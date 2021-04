Κορονοϊός: Ένα ελβετικό και ένα κινέζικο self test εξασφάλισε η Κυβέρνηση

Το πράσινο φως και από το Ελεγκτικό Συνέδριο έλαβαν σύμφωνα με πληροφορίες οι 5 εταιρείες, που θα διαθέσουν επί της ουσίας 2 αυτοδιαγνωστικά τεστ (self test) για κορονοϊό. Ειδικότερα πρόκειται για την ελβετική Roche Diagnostics που θα διαθέσει το δικό της self test και οι άλλες 4 εταιρείες που θα εισάγουν το τεστ της κινεζικής εταιρείας Joysbio. Να σημειώσουμε ότι το γεγονός πως από τις 30 εταιρείες που υπέβαλλαν αρχικά φακέλους, καταλήξαμε μόνο σε δύο προϊόντα, είναι θετικό καθώς εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι τα κριτήρια ήταν πολύ αυστηρά.

Θυμίζουμε ότι μετά την αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών που υπέβαλε κάθε εταιρεία, αποφασίστηκε η αποδοχή των οικονομικών προσφορών από 5 , οι φάκελοι των οποίων είχαν αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση της νομιμότητας τους. Οι εταιρείες αυτές είναι οι εξής:

ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ,

ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών Κατασκευαστική- Τεχνική-Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM)

Η πρώτη από της πέντε θα διαθέσει το δικό της test και οι άλλες 4 το test της Joysbio.

Συνολικά η χώρα θα προμηθευτεί 9,4 εκατομμύρια self test αξίας 30,15 εκατ. ευρώ, και τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν από τα φαρμακεία.

Οι εταιρείες

Ο αριθμός των self test που θα αγοραστούν από κάθε εταιρεία διαμορφώνεται σύμφωνα με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ως εξής:

1) Για την προμήθεια με αγορά 2.500.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην τιμή των 2,29€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 5.725.000,00€.

2) Για α την προμήθεια με αγορά 1.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών- Κατασκευαστική- Τεχνική-Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων στην τιμή των 3,30€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 3.300.000,00€.

3) Για την προμήθεια με αγορά 3.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην τιμή των 3,36€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 10.080.000,00€.

4) Για την προμήθεια με αγορά 1.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM) στην τιμή των 3,45€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 3.450.000,00€.

5) Για την προμήθεια με αγορά 1.900.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ στην τιμή των 4€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 7.600.000,00€.

Φαίνεται ότι το τεστ της Κίνας παρουσιάζει διακύμανση τιμής από 2,29 έως 3,45 ευρώ.

Να σημειώσουμε ότι η Κυβέρνηση υπολογίζει σημαντικά στην διαδικασία των self test ως εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και γι' αυτό επενδύει και το σημαντικό αυτό ποσό. Σημειώνεται δε ότι οι διαφορές ανάμεσα στα self test και τα γνωστά rapid test είναι ελάχιστες. Απλά δεν υπάρχει προσωπικό για επανδρώσει τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας για να τα διενεργούν. Έτσι προκρίνεται η λύση των self test που αναμένονται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.





