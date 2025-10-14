Νέα μαλλιά σε λίγες εβδομάδες με φυτικό ορό – Έρευνα με ελληνική υπογραφή

Ορός με βάση φυτικά εκχυλίσματα καφέ ενισχύει την ανάπτυξη των μαλλιών σε λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με νέα έρευνα, την οποία υπογράφει έλληνας ειδικός.

Η καθημερινή εφαρμογή ενός ορού που έχει σχεδιαστεί για να αναστρέψει την τριχόπτωση, και περιέχει εκχυλίσματα ενός τροπικού φυτού, βελτίωσε την πυκνότητα και το πάχος των μαλλιών σε μόλις 56 ημέρες, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Με βάση φυτικά εκχυλίσματα και πρωτεΐνες που διεγείρουν τα κύτταρα, η τοπική θεραπεία οδήγησε σε ορατές βελτιώσεις στην πυκνότητα των μαλλιών σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Η φαλάκρα επηρεάζει σε κάποιο βαθμό έως και το ήμισυ των ανδρών και το 40% των γυναικών στην ηλικία των 50 ετών.

Ορισμένες θεραπείες, όπως η φιναστερίδη και η μινοξιδίλη, μπορεί να είναι αποτελεσματικές, αλλά αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η γενετική και η ποσότητα των μαλλιών που έχουν χαθεί.

Οι ερευνητές διερευνούν νέες μεθόδους για την αναγέννηση των μαλλιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βλαστικών κυττάρων, της χειραγώγησης των ινοβλαστών, ενός τύπου κυττάρων που συμβάλλουν στο σχηματισμό του συνδετικού ιστού, και φαρμάκων που φαίνεται να ξυπνούν τους αδρανείς θύλακες των τριχών.

Αναζητώντας μια άλλη προσέγγιση, ερευνητές της Schweitzer Biotech Company στην Ταϊβάν έχουν αναπτύξει ένα ορό που περιέχει καφεΐνη, ένα συνηθισμένο συστατικό σε σαμπουάν που προλαμβάνουν την τριχόπτωση και δύο πρωτεΐνες που διεγείρουν την ανάπτυξη των κυττάρων: τον αυξητικό παράγοντα 1 τύπου ινσουλίνης (IGF-1) και τον αυξητικό παράγοντα 7 των ινοβλαστών (FGF-7), οι οποίοι έχουν δείξει υποσχέσεις για την αναγέννηση των τριχοθυλακίων.

Περιέχει επίσης εκχυλίσματα από Centella asiatica, ένα ποώδες τροπικό φυτό που χρησιμοποιείται συνήθως στην περιποίηση του δέρματος και φαίνεται να προάγει την υγεία των τριχοθυλακίων.

Για να το δοκιμάσουν, η ομάδα διεθνών ερευνητών προσέλκυσε 60 ενήλικες, ηλικίας 18 έως 60 ετών, οι οποίοι δεν είχαν απαραίτητα σημαντική τριχόπτωση.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες, με την πρώτη να λαμβάνει ένα εικονικό ορό χωρίς δραστικά συστατικά και τη δεύτερη να λαμβάνει μια βασική σύνθεση 0,1% καφεΐνης και βιταμίνης Β5, η οποία έχει ενυδατικές ιδιότητες.

Οι υπόλοιπες ομάδες έλαβαν όλες αυτή τη βασική σύνθεση, αλλά η τρίτη έλαβε επίσης IGF-1 και FGF-7, η τέταρτη έλαβε επίσης εκχυλίσματα C. asiatica και η πέμπτη έλαβε όλα αυτά.

Ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες να εφαρμόζουν 1 χιλιοστόλιτρο του ορού σε όλο το τριχωτό της κεφαλής τους κάθε βράδυ για 56 ημέρες.

Η ανάπτυξη των μαλλιών βελτιώθηκε σημαντικά μετά από 56 ημέρες χρήσης του ορού. Tsong-Min Chang et al. 2025 Tsong-Min Chang et al. 2025

Στα περισσότερα από τα αποτελέσματα που μέτρησε η ομάδα –όπως η πυκνότητα των μαλλιών, το πάχος των τριχών και η μείωση της τριχόπτωσης– παρατηρήθηκε βελτίωση από την ομάδα ένα έως την ομάδα πέντε.

Η πυκνότητα των μαλλιών βελτιώθηκε σημαντικά, κατά σχεδόν 25% στην ομάδα πέντε.

Οι ερευνητές αναρωτιούνται αν τα εκχυλίσματα C. asiatica είναι τελικά αυτά που ενισχύσουν τις ρίζες των μαλλιών και βελτιώσουν τη ροή του αίματος γύρω από τους θύλακες.

«Αυτό το φυτό έχει χρησιμοποιηθεί για αντιγηραντικές και αναπλαστικές, αντιφλεγμονώδεις χρήσεις», λέει ο έλληνας ερευνητής Χρήστος Τζιότζιος, από το King’s College του Λονδίνου.

«Επομένως, είναι ένα φυτό που θεωρείται θαυματουργό. Μερικά άλλα στοιχεία της μελέτης έχουν περισσότερη τεκμηρίωση, για παράδειγμα το IGF-1 και το FGF-7 μακράς δράσης, τα οποία είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τον κύκλο των μαλλιών», συμπληρώνει ο ίδιος.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η μελέτη είναι μικρή και ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και μακρύτερες δοκιμές πριν να καταστούν διαθέσιμες θεραπείες βασισμένες σε αυτή τη σύνθεση.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που αξίζει να εξεταστεί, αλλά προφανώς χρειάζεται περαιτέρω έρευνα», λέει ο Τζιότζιος μιλώντας στο New Scientist.

«Όσο καλύτερη γίνεται η κατανόησή μας των μοριακών μηχανισμών που υποκρύπτουν την τριχόπτωση γενικά, τη βιολογία των μαλλιών, τόσο πιο πιθανό είναι να πλησιάσουμε όλο και περισσότερο σε μια ριζική θεραπεία της τριχόπτωσης», καταλήγει ο ίδιος.