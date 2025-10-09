Εσύ ήξερες ότι υπάρχουν self tests για αλκοόλ; – Το κόστος και η διαδικασία

Όσα πρέπει να ξέρετε για τα self tests για αλκοόλ.

Τα self tests για τον κορονοϊό και τη γρίπη είναι πασίγνωστα, αλλά οι περισσότεροι αγνοούν ακόμα και την ύπαρξη των self tests για το αλκοόλ.

Όποιος έχει καταναλώσει αλκοόλ και θέλει να ελέγξει αν δεν έχει ξεπεράσει το νόμιμο όριο, το μόνο που έχει να κάνει είναι να μεταβεί σε ένα φαρμακείο και να προμηθευτεί ένα διαγνωστικό τεστ για το αλκοόλ.

Το τεστ είναι πολύ απλό να πραγματοποιηθεί, καθώς ο ενδιαφερόμενος αρκεί να φυσήξει παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα μέσα σε ένα σωληνάκι και έπειτα να διαβάσει το αποτέλεσμα.

Με τρεις ενδείξεις για ακριβέστερα αποτελέσματα, το τεστ μπορεί να ανιχνεύσει αν η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα είναι μηδενική ή κυμαίνεται στο 0,2%, 0,5% ή 0,8%.

Υπενθυμίζεται πως στην Ελλάδα, το νόμιμο όριο αλκοόλ στο αίμα για οδήγηση είναι:

0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (ή 0,25 mg/L στην εκπνοή) για τους περισσότερους οδηγούς.

0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (ή 0,10 mg/L στην εκπνοή) για: Νέους οδηγούς (με δίπλωμα κάτω των 2 ετών), Επαγγελματίες οδηγούς (π.χ. ταξί, φορτηγά, λεωφορεία), Οδηγούς μοτοσικλετών.

To κόστος των τεστ κυμαίνεται από 5-7 ευρώ στην ελληνική αγορά και το κάθε πακέτο περιλαμβάνει δύο τεστ.