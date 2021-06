Κοντοζαμάνης: Ξεκινά από την Αχαΐα η διάθεση των self test από τα super market

Η Πολιτεία δεν πρόκειται να αφήσει κανένα πολίτη αποκλεισμένο από μέσα τα οποία αφορούν στην αναχαίτιση της επιδημίας κορονοϊού, σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού, ανακοινώνοντας τη διάθεση των self test και από τα σούπερ μάρκετ, αρχής γενομένης με το νομό Αχαΐας, όπου ο τοπικός σύλλογος φαρμακοποιών δε δέχεται να διαθέτει τα τεστ από τα φαρμακεία - μέλη του. Σειρά φαίνεται να έχει η Αττική, καθώς και ο συγκεκριμένος σύλλογος αρνείται επίσης.

Ο κ. Κοντοζαμάνης σημείωσε ότι μέχρι χθες, 16 Ιουνίου, 10.349 φαρμακεία έχουν διαθέσει 29.936.721 self test σε πολίτες ενώ 102 φαρμακαποθήκες έχουν διεκπεραιώσει 236.878 αποστολές τεστ. Ειδικότερα, χθες 8.897 φαρμακεία διέθεσαν 431.445 Self-Test σε πολίτες.

Το μήνα Μάιο το 38% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αφορούσαν επιβεβαιωμένους ελέγχους από self test ενώ για τον μήνα Ιούνιο μέχρι σήμερα το ποσοστό αυτό είναι 57%. Από τις 12 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία εφαρμόστηκε το μέτρο των σελφ τεστ μέχρι σήμερα, 33.984 θετικά κρούσματα καταγράφηκαν κατόπιν επανελέγχων από σελφ τεστ.

Την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε 75% μείωση στον μέσο όρο ημερήσιων κρουσμάτων, 64,5% μείωση στο ποσοστό θετικότητας εβδομάδας, 79% μείωση στο μέσο όρο νέων εισαγωγών και 69% μείωση στο μέσο όρο ενεργών νοσηλειών.

"Είμαστε βέβαιοι ότι το σύνολο των φαρμακοποιών επιθυμεί να συνεχίσει να διαθέτει self test προς τους συμπολίτες ανταποκρινόμενοι με αίσθημα ευθύνης στην ανάγκη πρόσβασης των συμπολιτών σε αυτού του είδους τον διαγνωστικό έλεγχο και η απόφαση θα είναι θετική. Σήμερα, 2 φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν αποφασίσει να μη συνεχίσουν τη διάθεση των self test προβάλλοντας είτε ανόητες δικαιολογίες είτε ανυπόστατα επιστημονικά δεδομένα που πλήττουν την αξιοπιστία των τεστ και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα" ανέφερε ο κ. Κοντοζαμάνης.

Συμπλήρωσε επίσης ότι "Για την περιοχή της Αχαϊας όπου ο τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος έχει αποφασίσει την αναστολή διάθεσης self test η Κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει ως εναλλακτικό κανάλι, τα σούπερ μάρκετ της περιοχής. Υπάρχει ήδη συμφωνία με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Επίσης, η εφοδιαστική αλυσίδα των self test μέσω των φαρμακαποθηκών θα συνεχίσει τον εφοδιασμό των όσων φαρμακείων στην Αχαϊα επιθυμούν να τα διαθέτουν. Προετοιμαζόμαστε δε να υλοποιήσουμε το σχέδιο αυτό και στην Αττική εφόσον ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής επιμείνει στην άρνησή του να συνεχίσει τη διάθεση των self test στους πολίτες".

Πορεία Επιδημίας

Από την πλευρά της η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, ανέφερε ότι υπάρχει σαφής σταθερή βελτίωση της πορείας της επιδημίας κορονοϊού και μάλιστα την τελευταία εβδομάδα, ο 7ημερος μέσος όρος νέων κρουσμάτων υποχώρησε κατά 37% στα 637 την ημέρα. Μάλιστα σημείωσε ότι ο δείκτης μεταδοτικότητας του ιού έχει υποχωρήσει πλέον στο 0,76%

Η καθηγήτρια ανέφερε ακόμη ότι και το ΕΣΥ συνεχίζει να αποσυμπιέζεται και μάλιστα συνολικά πλέον νοσηλεύονται πλέον 1300. Με βάση το ρυθμό αναπαραγωγής των κρουσμάτων, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του μήνα οι νέες διασωληνώσεις θα υποχωρήσουν ακόμη και κάτω των 100.

