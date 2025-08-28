Ανοικτό πανεπιστήμιο Ελλάδας και Κύπρου: προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής. Τα δίδακτρα.

Μια υψηλού επιπέδου επιλογή σπουδών αποτελεί το Ανοικτό πανεπιστήμιο τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, για τους αποφοίτους των λυκείων όσο και για φοιτητές ή για εργαζόμενους που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι οι σπουδές εξ αποστάσεως και ασφαλώς η ισοτιμία των πτυχίων με τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Καθώς βέβαια ο αριθμός των προπτυχιακών προγραμμάτων δεν είναι εξαιρετικά μεγάλος αυτές οι σπουδές απευθύνονται σε όσους επιθυμούν τα συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα που διαθέτουν τα δυο ιδρύματα.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στο ΕΑΠ Η εγγραφή πραγματοποιείται χωρίς εξετάσεις και χωρίς επιλογή, μέχρι την κάλυψη των θέσεων, που διατίθενται σε κάθε πρόγραμμα, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό. Το ίδρυμα διαθέτει 9 Προπτυχιακά και 62 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αλλά και πλήθος από μεμονωμένες Θεματικές ενότητες. Η εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιείται πλήρως εξ αποστάσεως, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές, τόσο των Προπτυχιακών, όσο και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, να ρυθμίζουν με ευέλικτο τρόπο το χρόνο τους, σπουδάζοντας από το σπίτι τους, σε όποιο μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου κι αν βρίσκονται. Στο ΕΑΠ διδάσκουν οι κορυφαίοι Καθηγητές του ακαδημαϊκού χώρου της χώρας μας και του εξωτερικού, κάτι που σε συνδυασμό με τα σχεδόν 25 χρόνια πείρας του Πανεπιστημίου στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποτελούν εγγύηση επιτυχίας, για όποιον το επιλέξει για τις σπουδές του. Το ΕΑΠ εφαρμόζει ειδική πολιτική υποτροφιών όχι μόνο για τους αριστεύσαντες κάθε έτος, αλλά και βάσει κοινωνικών (εισοδηματικών και οικονομικών) κριτηρίων. Διευκολύνει, επίσης, με ειδικά οικονομικά προγράμματα, ευπαθείς ή ειδικές κοινωνικές ομάδες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο www.eap.gr ή να επικοινωνήσετε με το [email protected]. Η ηλεκτρονική σελίδα είναι πλήρως ενημερωμένη και μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες καθώς και το κόστος σπουδών για όλα τα προγράμματα αλλά και τις ευκολίες πληρωμής που παρέχει το ίδρυμα. Όπως αναφέρει το ίδρυμα η οικονομική συμμετοχή για όλα τα Προγράμματα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ενώ παρέχονται υποτροφίες αριστείας αλλά και με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το Ε.Α.Π. αφορούν την ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος που αιτούνται τη χορήγηση υποτροφίας και απονέμονται με βάση το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Δυνατότητα Αναβολής Φοίτησης – Οριστική Διαγραφή

Σε περίπτωση που ένας/μία φοιτητής/ήτρια ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία Θ.Ε. αποκτά το δικαίωμα να αναβάλει τις σπουδές του/της και να τις συνεχίσει ύστερα από χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο συνολικά από έξι (6) έτη. Το συνολικό χρονικό διάστημα της αναβολής μπορεί να συμπληρωθεί εφάπαξ ή τμηματικά. Το δικαίωμα αναβολής φοίτησης παρέχεται κατά τη διάρκεια της περιόδου δήλωσης νέων Θ.Ε.. Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος αναβολής και ο/η φοιτητής/ήτριες δεν εγγραφεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σε μία (1) τουλάχιστον Θ.Ε. διακόπτεται η φοίτησή του/της. Σε περίπτωση που ένας/μία φοιτητής/ήτρια δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς καμία Θ.Ε. από την έναρξη των σπουδών του/της και δεν εγγραφεί έστω σε μία Θ.Ε. για την αμέσως επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο (εξάμηνο ή έτος), διαγράφεται οριστικά από το πρόγραμμα σπουδών.

Για να δείτε μια σύντομη παρουσίαση των Π.Σ. του ΕΑΠ της τρέχουσας Πρόσκλησης πατήστε εδώ και για να την κατεβάσετε πατήστε εδώ Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ Για να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις εισαγωγής πατήστε εδώ Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πληροφοριών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα: 2610367805, 2610367806, 2610367807, 2610367426 και 2610367316. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών που σας ενδιαφέρει, στα τηλέφωνα επικοινωνίας (δείτε εδώ).

Ανοικτό πανεπιστήμιο Κύπρου

Με μια πληθώρα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Ελληνική γλώσσα, μεταπτυχιακά προγράμματα σε κλάδους αιχμής στην Αγγλική γλώσσα, διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε θεματικές περιοχές των 3 Σχολών του, καθώς και προγράμματα διά βίου μάθησης και κατάρτισης, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών ή/και πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, από τον προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης.

Για να εγγραφεί κάποιος στο πρόγραμμα σπουδών ή/και κατάρτισης που θα επιλέξει, πρέπει αρχικά να ενημερωθεί για τα απαιτούμενα κριτήρια εισδοχής, και στη συνέχεια να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση, εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών που δημοσιεύονται κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει χρέωση για την υποβολή και τον έλεγχο της ηλεκτρονικής αίτησης, ενώ ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση σε περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών. Με την αποδοχή ενός ή περισσότερων προγραμμάτων σπουδών, ο υποψήφιος θα κληθεί να επιλέξει εκείνο που επιθυμεί να παρακολουθήσει, με μερική ή πλήρη φοίτηση, αναλόγως της προτίμησής του. Για καθοδήγηση και διευκρινήσεις, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τους Συμβούλους του Γραφείου Εισδοχής: [email protected] , +357 22 411711

Κριτήρια Εισδοχής

Δικαίωμα εγγραφής σε Προπττυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου (με προβιβάσιμο βαθμό) ή άλλου ισότιμου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου προσόντος. Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν τα πιο πάνω προσόντα μέχρι και την εγγραφή τους στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.Η φοίτηση μπορεί να είναι μερική ή πλήρης. Η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια ολοκλήρωσης σπουδών προπτυχιακού επιπέδου είναι 12 ακαδημαϊκά έτη (24 εξάμηνα).

Δίδακτρα και συνεργασίες

Τα δίδακτρα είναι πολύ προσιτά, και τι πανεπιστήμιο έχει ευέλικτη πολιτική Συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας μέσα από πανεπιστημιακά δίκτυα και ενώσεις πανεπιστημίων, κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει το αρθρωτό σύστημα πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα προγράμματα σπουδών του είναι δομημένα στη βάση Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) με την εφαρμογή του συστήματος των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System – ECTS). Η Θεματική Ενότητα αποτελεί τη βασική λειτουργική μονάδα των προγραμμάτων, η οποία καλύπτει πλήρως ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο και ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών, μπορεί να είναι εξαμηνιαίας ή ετήσιας διάρκειας. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν πρόσβαση στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης. Στον χώρο αυτό αναρτώνται πληροφορίες πρακτικής και διαδικαστικής φύσεως για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα Προγράμματα Σπουδών. Εκεί αναφέρονται οι στόχοι του Προγράμματος, οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες περιλαμβάνει, οι στόχοι κάθε Θ.Ε., η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, καθώς και το χρονοδιάγραμμα μελέτης και υποβολής γραπτών εργασιών. Μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης υποστηρίζεται η ζωντανή αλληλεπίδραση και η δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στους φοιτητές / στις φοιτήτριες και στους διδάσκοντες / στις διδάσκουσες.