Έρχεται ασφαλέστερη και φθηνότερη μέθοδος διόρθωσης μυωπίας και πρεσβυωπίας

Ερευνητές δουλεύουν επί μεθόδου που θα διορθώνει τη μυωπία, τον αστιγματισμό και την πρεσβυωπία, οικονομικά δίχως επιπλοκές.

Περί το 1.000.000.000 άνθρωποι που πατάμε αυτήν την στιγμή στον πλανήτη Γη έχουμε μυωπία, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι έως το 2050 ο μισός πληθυσμός της Γης θα έχει την πάθηση.

Πράγμα λογικό, αν σκεφτείτε πως εκ των βασικών παραγόντων είναι το διάβασμα, για ώρα, από κοντινή απόσταση και ένας άλλος οι ανεπαρκείς ώρες σε εξωτερικούς χώρους.

Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για επιδημία μυωπίας και οι ερευνητές αναζητούν τρόπους να εξαφανίζουν το πρόβλημα, που να μην είναι όσο επεμβατικά είναι το λέιζερ, το LASIK και η αντικατάσταση ενδοφακού.

Το λέιζερ διορθώνει τη μυωπία, αλλάζοντας το σχήμα του κερατοειδούς χιτώνα, ώστε το φως να εστιάζει σωστά στον αμφιβληστροειδή. Αυτό επιτυγχάνεται με την αφαίρεση μικροσκοπικών στρωμάτων ιστού από τον κερατοειδή, χρησιμοποιώντας το excimer laser.

(Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) είναι ένας τύπος διαθλαστικής χειρουργικής που χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού. Αναδιαμορφώνει τον κερατοειδή (το διάφανο μπροστινό μέρος του ματιού), με τη χρήση λέιζερ, ώστε να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίον το φως εστιάζει στον αμφιβληστροειδή. Η αντικατάσταση ενδοφακού αντιμετωπίζει μυωπία, υπερμετρωπία και πρεσβυωπία. Ο ενδοφακός είναι πίσω από την ίριδα, στο μάτι και θολώνει με τα χρόνια (είναι κάτι που ξέρουμε ως “καταρράκτη”). Με την επέμβαση γίνεται αντικατάσταση.

Όλες είναι επεμβατικές μέθοδοι και όπως κάθε άλλη επεμβατική μέθοδος, έτσι και αυτές έχουν κινδύνους -η κοπή του κερατοειδούς θέτει σε κίνδυνο τη δομική ακεραιότητα του ματιού. Επίσης, όπως όλες οι επεμβάσεις και αυτές έχουν περιορισμούς.

Η νέα πρόταση αναδιαμορφώνει τον κερατοειδή, αντί να τον κόβει και χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό και όχι λέιζερ. Σε δοκιμές που έχουν γίνει σε κουνέλια, η ηλεκτρομηχανική αναδιαμόρφωση (EMR) αποκατέστησε την όραση μέσα σε λίγα λεπτά, δίχως τομές.

Ο Michael Hill, καθηγητής χημείας στο Occidental College, πρόκειται να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ομάδας του στη συνάντηση της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας (ACS) που ολοκληρώνεται στις 21/8. Θα είναι μια από τις 9.000 παρουσιάσεις που θα γίνουν, σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.

Η νέα θεραπεία για τη μυωπία δεν έχει άγχη

Όπως αναφέρει το Science Daily, oι κερατοειδείς στον άνθρωπο είναι θολωτές, διαυγείς δομές που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του ματιού: εισπράττουν το φως από το περιβάλλον και το “στέλνουν” στον αμφιβληστροειδή, από όπου αποστέλλεται στον εγκέφαλο και ερμηνεύεται ως εικόνα. Αν ο κερατοειδής έχει παραμορφωμένο σχήμα, δεν εστιάζει σωστά το φως, με αποτέλεσμα μια θολή εικόνα.

Οι υπάρχουσες μέθοδοι επιδιόρθωσης της όρασης προκαλούν κάποια άγχη, με τον Hill να λέει ότι «το LASIK είναι απλώς ένας φανταχτερός τρόπος για να γίνει παραδοσιακή χειρουργική επέμβαση. Είναι ακόμα σκάλισμα του ιστού, που ωστόσο γίνεται με λέιζερ».

Για αυτό και με την ομάδα του ερευνούν πώς μπορεί να αναδιαμορφωθεί ο κερατοειδής, χωρίς ανάγκη τομών.

Ο συνεργάτης του Hill και χειρουργός στο University of California, Irving, Brian Wong ομολόγησε πως ανακαλύφθηκε τυχαία η διαδικασία που είναι γνωστή ως ηλεκτρομηχανική αναδιαμόρφωση και έχει χρησιμοποιηθεί σε χόνδρο αυτιών κουνελιού και σε ουλές στο δέρμα χοίρων.

«Εξετάζω τους ζωντανούς ιστούς ως υλικά που μπορούν να διαμορφωθούν και ανακάλυψα όλη αυτή τη διαδικασία χημικής τροποποίησης.

Στο ανθρώπινο σώμα, τα σχήματα πολλών ιστών που περιέχουν κολλαγόνο -συμπεριλαμβανομένων των κερατοειδών-, συγκρατούνται στη θέση τους από αντίθετα φορτισμένα συστατικά που ελκύονται.

Αυτοί οι ιστοί περιέχουν πολύ νερό, επομένως η εφαρμογή ηλεκτρικού δυναμικού σε αυτούς μειώνει το pH του ιστού, καθιστώντας τον πιο όξινο. Αλλάζοντας το pH, οι άκαμπτες έλξεις μέσα στον ιστό χαλαρώνουν και καθιστούν το σχήμα εύπλαστο. Όταν αποκατασταθεί το αρχικό pH, ο ιστός κλειδώνεται στο νέο σχήμα».

Πώς λειτουργεί η νέα μέθοδος

Η ομάδα κατασκεύασε εξειδικευμένους, πλατινένιους «φακούς επαφής», που παρείχαν ένα πρότυπο για το διορθωμένο σχήμα του κερατοειδούς.

Στη συνέχεια τοποθέτησαν τον καθένα πάνω από ένα βολβό του ματιού ενός κουνελιού σε ένα αλατούχο διάλυμα που προοριζόταν να μιμηθεί τα φυσικά δάκρυα. Ο πλατινένιος φακός λειτούργησε ως ηλεκτρόδιο, για να δημιουργήσει μια ακριβή αλλαγή pH, όταν οι ερευνητές εφάρμοσαν ένα μικρό ηλεκτρικό δυναμικό στον φακό.

Μετά από περίπου ένα λεπτό, η καμπυλότητα του κερατοειδούς προσαρμόστηκε στο σχήμα του φακού.

Τον ίδιο χρόνο χρειάζεται και η επέμβαση LASIK, αλλά με λιγότερα βήματα, λιγότερο ακριβό εξοπλισμό και χωρίς τομές. Επανέλαβαν αυτή τη ρύθμιση σε 12 ξεχωριστά μάτια κουνελιού, 10 από τα οποία αντιμετωπίστηκαν σαν να είχαν μυωπία. Σε όλα τα “μυωπικά” μάτια, η θεραπεία βελτίωσε την στοχευμένη ισχύ εστίασης του ματιού, η οποία θα αντιστοιχούσε σε βελτιωμένη όραση.

Διευκρινίζεται ότι η αρχική εργασία είναι πολλά υποσχόμενη και μπορεί να βοηθήσει στη μυωπία, την υπερμετρωπία και τον αστιγματισμό, ωστόσο είναι ακόμα στα πρώτα στάδια. Θα φτάσει στο τέλος της διαδρομής, θα είναι πολύ φθηνότερη και ενδεχομένως ακόμη και αναστρέψιμη.