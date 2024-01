Οι 7 τρόποι για πιο γρήγορη ανάρρωση από γρίπη και Covid

Η ανάρρωση από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού που κυκλοφορούν αυτή την εποχή, όπως γρίπη και Covid, χρειάζονται χρόνο και έχουν τα δικά τους γιατροσόφια.

Μπορεί για κάποιους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα ή μεγάλης ηλικίας μία ιογενής λοίμωξη να είναι επικίνδυνη ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή, όμως τους περισσότερους πολίτες απασχολεί η γρήγορη ανάρρωση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι σημαντικό να μη βιαζόμαστε να αναρρώσουμε και να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας, ώστε ο οργανισμός να επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν πριν από τη λοίμωξη.

«Το ότι μπορείτε να εργαστείτε από το σπίτι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψετε κατευθείαν στο πληκτρολόγιό σας, ενώ εξακολουθείτε να αισθάνεστε άσχημα», λέει η δρ Jenna Macciochi, λέκτορας ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Sussex και συγγραφέας του βιβλίου Immunity: The Science of Staying Well.

«Είναι κακή κίνηση να βιαστείτε να επιστρέψετε στο φυσιολογικό μετά την υποχώρηση των οξέων συμπτωμάτων και χωρίς να αφήσετε χρόνο για ανάρρωση», συμβουλεύει η ειδικός.

«Ακόμη και αν δεν είστε μεταδοτικοί ώστε να μολύνετε κι άλλους ανθρώπους, κάνετε κακό στον εαυτό σας, αφήνοντας τον οργανισμό σας ευάλωτο σε καθυστερημένη αποκατάσταση και μπορεί να αρχίσετε να αισθάνεστε χειρότερα αντί να αισθάνεστε καλύτερα», συμπληρώνει η ίδια.

Παράλληλα, δίνει 7 συμβουλές που βοηθούν στην πιο γρήγορη ανάρρωση.

Μειώστε τις δραστηριότητές σας

Νιώθετε ότι πρέπει να επιστρέψετε αμέσως στη δουλειά σας; «Όλες οι λοιμώξεις, ακόμη και οι ήπιες, επιβαρύνουν τον οργανισμό μας και έτσι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο περισσότερο πριν επιστρέψουμε στη δουλειά μας», λέει η Macciochi.

Κι αυτό διότι, πέρα από τις ανάγκες του οργανισμού που είναι αυξημένες για ύπνο και καλή διατροφή, αλλά και επειδή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είμαστε πιο ευάλωτοι σε μια νέα μόλυνση από άλλο ιό.

Για παράδειγμα, αν έχουμε περάσει γρίπη και ο οργανισμός μας είναι ήδη καταπονημένος, είναι πολύ πιο εύκολο να κολλήσουμε covid.

Μάλιστα, επειδή ο οργανισμός μας θα είναι ήδη ταλαιπωρημένος, υπάρχει το ενδεχόμενο τη δεύτερη λοίμωξη να την περάσουμε πολύ πιο βαριά.

«Περιμένετε δύο ή τρεις ημέρες αφότου αισθανθείτε καλύτερα για να μπείτε στον κανονικό σας ρυθμό», λέει η δρ Macciochi.

Η γιαγιά σας είχε δίκιο για την κοτόσουπα

Μπορεί η μητέρα σας ή η γιαγιά σας να σας συνέστησε κοτόσουπα για τα συμπτώματα της ίωσης, αλλά και οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η κοτόσουπα θα σας βοηθήσει να νιώσετε καλύτερα.

«Είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές τροφές», λέει η Macciochi.

«Δεν είναι απλώς ζεστή και ανακουφιστική, αλλά «υπάρχουν και αρκετές θρεπτικές ουσίες στην κοτόσουπα, που είναι χρήσιμες για την ανάρρωση, συμπεριλαμβανομένης της καρνοσίνης, η οποία υποστηρίζει τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, και μια σειρά από βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά που διευκολύνουν τη βλέννα και τη φλεγμονή στους αεραγωγούς», συμπληρώνει η ίδια.

Φάτε γιαούρτι, αυγά και όσπρια

Όταν καταπολεμάμε τις λοιμώξεις χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια και πρωτεΐνη από ό,τι συνήθως, λέει η Sarah Ballis, επικεφαλής θεραπειών στην κλινική Harley Street της HCA Healthcare στο Λονδίνο και εγγεγραμμένη διαιτολόγος.

«Όταν έχουμε ίωση, πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στην πρωτεΐνη στη διατροφή. Η πρωτεΐνη αποθηκεύεται στους μύες μας και αν δεν καταναλώνουμε αρκετή από αυτήν κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης, το σώμα θα την κλέψει από τους μύες, επιδεινώνοντας τη σωματική αδυναμία».

Έτσι, προτείνει την πρόσληψη πρωτεΐνης από ελληνικό γιαούρτι, αυγά, ξηρούς καρπούς και όσπρια, σπόρους και τυρί. «Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια καλή πηγή πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα», συμβουλεύει.

Ο ύπνος επιταχύνει την ανάρρωση

Ο ύπνος και το καλό ανοσοποιητικό σύστημα συνδέονται στενά, οπότε το να φροντίζετε να κοιμάστε αρκετά είναι σημαντικός παράγοντας για την ανάρρωση.

«Ο ύπνος επηρεάζει τα αμυντικά συστήματα του οργανισμού μας και η διάρκεια και η ποιότητα του ύπνου σας θα επηρεάσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος και την ικανότητά σας να ανακάμψετε», λέει η Macciochi. Ωστόσο, η άλλη πλευρά είναι ότι μία από τις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος σε μια λοίμωξη είναι η μείωση της καλής ποιότητας του ύπνου.

«Μπορεί να διαπιστώσετε ότι κοιμάστε χειρότερα όταν αισθάνεστε άρρωστοι» προσθέτει. «Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να δίνετε προτεραιότητα στην ξεκούραση και να παίρνετε υπνάκους όταν μπορείτε, ώστε να διασφαλίζετε ότι έχετε το ισοδύναμο περίπου οκτώ ωρών ύπνου τη νύχτα».

Το σκόρδο καταπολεμά τη μόλυνση

Το σκόρδο είναι καλό για την ανάρρωση με την προϋπόθεση ότι το προετοιμάζετε με τον σωστό τρόπο.

«Είναι μια ισχυρή αντιοξειδωτική πηγή και έχει αντιβιοτικές ιδιότητες που καταπολεμούν τις λοιμώξεις», λέει η Macciochi.

Η τακτική κατανάλωση σκόρδου μπορεί να είναι χρήσιμη για τη θεραπεία και την πρόληψη των ιών του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Phytomedicine.

Αν μπορείτε να το φάτε ωμό, ακόμα καλύτερα.

Ο Macciochi λέει ότι χρειαζόμαστε τριπλάσια ποσότητα μαγειρεμένου σκόρδου από ό,τι ωμού, επειδή ορισμένες από τις φυτικές ενώσεις μειώνονται με το μαγείρεμα.

Για τα μεγαλύτερα οφέλη, ψιλοκόψτε, τρίψτε ή συνθλίψτε μια σκελίδα και αφήστε την να καθίσει για αρκετά λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε, γεγονός που επιτρέπει στο ένζυμο αλλίνη που περιέχει να μετατραπεί σε αλλικίνη, την ισχυρή χημική ένωση που περιέχεται στις σκελίδες σκόρδου.

Ενισχύστε τα κύτταρα του ανοσοποιητικού με συμπλήρωμα ψευδαργύρου

Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και δεν αποθηκεύεται στον οργανισμό, οπότε χρειάζεστε τακτική προμήθεια από πηγές όπως το κρέας, τα πουλερικά, τα οστρακοειδή, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι.

Η ικανότητά μας να απορροφούμε τον ψευδάργυρο μειώνεται με την ηλικία, οπότε αν προσπαθείτε να ανακάμψετε από κάποιο μικρόβιο, καλό είναι να λαμβάνετε συμπλήρωμα, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 60 ετών.

«Δεν είναι καλή ιδέα να παίρνετε συμπλήρωμα ψευδαργύρου μακροπρόθεσμα, καθώς μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές και να επηρεάσει την απορρόφηση χαλκού και σιδήρου από τον οργανισμό», λέει η Macciochi.

«Όμως η ανάγκη για ψευδάργυρο αυξάνεται με μια λοίμωξη, όπως ένα κρυολόγημα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι συμβάλλει στη μείωση της ικανότητας των ιών του κρυολογήματος να δεσμεύονται από τη μύτη, οπότε η λήψη μικρών δόσεων παστίλιων ψευδαργύρου 10-40mg για λίγες ημέρες με το πρώτο σημάδι μιας λοίμωξης μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της διάρκειας του ιού», λέει η ίδια.

Πάρτε περισσότερη βιταμίνης C

Η λήψη 1-2 γρ. βιταμίνης C την ημέρα μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και τη διάρκεια μιας ίωσης και να βοηθήσει στην ταχύτερη ανάρρωσή σας.

«Τα αποτελέσματα είναι ακόμα καλύτερα για τους ανθρώπους που βρίσκονται υπό έντονο σωματικό ή ψυχικό στρες», σύμφωνα με τη δρ. Macciochi.

«Έρευνες σε ορισμένες ομάδες που βρίσκονταν υπό σωματική πίεση έδειξαν ότι η χορήγηση βιταμίνης C μείωσε στο μισό τη διάρκεια ενός τυπικού κρυολογήματος, αλλά δεν θα έχει απαραίτητα αυτό το αποτέλεσμα για όλους», καταλήγει η ίδια.