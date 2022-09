Η Disney+ Day έρχεται την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου με νέο περιεχόμενο και συναρπαστικές εκδηλώσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Από την Πέμπτη 8 έως την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στο ΚΠΙΣΝ θα πραγματοποιηθούν:

Συναυλία «Disney+ Day Live In Concert»

Προβολές πρωτότυπου περιεχομένου Disney+

Θεαματικό installation με φουσκωτές κατασκευές Disney+





«Disney+ Day»

«Πινόκιο»

«Obi-Wan Kenobi: Ένας Jedi Επιστρέφει»

«Wedding Season»

«Αυτοκίνητα στον Δρόμο»





Ένα μοναδικό τετραήμερο με συναρπαστικές εμπειρίες που θα ενθουσιάσουν διοργανώνει το Disney+ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με αφορμή την Disney+ Day στις 8 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου 8-11 Σεπτεμβρίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει μέρος σε εντυπωσιακές εκδηλώσεις όπως η συναυλία «Disney+ Day Live In Concert» με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών που ενώνει αγαπημένο περιεχόμενο Disney+ με την κλασική μουσική, προβολές πρωτότυπων ταινιών Disney+ και ένα θεαματικό installation με φουσκωτές κατασκευές Disney+. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

Παράλληλα, τo Disney+, θα προσφέρει νέο περιεχόμενο, το οποίο θα γίνει διαθέσιμο στις 8 Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα στους νέους τίτλους που θα κάνουν πρεμιέρα την Disney+ Day, συμπεριλαμβάνονται τα «Πινόκιο», «Thor: Love and Thunder» και «Ενώνοντας το Σύμπαν: Γυρίζοντας το Thor: Love and Thunder» των Marvel Studios, «Obi-Wan Kenobi: Ένας Jedi Επιστρέφει», «Wedding Season», «Mike», «Tierra Incognita» καθώς και το «Καλωσορίσατε στο Κλαμπ» ένα νέο επεισόδιο μικρού μήκους των The Simpsons.

Πρόγραμμα των εκδηλώσεων Disney+ στο ΚΠΙΣΝ από τις 8 έως τις 11 Σεπτεμβρίου:

Σε όλη τη διάρκεια του τετραημέρου, 8 έως και 11 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 23:00, το κοινό που θα βρεθεί στο ΚΠΙΣΝ θα μπορεί να επισκεφθεί σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο υπαίθριο πάρκινγκ λεωφορείων, τις θεαματικές φουσκωτές κατασκευές Disney+ εμπνευσμένες από εμβληματικούς χαρακτήρες και brands του Disney+ όπως μεταξύ άλλων η ασπίδα του Captain America, ο Όλαφ από το «Ψυχρά κι Ανάποδα», το κράνος του Boba Fett, η μπάλα Luxor της Pixar.

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Disney+ Day Live In Concert» με την 55μελη συμφωνική, Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Η συναυλία περιλαμβάνει αγαπημένο περιεχόμενο του Disney+, δημιουργώντας ένα μοναδικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα για όλους, με διαχρονικά μουσικά θέματα από ταινίες όπως «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», «Η Μικρή Γοργόνα», «Αλαντίν», «Πειρατές της Καραϊβικής» και «Ψυχρά κι Ανάποδα» αλλά και θέματα από τον «Iron Man» της Marvel, «The Mandalorian» από το Star Wars, ως και πρόσφατες επιτυχίες όπως το «Δεν Μιλούν Για Τον Μπρούνο» από την ταινία «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός».

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα η νέα, πρωτότυπη ταινία του Disney+ «Πινόκιο», ένα live action remake του κλασσικού αριστουργήματος κινουμένων σχεδίων, με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks και σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ, Robert Zemeckis.

Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ θα προβληθεί η πρωτότυπη ταινία του Disney+ «Άνοδος: Η Ιστορία των Αντετοκούνμπο», η οποία είναι βασισμένη στην πραγματική ιστορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το ταξίδι της οικογένειάς του από τη Νιγηρία στην Ελλάδα και έπειτα στην Αμερική. Μια ταινία, γυρισμένη στην Αθήνα, για την οικογένεια Αντετοκούνμπο, η οποία έφερε στον κόσμο τον Γιάννη, τον Θανάση και τον Κώστα – την πρώτη τριάδα αδελφών που κατέκτησαν πρωτάθλημα NBA.

Όλες οι δράσεις για τον τετραήμερο εορτασμό της Disney+ Day στο ΚΠΙΣΝ έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι ταινίες θα προβληθούν στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Περιεχόμενο που θα κάνει πρεμιέρα την Disney+ Day:

Κατά τη διάρκεια της Disney+ Day θα παρουσιαστούν παγκοσμίως πολυαναμενόμενοι τίτλοι των Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και The Simpsons. Στο νέο περιεχόμενο που έρχεται στην υπηρεσία συμπεριλαμβάνονται τα:

«Thor: Love and Thunder»

Η ταινία «Thor: Love and Thunder» των Marvel Studios βρίσκει τον Θεό του Κεραυνού (Chris Hemsworth) σε ένα ταξίδι που δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχει αντιμετωπίσει ως τώρα – ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Οι προσπάθειές του όμως διακόπτονται από έναν γαλαξιακό δολοφόνο, γνωστό ως Gorr the God Butcher (Christian Bale), ο οποίος επιδιώκει την εξαφάνιση των θεών. Για να καταπολεμήσει την απειλή, ο Thor ζητά τη βοήθεια του βασιλιά Valkyrie (Tessa Thompson), του Korg (Taika Waititi) και της πρώην φίλης του Jane Foster (Natalie Portman), η οποία – προς έκπληξη του Thor – χειρίζεται ανεξήγητα το μαγικό του σφυρί, το Mjolnir, όπως ο Thor. Μαζί, ξεκινούν μια δύσκολη κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο που κρύβεται πίσω από τον God Butcher και να τον σταματήσουν πριν να είναι πολύ αργά. Το «Thor: Love and Thunder» όπως και οι 15 ακόμα ταινίες του Marvel Cinematic Universe θα είναι διαθέσιμες σε ποιότητα IMAX Enhanced στο Disney+. Με το IMAX Enhanced, οι συνδρομητές της υπηρεσίας μπορούν να απολαμβάνουν τον διευρυμένο λόγο διαστάσεων IMAX, ο οποίος παρέχει έως και 26% περισσότερη εικόνα για μια καθηλωτική εμπειρία θέασης, από το σπίτι τους. (Δεν απαιτείται επιπλέον κόστος ή συσκευή. Η διαθεσιμότητα του περιεχομένου διαφέρει ανά γεωγραφική περιοχή). Περισσότερες πληροφορίες για το IMAX Enhanced στο Disney+ είναι διαθέσιμες εδώ.

«Marvel Studios: Ενώνοντας το Σύμπαν: Γυρίζοντας το Thor: Love and Thunder»

Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τους Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale και Tessa Thompson καθώς αποκαλύπτουν τα μυστικά πίσω από τη δημιουργία του Thor: Love and Thunder. Μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις με τους ηθοποιούς και την ομάδα παραγωγής και την προβολή ακατέργαστου περιεχομένου και πλάνων, στο «Ενώνοντας το Σύμπαν» παρουσιάζονται όλα τα μυστικά που αφορούν στην τέταρτη ταινία μεγάλου μήκους του Θεού του Κεραυνού

«Obi-Wan Kenobi: Ένας Jedi Επιστρέφει»

Περιλαμβάνοντας πλάνα και περιεχόμενο από τα παρασκήνια που δεν έχουν δημοσιευθεί ξανά, ενδιαφέρουσες προσωπικές ιστορίες και στιγμές που κρύβουν ιδιαίτερη σημασία, το «Obi-Wan Kenobi: Ένας Jedi Επιστρέφει» εστιάζει στη σειρά «Obi-Wan Kenobi» που δημιούργησε η Lucasfilm για τo Disney+, μια επική ιστορία που ξεκινά 10 χρόνια μετά τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην ταινία «Star Wars: Η Εκδίκηση των Sith». Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ από τη Lucasfilm και το Supper Club εξερευνά την επιστροφή του Obi-Wan Kenobi και του Anakin Skywalker στην οθόνη — και των Ewan McGregor και Hayden Christensen στους αντίστοιχους κλασικούς τους ρόλους. Η σκηνοθέτις Deborah Chow, ηθοποιοί και παραγωγοί αναλογίζονται το ταξίδι των εμβληματικών χαρακτήρων όπως Obi-Wan Kenobi, Darth Vader και Princess Leia και αφηγούνται μια νέα ιστορία, εισάγοντας παράλληλα νέους ήρωες και villains στο σύμπαν του Star Wars. Περιλαμβάνοντας πλάνα από το creature shop, το τμήμα props, τα σκηνικά και πολλά άλλα, το «Obi-Wan Kenobi: Ένας Jedi Επιστρέφει» παρουσιάζει τα στοιχεία που έκαναν το Star Wars τόσο μοναδικό - τον σεβασμό και το πάθος για τους αγαπημένους χαρακτήρες και την κληρονομιά που συνοδεύει το σύμπαν του Star Wars εδώ και αρκετές γενιές.

«Πινόκιο»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Robert Zemeckis σκηνοθετεί τη νέα live-action αφήγηση της αγαπημένης ιστορίας της ξύλινης μαριονέτας, που ξεκινάει για μια θρυλική περιπέτεια που θα τον μεταμορφώσει σε πραγματικό αγόρι. Ο Tom Hanks πρωταγωνιστεί ως Τζεπέτο, ο ξυλουργός που δημιουργεί τον Πινόκιο (Benjamin Evan Ainsworth) και του συμπεριφέρεται σαν να είναι γιος του. Ο Joseph Gordon-Levitt είναι ο Τζίμινι Κρίκετ, που υπηρετεί τον Πινόκιο ως οδηγός αλλά και ως η «συνείδησή» του. Η υποψήφια για Όσκαρ Cynthia Erivo είναι η Μπλε Νεράιδα, ο Keegan-Michael Key είναι ο «Τίμιος»Τζον, η υποψήφια για Όσκαρ Lorraine Bracco είναι η Σοφία ο Γλάρος ένας νέος χαρακτήρας, και ο Luke Evans είναι ο Αμαξάς.

«Καλωσορίσατε στο Κλαμπ» (ένα νέο επεισόδιο μικρού μήκους από τους The Simpsons)

Θέλοντας να γίνει πριγκίπισσα, η Lisa Simpson εκπλήσσεται όταν μαθαίνει ότι το να είσαι κακιά μπορεί να είναι πιο διασκεδαστικό.

«Tierra Incognita» (πρωτότυπη σειρά με παραγωγή στη Λατινική Αμερική)

Η πρωτότυπη σειρά «Tierra Incognita»» ακολουθεί τον Eric Dalaras (Pedro Maurizi), έναν έφηβο που αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τη μυστηριώδη εξαφάνιση των γονιών του οκτώ χρόνια πριν, ανακαλύπτει έναν ανατριχιαστικό κόσμο. Ο Eric, που έχει μεγαλώσει μαζί με την αδερφή του Uma (Mora Fisz), τον παππού και τη γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του, αποφασίζει να φύγει από το σπίτι και να επιστρέψει στην πόλη που πέρασε τα παιδικά του χρόνια, το Cabo Qwert, για να βρει απαντήσεις στο μέρος όπου είδαν για τελευταία φορά τους γονείς του: το θεματικό πάρκο τρόμου Tierra Incognita. Μαζί με τους φίλους του, την αδερφή του και τη θεία του, ο Έρικ πρέπει να ξεπεράσει τους φόβους του για να βρει απαντήσεις και να λύσει το μυστήριο σε έναν σκοτεινό και άγνωστο κόσμο.

«She-Hulk: Attorney at Law» (Νέα επεισόδια διαθέσιμα κάθε Πέμπτη)

Στη σειρά «She-Hulk: Attorney at Law» των Marvel Studios, η Jennifer Walters (Tatiana Maslany), μια δικηγόρος που εξειδικεύεται σε νομικές υποθέσεις υπερανθρώπων, έχει να διαχειριστεί την πολύπλοκη ζωή μιας single, 30άρας, η οποία τυχαίνει να είναι, επίσης, μία πράσινη δίμετρη υπερηρωίδα. Στα 9 επεισόδια της σειράς εμφανίζονται γνωστές φυσιογνωμίες του σύμπαντος της Marvel, συμπεριλαμβανομένων των Mark Ruffalo ως Bruce Banner/Smart Hulk, Tim Roth ως Emil Blonsky/the Abomination και Benedict Wong ως Wong. Το cast περιλαμβάνει ακόμα τους Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass και την Renée Elise Goldsberry. Η σκηνοθεσία είναι των Kat Coiro (Επεισόδια 1, 2, 3, 4, 8, 9) και Anu Valia (Επεισόδια 5, 6, 7), με την Jessica Gao ως επικεφαλής σεναριογράφο. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro και Jessica Gao.

«Αυτοκίνητα στον Δρόμο»

Η σειρά ακολουθεί τον Κεραυνό Μακ Κουίν (με τη φωνή του Owen Wilson) και τον καλύτερό του φίλο, τον Μπάρμπα (με τη φωνή του Larry the Cable Guy) καθώς κατευθύνονται ανατολικά σε ένα οδικό ταξίδι διασχίζοντας την χώρα από το Ρεϊντιέιτορ Σπρίνγκς για να συναντήσουν την αδελφή του Μπάρμπα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, κάθε στάση είναι μια περιπέτεια, με εξωφρενικά αξιοθέατα κατά μήκος του δρόμου και πολύχρωμους νέους χαρακτήρες. Η παραγωγή του «Αυτοκίνητα στον Δρόμο» έγινε από τον Marc Sondheimer. Τα επεισόδια της σειράς σκηνοθετήθηκαν από τους Steve Purcell (Επεισόδια 1, 2, 8), Bobby Podesta (Επεισόδια 5, 6, 9) και Brian Fee (Επεισόδια 3, 4, 7). Συνθέτης του soundtrack και των εννιά επεισοδίων είναι ο Jake Monaco.

«Μεγαλώνοντας»

Από τους δημιουργούς Brie Larson και την Culture.House, το «Μεγαλώνοντας» είναι μια καινοτόμα, υβριδική σειρά ντοκιμαντέρ, που εξερευνά τις προκλήσεις, τους θριάμβους και την πολυπλοκότητα της εφηβείας, μέσα από δέκα συναρπαστικές ιστορίες ενηλικίωσης. Από την Disney Branded Television, η σειρά χρησιμοποιεί αφηγηματική, πειραματική και ντοκιμαντέρ κινηματογράφηση, για να ακολουθήσει ένα άτομο συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης, ηλικίας 18-22, καθώς αυτό λέει την ιστορία του. Αντιπροσωπεύοντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών ζωής, δίνει στο κοινό συναισθηματικά έντονες αφηγήσεις, που προσφέρουν μια εντυπωσιακή ματιά στην εφηβεία και τα ποικίλα κοινωνικά, οικογενειακά και εσωτερικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι στον δρόμο τους προς την ανακάλυψη και αποδοχή του εαυτού τους. Το κάθε επεισόδιο διάρκειας 30’ παρουσιάζει ένα νεαρό άτομο ή «ήρωα» και την εμπειρία του καθώς μεγαλώνει, με επίκεντρο μια βαθιά προσωπική συνέντευξη που επιτρέπει στους ήρωές μας να μας εξιστορήσουν τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια. Παράλληλα με τις συνεντεύξεις, δημιουργικές, κινηματογραφικές δραματοποιήσεις, βοηθούν στο να ζωντανέψουν τα κύρια σημεία καμπής της ζωής των ηρώων μας.

«Επικές Περιπέτειες με τον Μπέρτι Γκρέγκορι»

Το πρόσωπο μιας νέας γενιάς εμπνευσμένων και περιπετειωδών κινηματογραφιστών της φυσικής ιστορίας, ο 29χρονος National Geographic Explorer, Bertie Gregory, ταξιδεύει τους θεατές σε επικά και αγωνιώδη ταξίδια που τους φέρνουν στις πιο εντυπωσιακές και κρυφές γωνιές της άγριας φύσης. Εξοπλισμένη με την κορυφαία τεχνολογία κινηματογράφησης, η πρωτότυπη σειρά του Disney+, «Επικές Περιπέτειες με τον Μπέρτι Γκρέγκορι» από το National Geographic, σπάει το καλούπι του παραδοσιακού περιεχομένου φυσικής ιστορίας, εξιστορώντας μοναδικές και πραγματικές ιστορίες ζώων και μεταφέροντας στους θεατές κάθε κομμάτι της δράσης. Για ολόκληρες εβδομάδες κάθε φορά, ο χαρισματικός, βραβευμένος με BAFTA κινηματογραφιστής, διεισδύει στις ζωές των ζώων, ώστε να αποτυπώσει τις ανείπωτες ιστορίες εμβληματικών πλασμάτων, τα οποία ζουν σε κάποια από τα πιο άγρια περιβάλλοντα του πλανήτη μας. Θα δούμε τον Bertie να αψηφά τους παγωμένους κόσμους της Ανταρκτικής, σε αναζήτηση της μεγαλύτερης συγκέντρωσης φαλαινών που κινηματογραφήθηκε ποτέ και να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με λιοντάρια στη Ζάμπια που ειδικεύονται στο κυνήγι βουβαλιών. Η περιπετειώδης σειρά, θα ταξιδέψει το κοινό σε μια φιλόδοξη οδύσσεια σε όλη την υδρόγειο, παρουσιάζοντας τον φυσικό κόσμο σε μια στιγμή που αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις του.

«Wedding Season»

Ο αθεράπευτα ρομαντικός Stefan (Gavin Drea) συναντάει τη χαρισματική Katie (Rosa Salazar) και παρόλο τον αρραβώνα της με τον γιο ενός πλούσιου μεγιστάνα, μια θυελλώδης σχέση αρχίζει κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού γεμάτο γάμους. Σύντομα, θα βρεθούν να διώκονται από τις αρχές, με την Katie να είναι η κύρια ύποπτη ενός σοκαριστικού εγκλήματος. Μπορούν να ξεφύγουν από την αστυνομία, το οργανωμένο έγκλημα και από τα πολύπλοκα συναισθήματά που έχουν ο ένας για τον άλλο, καθώς προσπαθούν να καθαρίσουν το όνομά τους;

«Mike»

Η μίνι σειρά 8 επεισοδίων παρακολουθεί τα ταραχώδη σκαμπανεβάσματα της πυγμαχικής καριέρας και της προσωπικής ζωής του Mike Tyson, που από αγαπημένος παγκόσμιος αθλητής μετατράπηκε σε ανεπιθύμητο και ξανά σε αγαπημένο. Με επίκεντρο τον Mike Tyson, η σειρά εξετάζει ταξικά και φυλετικά θέματα της Αμερικής, τη δόξα και τη δύναμη των media, τον μισογυνισμό, το εισοδηματικό χάσμα, την υπόσχεση του Αμερικανικού Ονείρου και τελικά ρόλο του κοινού στη διαμόρφωση της προσωπικής ιστορίας του Mike.