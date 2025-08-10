Innotox: Το φθηνό Botox που κατακλύζει το διαδίκτυο, αλλά ενέχει μεγάλους κινδύνους

Γιατροί και αρχές στη Βρετανία προειδοποιούν για το Innotox, ένα υγρό σκεύασμα τύπου Botox που πωλείται παράνομα online και αυτοχορηγείται από χρήστες, προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές.

Το Botox έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια από τις πιο δημοφιλείς αισθητικές θεραπείες παγκοσμίως, όμως η ζήτηση για φθηνότερες και πιο εύκολες λύσεις έχει ανοίξει την πόρτα σε επικίνδυνα, παράνομα σκευάσματα που πωλούνται στο διαδίκτυο, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των χρηστών.

Κι εδώ εμφανίζεται το Innotox, ένα υγρό σκεύασμα τύπου Botox που δεν έχει άδεια χρήσης σε αρκετές χώρες. Ωστόσο, έχει σημάνει συναγερμό σε γιατρούς και αρμόδιες αρχές, καθώς όλο και περισσότεροι καταφεύγουν στην αυτοχορήγηση για οικονομία, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Σε αντίθεση με το κλασικό Botox που κυκλοφορεί σε μορφή σκόνης και απαιτεί αραίωση πριν τη χρήση, το Innotox είναι έτοιμο για ένεση. Αυτό το καθιστά πιο εύκολο στη χρήση από μη επαγγελματίες. Αυτομάτως, γίνεται πιο επικίνδυνο.

Περιέχει τοξίνη botulinum τύπου Α, μια ουσία που παραλύει προσωρινά τους μύες και είναι διαθέσιμη μόνο με ιατρική συνταγή στη Βρετανία. Ωστόσο, το Innotox πωλείται παράνομα online χωρίς συνταγή, με τις αρχές να εντοπίζουν ήδη 41 κρούσματα αλλαντίασης που σχετίζονται με μη αδειοδοτημένες ενέσεις.

Σοβαρές επιπλοκές από την αυτοχορήγηση

Μιλώντας στον Guardian, η Aenone Harper-Machin, πλαστική χειρουργός και εκπρόσωπος της British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons, χαρακτήρισε την online διάθεση του Innotox «τρομακτική» και «εξοργιστική». Προειδοποίησε ότι η εσφαλμένη εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει πτώση βλεφάρων, ασυμμετρίες, μολύνσεις ή ακόμη και αλλαντίαση.

Αντίστοιχα, η Nora Nugent, πρόεδρος της British Association of Aesthetic Plastic Surgeons, μίλησε για περιστατικά με σοβαρές βλάβες στους ιστούς, που σε ορισμένες περιπτώσεις απαίτησαν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και άφησαν μόνιμες ουλές.

Η Sophie Cooper, διευθύνουσα σύμβουλος της Harley Street Skin Clinic, επεσήμανε ότι δημιουργοί περιεχομένου στο TikTok διαφημίζουν τις «επιτυχίες» τους από την αυτοχορήγηση Innotox, ενθαρρύνοντας άλλους να μιμηθούν την πρακτική. Παρουσιάζουν το προϊόν ως φθηνότερο, πιο γρήγορο και πιο εύκολο στη χρήση αλλά, όπως τονίζει, οι κίνδυνοι είναι πολλοί και σοβαροί.

Ο Tom Albright, διευθύνων σύμβουλος της Luvantas -θυγατρικής της Medytox που παράγει το Innotox- ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ξεκινήσει έρευνα για την παράνομη εισαγωγή του προϊόντος σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

Προειδοποίησε καταναλωτές και επαγγελματίες να μην προμηθεύονται μη εγκεκριμένα σκευάσματα από ανεπίσημα κανάλια, καθώς μπορεί να μην πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή σωστής αποθήκευσης.

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Wes Streeting, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νομοθεσία για να βάλει τέλος στο «άγριο δυτικό» τοπίο των αισθητικών επεμβάσεων, όπου απουσιάζει ο ουσιαστικός έλεγχος για το ποιος μπορεί να παρέχει θεραπείες όπως το Botox και τα δερματικά fillers.