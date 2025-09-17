Τρίχες: Μακραίνουν πιο γρήγορα αν τις ξυρίσουμε ή αν τις κόψουμε;

Ειδικοί αποκαλύπτουν αν πραγματικά μεγαλώνουν πιο γρήγορα οι τρίχες με συγκεκριμένες μεθόδους αποτρίχωσης και ποιες είναι καλύτερες.

Είναι κοινώς παραδεδεγμένο ότι όταν ξυρίζουμε τις τρίχες μας γίνονται πιο σκληρές, ενώ όταν τις κόβουμε με τρίμερ, βγαίνουν πιο μαλακές. Ισχύουν αυτά; Και τι συμβαίνει όταν τις βγάζουμε με τσιμπιδάκι ή όταν κάνουμε αποτρίχωση;

Ειδικοί απαντούν ότι το ξύρισμα δεν θα μετατρέψει τα αραιά γένια σε πυκνή γενειάδα, ούτε θα κάνει τις τρίχες στις μασχάλες, την πλάτη ή τα πόδια να γίνουν πιο σκούρες και σκληρές.

Ούτε, βέβαια, κόβοντας τα μαλλιά του κεφαλιού θα μεγαλώσουν πιο γρήγορα.

Παρόλα αυτά, αυτοί οι μύθοι, οι οποίοι έχουν διαψευστεί από την επιστήμη τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1920, παραμένουν ζωντανοί.

Πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να ξυρίζονται στην εφηβεία, μια περίοδο κατά την οποία τα μαλλιά αλλάζουν φυσικά λόγω των ορμονών.

Οι τρίχες, ιδιαίτερα αυτές στο σώμα, μπορεί να ήταν πιο ανοιχτόχρωμες και πιο λεπτές στην αρχή, αλλά κατά την εφηβεία μπορεί να γίνουν πιο σκούρες, πιο χοντρές και πιο τραχιές, όπως δήλωσε ο Άλαν Μπάουμαν, ιδρυτής και ιατρικός διευθυντής του ιατρικού κέντρου μεταμόσχευσης μαλλιών και θεραπείας τριχόπτωσης Bauman Medical στις ΗΠΑ.

Το ξύρισμα, είτε στο πρόσωπο, είτε στα πόδια, συχνά «αναφέρεται ως η αιτία σκλήρυνσης της τρίχας, επειδή αυτές οι φυσικές αλλαγές συμβαίνουν την ίδια περίοδο που κάποιος αρχίζει να ξυρίζεται. Στην πραγματικότητα, οι τρίχες θα είχαν ωριμάσει και θα είχαν γίνει πιο σκούρες και πιο χοντρές ανεξάρτητα από το αν είχαν έρθει ποτέ σε επαφή με ξυράφι», συμπληρώνει ο ίδιος.

Η ανάπτυξη των τριχών μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως η γενετική, η ηλικία, οι ορμόνες, ιδιαίτερα η τεστοστερόνη και η διυδροτεστοστερόνη, καθώς και η γενική υγεία.

Η διακύμανση των ορμονών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της εμμηνόπαυσης ή λόγω ορμονικών διαταραχών μπορεί επίσης να επηρεάσει την ανάπτυξη, ανέφερε η Natalie Attenello, Πλαστική και Επανορθωτική χειρουργός προσώπου και ειδικός στην αποκατάσταση μαλλιών.

Αν και το ξύρισμα και το κόψιμο δεν επηρεάζουν το χρώμα, την υφή ή τον κύκλο ανάπτυξης των μαλλιών, μπορεί να μην φαίνεται έτσι.

«Όταν ξυρίζεστε, ο θύλακας κόβεται πάνω από το δέρμα και το ξυράφι δεν αγγίζει το τριχοθυλάκιο που βρίσκεται από κάτω, αλλά τα πρόσφατα ξυρισμένα μαλλιά μπορεί να φαίνονται πιο σκούρα και πιο τραχιά καθώς αρχίζουν να ξαναμεγαλώνουν», εξηγεί η Κατερίνα Λαμπρινοπούλου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Όταν τα μαλλιά μεγαλώνουν φυσικά, η άκρη κάθε μεμονωμένου τριχιδίου είναι μυτερή ή λεπτή. Όταν ξυρίζεται, η άκρη γίνεται αμβλυμμένη και θα φαίνεται και θα αισθάνεται πιο τραχιά», εξηγεί από την πλευρά της η Kaiser Permanente, δερματολόγος στην Kaiser Permanente στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Παρομοίως, το κόψιμο δεν επηρεάζει το θυλάκιο ή τον ρυθμό ανάπτυξης. Μπορεί, ωστόσο, να βοηθήσει στη μείωση των αχτένιστων άκρων που προκαλούν σπασίματα, δήλωσε η Delila Foulad, επίκουρη καθηγήτρια και δερματολόγος με εξειδίκευση σε διαταραχές των μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής στο UCLA Health.

«Όταν τα μαλλιά είναι μακριά, ευαίσθητα και επιρρεπή σε σπάσιμο, μπορεί να σπάσουν πριν φτάσουν στο πλήρες μήκος τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν ότι τα μαλλιά τους δεν μεγαλώνουν, ενώ στην πραγματικότητα μεγαλώνουν κανονικά αλλά σπάνε στην πορεία», ανέφερε.

Τα τακτικά κουρέματα αφαιρούν την ψαλίδα και «βοηθούν στη διατήρηση του μήκους, μειώνουν τα σπασίματα και κάνουν τα μαλλιά να φαίνονται πιο υγιή και πιο πλούσια, αν και δεν επιταχύνουν άμεσα τη βιολογική διαδικασία ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Ενώ το ξύρισμα και το κόψιμο δεν επηρεάζουν το χρώμα, την υφή ή το ρυθμό ανάπτυξης της τρίχας, κάποιες πρακτικές μπορούν, εξηγούν οι ειδικοί.

Τράβηγμα με τσιμπιδάκι

Η περιστασιακή αφαίρεση ή το τράβηγμα δεν αφαιρεί συνήθως τα μαλλιά μόνιμα.

Ωστόσο, το επαναλαμβανόμενο ή επιθετικό τράβηγμα μαλλιών από τη ρίζα, όπως γίνεται με το κερί, ή με το τσιμπιδάκι ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα φρύδια, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο θυλάκιο με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε ουλές. Σε αυτές οι ουλές, μια κατάσταση γνωστή ως αλωπεκία από τάση, το θυλάκιο μπορεί να σταματήσει να παράγει μαλλιά για πάντα, είπε.

Αποτρίχωση

Η μακροχρόνια αποτρίχωση μπορεί επίσης να επηρεάσει την υφή και την πυκνότητα των μαλλιών.

«Κάθε φορά που οι τρίχες τραβιούνται από τη ρίζα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να αποδυναμωθεί ή να καταστραφεί το θυλάκιο. Με τα χρόνια τακτικής αποτρίχωσης, κάποια θυλάκια μπορεί να σταματήσουν να παράγουν μαλλιά εντελώς, ενώ άλλα μπορεί να παράγουν πιο λεπτά ή πιο ανοιχτόχρωμα μαλλιά», είπε.

Κάτι που σημαίνει ότι το κόψιμο ή το ξύρισμα των μαλλιών σας δεν επηρεάζει το χρώμα, την υφή ή τον ρυθμό ανάπτυξης τους, γιατί δεν ασκείται πίεση στο θυλάκιο των μαλλιών, σε αντίθεση με το τράβηγμα ή την αποτρίχωση, οι οποίες μπορεί να έχουν αντίκτυπο και να αραιώνουν τοπικά τις τρίχες.