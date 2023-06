Microsoft & Endeavor Greece: Στρατηγικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων

Κατά τη διάρκεια του εξάμηνου προγράμματος, το οποίο εστίασε στην ανάπτυξη startups με βάση την ταχύτητα και τη βιωσιμότητα, κάνοντας χρήση μεταξύ άλλων της τεχνητής νοημοσύνης, 15 συμμετέχουσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδας, είχαν την ευκαιρία να εκτεθούν σε καινοτόμα εργαλεία και καλές πρακτικές και να συζητήσουν με ηγετικά στελέχη από τον χώρο της τεχνολογίας ευκαιρίες, προκλήσεις και στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης κάθε επιχείρησης. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διεθνούς πρωτοβουλίας της Microsoft, Entrepreneurship for Positive Impact, που εντάσσεται στο Microsoft For StartUps Founders Hub, μία πλατφόρμα που παρέχει σε ιδρυτές νεοσύστατων επιχειρήσεων δωρεάν πόρους και υποστήριξη ώστε να ξεπεράσουν συνηθισμένες προκλήσεις.

Οι 4 κύκλοι συζητήσεων επικεντρώθηκαν στην επίδραση και τις ευκαιρίες που προσφέρει συγκεκριμένα η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στις πρακτικές περιβαλλοντικής και κοινωνικής διακυβέρνησης, στον τομέα του ESG και στη δημιουργία αφηγήματος για τη βιωσιμότητα, η οποία δρα ενισχυτικά στο brand. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι Airthinx, Centaur Technologies, Classter, CubeRM, DCI, EVO Human Performance, EMBIO Diagnostics, Farmair, Flexfin, PD Neurotechnology, Prosperty, SafeSize, Tekmon, Voda.ai & Wikifarmer.

H πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε με μία κλειστή εκδήλωση, όπου οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις απόψεις έμπειρων στελεχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναφορικά με την επίδραση του AI στην επιχειρηματικότητα αλλά και ευρύτερα στη ζωή μας.

Πιο συγκεκριμένα, υπό την καθοδήγηση της Μυλαίδης Στούµπου, Regional Director της Microsoft, οι Salvator Levis, Executive Director στην 5G Ventures S.A., Γιώργος Σαρμόνικας, Strategy & Product Executive στην Ericsson και Ιάκωβος Σταμούλης, Director Of Engineering στην Think Silicon, ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την επιχειρηματικότητα στο παρόν και στο μέλλον. Στη συνέχεια, υπό τον συντονισμό του Ανδρέα Σταυρόπουλου, Partner at Threshold Ventures & Board Member at Endeavor Greece, οι Γιάννης Τουλιάτος, Regional Technological Director, ISV Partners for Central & Eastern Europe, στην Microsoft, Γιώργος Σιάσιος, Technology & Innovation Head στο Innovation Center Berlin, της Siemens Energy και Γιώργος Αχιλιάς, Σύμβουλος, συζήτησαν γύρω από την ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και τις αλλαγές που θα φέρει στις ζωές μας. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Elevate Greece, Μιχάλης Δρίτσας.