ όσων μπαίνουν σε διατροφικά προγράμματα, για την πιο σωστή και υγιεινή τροφή στην πιο σωστή ποσότητα. Όπως κάθε άλλη ακρότητα, οδηγεί σε υπερβολικούς περιορισμούς που γίνονται επιβλαβείς.

