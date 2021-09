Η Τουρκία δέσμευσε περιοχή από το Καστελόριζο μέχρι την κυπριακή ΑΟΖ - Αντι-NAVTEX από την Κύπρο

Με την NAVTEX 850/21 η Τουρκία δεσμεύει περιοχή που περικλείει το Καστελόριζο και εκτείνεται εντός της Κυπριακής AOZ για έρευνες του YUNUS-S μέχρι τις 9 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 8 Οκτωβρίου θα κινείται στην ίδια περιοχή και το BILIM 2, για το οποίο έχει δεσμευτεί μεγαλύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρει το Militaire.gr, η Κύπρος αντέδρασε εκδίδοντας την παρακάτω NAVTEX, αλλά η σιωπή της Ελλάδας είναι εκκωφαντική:

"28 0600UTC SEP 2021

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WARNG 328/21

ALL BE ADVISED THAT PART OF AREA MENTIONED IN THE NAVIGATIONAL WARNING 0850/21, FA-97

FOR SCIENTIFIC RESEARCH BY R/V YUNUS-S HAS NOT BEEN COORDINATED WITH THE RELEVANT

AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND IT IS DANGEROUS FOR THE SAFETY OF NAVIGATION IN THE AREA.

THE ONLY AUTHORIZED STATION IN THE AREA OF RESPONSIBILITY OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

IS THE JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA.

FOR MORE INFORMATION YOU ARE KINDLY REQUESTED TO CONTACT

THE JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

CANCEL THIS MESSAGE 09 2100 OCT 2021".

