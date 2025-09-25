Το μικροβίωμα του δέρματος, “κλειδί” για πιο νεανική όψη

Τα βακτήρια στο δέρμα σας επηρεάζουν τόσο την επιδερμίδα όσο και τη διάθεση. Πώς να το φροντίζετε, από τον ιδρώτα μέχρι τα προϊόντα περιποίησης.

Όλοι μας γνωρίζουμε το μικροβίωμα του εντέρου μας, την αποικία βακτηρίων που επηρεάζει τα πάντα, από την ψυχική μας υγεία μέχρι την ανοσία μας. Τι γίνεται με το μικροβίωμα του δέρματος;

Σύμφωνα με νέα έρευνα μεγάλης εταιρείας τροφίμων, απορρυπαντικών και καλλυντικών, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση British Journal of Dermatology, τα μικροσκοπικά ζωύφια που ζουν στο δέρμα μας, θα μπορούσαν όχι μόνο να βελτιώσουν την εμφάνισή του, αλλά και να επηρεάσουν τα επίπεδα άγχους και τη διάθεσή μας.

Σκεφτείτε αυτά τα μικρόβια ως μικρά εργοστάσια που μετατρέπουν ό,τι υπάρχει γύρω τους, από τον ιδρώτα μέχρι τα προϊόντα περιποίησης, σε γλυκερόλη, λιπαρά οξέα και γαλακτικό οξύ, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ενυδάτωση και τον υγιή φραγμό του δέρματος.

Ένα συγκεκριμένο μικρόβιο, το ακινητοβακτήριο (acinetobacter), σχετίζεται με το νεανικό δέρμα.

Εν τω μεταξύ, ένα μικρόβιο που ονομάζεται cutibacterium μπορεί να είναι είτε φίλος είτε εχθρός.

«Διαπιστώσαμε ότι ο πληθυσμός του cutibacterium στο πρόσωπο και τη μασχάλη συσχετίζεται με τη βελτίωση της διάθεσης», λέει ο Jason Harcup, επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης για τα προϊόντα ομορφιάς της συγκεκριμένης πολυεθνικής εταιρείας. «Όσο περισσότερα έχετε, τόσο μειώνεται το άγχος σας», εξηγεί ο ίδιος.

Το «εχθρικό» μέρος οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες παραλλαγές μπορούν να προκαλέσουν ακμή, για αυτό και ονομάζεται και C. acnes.

«Όταν τα ζωύφια μπαίνουν μέσα στον θύλακα της τρίχας μπορούν να επιδεινώσουν την παραγωγή σμήγματος, προκαλώντας απόφραξη και σχηματίζοντας σπυράκι», λέει ο ειδικός.

Ως εκ τούτου, για καλύτερη επιδερμίδα, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα χρήσιμα είδη cutibacterium και acinetobacter να ευδοκιμήσουν, ιδιαίτερα καθώς μεγαλώνουμε, όταν ο φυσιολογικός πληθυσμός τους μειώνεται.

Τα «πρέπει» και τα «δεν πρέπει» για νεανικό δέρμα

Το μικροβίωμα του δέρματός σας λατρεύει την ενυδάτωση, γι’ αυτό πίνετε άφθονο νερό.

Κοιμηθείτε καλά, διότι κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι που το δέρμα σας αυτοεπισκευάζεται.

Η άσκηση βοηθά επίσης, καθώς ο ιδρώτας φέρνει σμήγμα στην επιφάνεια του δέρματος, τα οποία αποτελούν την τέλεια τροφή για ένα υγιές μικροβίωμα.

Το κάπνισμα είναι τραγικό για το δέρμα σας, όπως και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η σύνδεση μεταξύ της ψυχικής σας υγείας και του εντερικού σας μικροβιώματος ονομάζεται άξονας εντέρου-εγκεφάλου.

Η δρ Justine Hextall, Δερματολόγος, λέει ότι πρέπει να εξετάσουμε τον «άξονα δέρμα-εγκέφαλος-έντερο», επειδή το νευρικό σύστημα και το δέρμα είναι στενά συνδεδεμένα.

«Το στρες και η δυσβίωση (ανισορροπία) του εντέρου μπορεί να είναι προφλεγμονώδη», λέει, γι’ αυτό και το στρες μπορεί να επιδεινώσει τα πάντα, από το έκζεμα και την ακμή μέχρι την τριχόπτωση και τις παθήσεις των ούλων.

Η Hextall συνιστά ένα απαλό καθαριστικό ή ήπιο σαπούνι, που δεν πρέπει να αφήνει το δέρμα να αισθάνεται ξηρό ή σφιχτό.

Αναζητήστε ενυδατικές κρέμες με υγραντικές ουσίες, συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ που τραβούν την υγρασία στο δέρμα και λιπίδια που βρίσκονται σε έναν υγιή δερματικό φραγμό, όπως τα ceramides.

Η διατροφή μας επηρεάζει επίσης το δέρμα μας. «Ορισμένες τροφές μπορούν να αυξήσουν τη φλεγμονή σε όλο το σώμα», λέει η δρ Federica Amati, επικεφαλής διατροφολόγος στο Zoe.

Αποφύγετε τις τροφές που είναι εξαιρετικά επεξεργασμένες όπως τα αλλαντικά και αυτές που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετη ζάχαρη.

«Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο περιέχει υγιεινά λιπαρά που βοηθούν στη διατήρηση του τόνου του δέρματος και αντιοξειδωτικά που μειώνουν τη φλεγμονή», λέει η Amati.

«Τα φασόλια και τα μούρα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες για να τροφοδοτούν τα βακτήρια του εντέρου σας και περιέχουν αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες για να προστατεύουν το δέρμα σας».

Έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε για τα μικροβιόκοσμο μέσα (και πάνω) στο σώμα μας, αλλά φαίνεται ότι μια προσέγγιση με βάση την κοινή λογική είναι πιο αποτελεσματική.

Με μερικά απλά βήματα στον τρόπο ζωής, λέει η Hextall, «μπορούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για να επιτρέψουμε σε ένα υγιές, πλούσιο μικροβίωμα να ανθίσει».