Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3: Αυτοχειρία του Δικεφάλου στην Τρίπολη, οι μαχητικοί Αρκάδες γύρισαν από το 1-3

Ο ΠΑΟΚ απώλεσε βαθμούς για δεύτερη σερί αγωνιστική στην Stoiximan Super League. Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 3-1 στο 34′, όμως ο μαχητικός Αστέρας AKTOR επέστρεψε και πήρε την ισοπαλία 3-3 στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” για την 5η αγωνιστική.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr oι Αρκάδες προηγήθηκαν μόλις στο 7′ με τελείωμα από κοντά του Μακέντα ύστερα από πίεση και κλέψιμο της μπάλας έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως απάντησε στο 21′ με πέναλτι του Ντεσπόντοβ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ανέτρεψε την κατάσταση με δεξί σουτ του Κωνσταντέλια εκτός περιοχής πέντε λεπτά αργότερα και πήρε αέρα δύο τερμάτων με νέο πέναλτι, με σκόρερ τον Τσάλοβ στο 34′.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη μπήκε ξανά στο ματς μειώνοντας με τον Εμμανουηλίδη στο 45’+2′ και μάλιστα κατάφεραν να επιστρέψουν, γράφοντας το 3-3 με χρυσή αλλαγή τον Τζιοακίνι στο 74′.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Αστέρας AKTOR ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι, αφού ευτύχησε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό. Οι Αρκάδες πίεσαν και έκλεψαν την μπάλα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Μουνιόθ έπαιξε κάθετα στον Ιταλό και εκείνος πλάσαρε με το δεξί από κοντά για το 1-0.

Ο Δικέφαλος του Βορρά όμως έβγαλε άμεση απάντηση και κέρδισε πέναλτι στο 21′ σε ανατροπή του Ντεσπόντοβ από τον Φερνάντεθ στην προσπάθεια του Βούλγαρου να μπει στην περιοχή από αριστερά. Ο ίδιος ο Ντεσπόντοβ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 1-1.

Ο ΠΑΟΚ δεν άργησε να κάνει την ανατροπή, με τον Κωνσταντέλια να ανοίγει λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έλαβε την μπάλα από τον Τάισον στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ελευθέρωσε το δεξί του πόδι και εκτέλεσε χαμηλά στη δεξιά γωνία για το 1-2 στο 26′.

Οι Αρκάδες είχαν διπλή μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 29′. Αρχικά ο Παβλένκα έκανε σπουδαία απόκρουση στην κεφαλιά του Μακέντα από κοντά ύστερα από εκτέλεση φάουλ από αριστερά, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Μουνιόθ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του ΠΑΟΚ με δεξί κεραυνό.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου όμως ήταν εκείνη που σκόραρε ξανά, στο 34′. Ο Φερνάντεθ χτύπησε στο πρόσωπο τον Τσάλοβ στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά και ο διαιτητής, μέσω VAR, καταλόγισε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τσάλοβ που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-3.

Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και μείωσαν σε 2-3 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ο Φερνάντεθ έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Μουνιόθ σούταρε και ο Παβλένκα απέκρουσε, όμως ο Εμμανουηλίδης ακολούθησε τη φάση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 62′ ο Κωνσταντέλιας κουβάλησε την μπάλα και έπαιξε αριστερά για τον Ζίβκοβιτς που μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι των γηπεδούχων.

Ο Αστέρας AKTOR αποδείχθηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει και μπόρεσε να φέρει το ματς στα ίσα. Έπειτα από σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στα σώματα και έπεσε μπροστά στον Τζιοακίνι μέσα στην περιοχή και εκείνος εκτέλεσε με το δεξί γράφοντας το 3-3 στο 74′.

Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Πομόνης αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη στο 90′.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Πομόνης, Φερνάντες, Γκονζάλες (63′ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (70′ Αλμύρας), Καλτσάς (85′ Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (85′ Κετού), Μουνιόθ, Μακέντα (63′ Τζιοακίνι).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά (53′ Οζντόεβ), Ντεσπόντοβ (70′ Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας, Τάισον (53′ Ζίβκοβιτς), Τσάλοβ (70′ Γιακουμάκης).