Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που κατηγορείται ότι ζήτησε “φακελάκι”

H ανάρτηση του υπουργού Υγείας για το περιστατικό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκεται ο διευθυντής χειρουργικής κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου της Αθήνας, που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα και φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» από ασθενή.

Αναφερόμενος στο περιστατικό ο υπουργός Υγείας, Α. Γεωργιάδης, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ: «Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε, ήδη, σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα.

Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεσή σας θεραπεία.

Μη δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως. Μη φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό, το φακελάκι δεν έχει θέση».