Γαστρεντερικές διαταραχές από τα νέα φάρμακα απώλειας βάρους; – Οι λύσεις

Νέα δημοσίευση στην Journal of Clinical Medicine δίνει σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπισης γαστρεντερικής διαταραχής που είναι συχνή σε όσους λαμβάνουν τα νεότερα φάρμακα για αδυνάτισμα.

Οι αγωνιστές των υποδοχέων του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου-1 (GLP-1 RAs και GLP-1/GIP) έχουν φέρει επανάσταση στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ-2) και της παχυσαρκίας.

Ωστόσο, έχει καταγραφεί ένα ενοχλητικό σύμπτωμα που εκδηλώνεται σε αρκετούς που λαμβάνουν τη σωτήρια αγωγή: γαστρεντερικές διαταραχές, όπως η ναυτία, οι έμετοι, η διάρροια και η δυσκοιλιότητα.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Clinical Medicine, αυτές οι διαταραχές επηρεάζουν σημαντικό μέρος των ασθενών, απειλώντας κάποιους από αυτούς να διακόψουν πρόωρα μια θεραπεία, η οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και σημαντική.

Αποτελεσματικοί, αλλά κάποιες φορές δύσπεπτοι οι GLP-1

Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, τα νεότερα φάρμακα για την απώλεια βάρους της κατηγορίας GLP-1 παρέχουν έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, σημαντική απώλεια βάρους, και καρδιονεφρική προστασία.

Όμως, παράλληλα, εμφανίζονται γαστρεντερικές διαταραχές σε ποσοστά από 40% έως 70%, κυρίως κατά τη φάση σταδιακής αύξησης της δόσης.

Αν και συνήθως οι διαταραχές του γαστρεντερικού είναι ήπιες και παροδικές, συχνά οδηγούν ένα ποσοστό που υπολογίζεται ότι φτάνει στο 6% -σύμφωνα με κάποιες μελέτες- σε εγκατάλειψη της αγωγής.

Η “χρυσή οδηγία”: Ξεκινήστε με χαμηλή δόση, ανεβείτε αργά και σταθερά

Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: «ξεκίνα με τη μικρότερη δόση και προχώρα αργά».

Κι αυτό διότι, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες στη νέα ανακοίνωση που έχει γίνει στο επιστημονικό περιοδικό, η αργή και σταδιακή αύξηση της δόσης μειώνει τον κίνδυνο έντονων διαταραχών του γαστρεντερικού συστήματος.

Αν εμφανιστούν συμπτώματα, προτείνεται αναβολή της επόμενης αύξησης της δοσολογίας (για παράδειγμα παραμείνετε στα 2,5 mg για ακόμα ένα μήνα, πριν ξεκινήσετε τη χορήγηση των 5 mg), επαναφορά στην προηγούμενη δόση ή ακόμα και προσωρινή διακοπή.

Επιπλέον, εάν η μέγιστη δόση δεν είναι ανεκτή, μπορεί να διατηρηθεί χαμηλότερη δόση ως “συντήρηση”, χωρίς να θυσιάζεται η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

Ο ρόλος της διατροφής στις γαστρεντερικές διαταραχές από τα φάρμακα για την απώλεια βάρους

Η τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών αποτελεί θεμέλιο λίθο στη διαχείριση των γαστρεντερικών διαταραχών αναφέρουν οι ειδικοί.

Οι συστάσεις τους περιλαμβάνουν:

Μικρά, αργά γεύματα

Αποφυγή λιπαρών, πικάντικων και επεξεργασμένων τροφών

Όχι ύπνος αμέσως μετά το φαγητό

Πίνετε υγρά ανάμεσα στα γεύματα, όχι κατά τη διάρκειά τους

Ελαφριά άσκηση

Ειδικά για τη ναυτία, οι ειδικοί προτείνουν να καταναλώνεται ρόφημα με τζίντζερ ή μέντα ή απλά κράκερ.

Για τη διάρροια, να αποφεύγονται γαλακτοκομικά, καφεΐνη και γλυκαντικά (σορβιτόλη κ.λπ.).

Για τη δυσκοιλιότητα, βοηθά η ενυδάτωση και η φυσική δραστηριότητα.

Όταν η διατροφή δεν αρκεί για τη μείωση των συμπτωμάτων

Αν οι διατροφικές παρεμβάσεις δεν είναι αρκετές, μπορεί να χορηγηθούν:

Αντιεμετικά όπως η ντομπεριδόνη (προτιμάται έναντι της μετοκλοπραμίδης λόγω μειωμένου κινδύνου παρενεργειών)

Προβιοτικά ή λοπεραμίδη για την επιμονή της διάρροιας

Καθαρτικά ή μαλακτικά κοπράνων για τη σοβαρή δυσκοιλιότητα

Επίσης, αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, μπορεί να επιχειρηθεί αλλαγή σε άλλο GLP-1, ξεκινώντας και πάλι από την ελάχιστη δόση.

Ηλικιωμένοι: Ευάλωτοι αλλά ωφελούμενοι

Οι ασθενείς άνω των 75 ετών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αφυδάτωσης και σαρκοπενίας.

Για αυτούς, οι ειδικοί συστήνουν:

Ακόμα πιο αργή αύξηση της δόσης

Διατροφική υποστήριξη με αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης

Πρόγραμμα ασκήσεων με βάρη ή λάστιχα

Σύμφωνα με τη μελέτη, ακόμα και μικρότερες δόσεις σε ηλικιωμένους είναι κλινικά αποτελεσματικές, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρών παρενεργειών.

Μύθοι και πραγματικότητα: Ποιος μπορεί να λάβει GLP-1 για απώλεια βάρους

Ασθενείς με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή γαστρίτιδα: Μπορούν να πάρουν GLP-1, με προσοχή και κατάλληλες οδηγίες.

Άτομα με διατροφικές διαταραχές: Επιλέγονται κατά περίπτωση (εκτός αν πάσχουν από νευρική ανορεξία ή βουλιμία).

Νεφροπαθείς: Η νεφρική λειτουργία δεν επηρεάζει τη φαρμακοκινητική, οπότε μπορούν να ωφεληθούν, ειδικά αν λαμβάνουν ινσουλίνη.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες φαρμάκων που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο με τη συμβολή, αλλά και την παρακολούθηση ειδικού γιατρού.