Καθηγητής ΕΚΠΑ για Λένα Σαμαρά: “Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία”

Τα ιατρικά, και όχι μόνο, λάθη που ενδεχομένως έγιναν στην περίπτωση της Λένας Σαμαρά, περιγράφει βασιζόμενος στις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο καθηγητής Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι δεν υπήρχε νευρολόγος στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο και μάλιστα ανέφερε ότι την εξέτασε και αυτός ήταν που «έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος και ζήτησε τη μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του “Ευαγγελισμού”».

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, για την όλη διαδικασία είχε άμεση ενημέρωση, πιθανότατα μετά από τηλεφώνημα του Αντώνη Σαμαρά και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σε σημερινή ανάρτησή του στο «Χ», αναφέρει ότι «Έχοντας ζήσει όλη την αγωνία για την Λένα από την αρχή χθες, πραγματικά δεν ξέρω τί να πω […]».

Ολόκληρη η ανάρτηση του καθηγητή Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλου για το περιστατικό με τη Λένα Σαμαρά

«ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ ΣΑΜΑΡΑ

Όλοι είμαστε σήμερα δίπλα στην οικογένεια του κ. Αντώνη Σαμαρά σε ένδειξη πένθους και συμπαράστασης για την τραγική του απώλεια. Ο πατέρας μου έχει χάσει κόρη και ξέρω καλά ότι δεν συνήλθε ποτέ. Μόνο η αννοια των γηρατειών τον έκανε να ξεχάσει.

Θέλω όμως να συζητήσω ως γιατρός το περιστατικό με βάση την ειδησεογραφία που μου είναι γνωστή. Αποτελεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι μια νέα κοπέλα με επιληψία έκανε βόλτες από το ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στο άλλο με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχε στο πρώτο νευρολόγος. Η αλήθεια είναι ότι το περιστατικό επιληψίας, ακόμη και αν είναι status epilepticus (δηλαδή συνεχής επιληψία) αντιμετωπίζεται από παθολόγους και αναισθησιολόγους και σταθεροποιείται πρώτα. Ο νευρολόγος έρχεται αργότερα , ή το περιστατικό μετακινείται με ασφάλεια προς νευρολογικό περαιτέρω έλεγχο.

Δεν θέλω να δικαιολογήσω την αποψίλωση των δημόσιων νοσοκομείων από προσωπικό. Το ΕΣΥ έχει τεράστια προβλήματα και έλλειψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων από τριτοβάθμια νοσοκομεία είναι απαράδεκτη. Εδώ όμως εμείς οι γιατροί πρέπει να μιλήσουμε για το σινάφι μας.

Σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων επιληψίας υπάρχει 1% πιθανότητα μη-αναμενόμενου θανάτου κατά την επιληψία (sudden unexpected death in epilepsy-SUDEP), που συνήθως αποδίδεται σε καρδιακά ή αναπνευστικά αίτια. Πριν αποδεχτούμε όμως αυτό το αίτιο θανάτου κατά την επιληψία πρέπει να δούμε αν έχουμε κάνει ότι έπρεπε προηγουμένως.

Σταθεροποιούμε λοιπόν τον άρρωστο ως προς την αναπνοή και την κυκλοφορία και εν ανάγκη διασωλήνωντας τον, και στη συνέχεια αναζητούμε τα αίτια της επιληψίας.

Στο 50% των περιπτώσεων δεν βρίσκεται αίτιο. Στο υπόλοιπο 50% τα αίτια επιληψίας έχουν ως ακολούθως:

Γενετικές αιτίες (εμφάνιση σε οικογένειες, σε παιδική ή εφηβική ηλικία)

τραύμα εγκεφάλου σε προγενέστερο χρόνο ή τώρα

όγκοι εγκεφάλου

αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

λοιμώξεις (πχ μηνιγγίτιδα, HIV, ιογενής εγκεφαλίτιδα, κλπ)

βλάβη εγκεφάλου πριν τη γέννηση

αναπτυξιακά προβλήματα εγκεφάλου (πχ αυτισμός, νόσος διάσπασης προσοχής)

διάφορα άλλα νοσήματα, όπως τερατωμα ωοθήκης (αναπτύσσονται αυτοαντισώματα κατά εγκεφαλικού ιστού), σύνδρομο αντιφωσφολιπιδιων (ανάπτυξη θρομβώσεων εγκεφαλικών αγγείων).

Δεν γνωρίζω και δεν επιτρέπεται να γνωρίζω το ιατρικό ιστορικό της κ. Λένας Σαμαρά. Επί προδιατεθειμενου ατόμου για ανάπτυξη επιληψίας, υπάρχουν παράγοντες που πυροδοτούν σπασμούς. Αυτοί είναι: λήψη αλκοόλ, έντονα φώτα που αναβοσβήνουν, έλλειψη ύπνου, μη-λήψη αντιεπιληπτικών φαρμάκων επί προηγηθέντος σπασμού κλπ.

