Διαμαρτυρία τραυματιοφορέων στο υπ. Υγείας – Τα αιτήματά τους

Έξω από το υπουργείο Υγείας συγκεντρώθηκαν δεκάδες τραυματιοφορείς ζητώντας προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας πραγματοποιήσαν τραυματιοφορείς που απασχολούνται στα δημόσια νοσοκομεία.

Βασικά αιτήματά τους οι άμεσες προσλήψεις μονίμων για να ενισχυθεί το «γερασμένο προσωπικό», όπως λένε, καθώς και η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Κατά τη διαμαρτυρία τους, κατέβηκε να τους συναντήσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι γίνονται βήματα για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

«Έχουμε αποδεκατιστεί σαν τραυματιοφορείς. Έχουν να γίνουν διορισμοί μόνιμου προσωπικού δεκατρία χρόνια και βάλε. Προσπαθούν να έχουν έναν άνθρωπο να τραβήξει μόνος του έναν ασθενή που είναι 130 – 140 κιλά, με τα σεντόνια, απ’ τον αξονικό στο φορείο, απ’ το φορείο στον αξονικό, από το κρεβάτι στους διαδρόμους. Μόνος, χωρίς καμία βοήθεια» λέει ο Γεώργιος Τζώρτζης, τραυματιοφορέας και εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΝΙΜΤΣ.

«Έχουν κρεμάσει και τα χέρια και τα πόδια και είμαστε όλοι πάνω των 50 ετών. Γερασμένο προσωπικό. Προσλήψεις δεν γίνονται. Τι θέλει το κράτος; Θέλει να αποδεκατίσει τη Δημόσια Υγεία; Να σκοτώσει τα κρατικά νοσοκομεία και μαζί με αυτά όλους όσοι είναι μέσα και δουλεύουν; Να μας εκμηδενίσει; Αυτό προσπαθεί. Πού ακούστηκε; Τραυματιοφορέας να μην είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά! Που είναι μέσα στα αίματα, στα σπασμένα πόδια από τροχαία και να μην είναι στα βαρέα» προσθέτει.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατέβηκε να δει τους συγκεντρωμένους και αρχικά θέλησε να τους ευχαριστήσει για τη δουλειά που κάνουν.

«Κατ’ αρχάς κατέβηκα για να σας πω ένα “ευχαριστώ” για τη δουλειά που κάνετε στα νοσοκομεία. Πολλοί νομίζουν ότι οι τραυματιοφορείς είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Αλλά χωρίς τραυματιοφορείς τα νοσοκομεία δεν δουλεύουν. Όπως ξέρετε, με την (υπουργό Εργασίας) κυρία Κεραμέως κάναμε το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και προκηρύξαμε πεντακόσιους» προσέθεσε. «Ξέρω ότι έχετε το αίτημα αλλαγής του καθηκοντολογίου. Έχουμε μιλήσει αρκετά γι’ αυτό, θα ανακοινώσω σύντομα αποφάσεις» σημείωσε ο υπουργός Υγείας, ενώ σε ό,τι αφορά τα άλλα, βασικά αιτήματα των τραυματιοφορέων, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εξέτασης του αιτήματος για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ), και πως γίνονται διαρκώς προσπάθειες για ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό.

ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση για τα κενά σε τραυματιοφορείς και τις συνθήκες εργασίας τους

Άμεση κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων τραυματιοφορέων στα δημόσια νοσοκομεία, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. «Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας υπηρετούν μόλις 2.500 τραυματιοφορείς όλων των σχέσεων εργασίας (μόνιμοι, συμβασιούχοι, μέσω ΔΥΠΑ), σε σύνολο 5.000 οργανικών θέσεων, δηλαδή ποσοστό κάλυψης μόλις 50%. Η σοβαρή αυτή υποστελέχωση δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των ασθενών, ιδιαίτερα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των εφημερευόντων νοσοκομείων, και οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση το προσωπικό», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και καλούν τον υπουργό Υγείας να απαντήσει:

1. Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το υπουργείο Υγείας για την άμεση κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων τραυματιοφορέων στα δημόσια νοσοκομεία.

2. Αν προβλέπεται μισθολογική αναβάθμιση των τραυματιοφορέων ώστε να καταστεί ελκυστικό το επάγγελμα και να σταματήσει το φαινόμενο μαζικών παραιτήσεων και μη προσέλευσης σε νέες προκηρύξεις.

3. Αν υπάρχει πρόβλεψη για άμεση αντικατάσταση ή αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου και ανεπαρκούς εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι τραυματιοφορείς.

4. Αν σκοπεύει το υπουργείο να επανεξετάσει και να τροποποιήσει το καθηκοντολόγιο, ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις τους αποκλειστικά στα καθήκοντα που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους.