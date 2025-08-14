ΑΕΚ: Πού θα δείτε τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στα playoffs του Conference League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο Conference League κι αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο με νίκη στην OPAP Arena κόντρα στον Άρη Λεμεσού, μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το SPORT24, ο αγώνας στη Νέα Φιλαδέλφεια θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από το COSMOTE Sport 1 και Live SPORT24. Αν η Ένωση πετύχει τον στόχο της τότε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σέριφ. Οι Βέλγοι έχουν πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα για πρόκριση στα playoffs.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.