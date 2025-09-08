Αταμάν: “Τα power rankings είναι μ@λ@κιες, εμείς είμαστε εδώ για το μετάλλιο”

Τη δική του θέση για τα ανανεωμένα power rankings της FIBA έδωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Εργκίν Αταμάν τοποθετήθηκε για τα ανανεωμένα Power Rankings της FIBA, τα οποία έφεραν την Τουρκία ως δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του EuroBasket 2025.

Λίγο πριν από την αναμέτρηση της Τουρκίας με την Πολωνία στα προημιτελικά, όπως γράφει το SPORT24, ο Αταμάν δήλωσε σε τουρκικά Μέσα:

“Δεν σκεφτόμαστε το αν είμαστε η καλύτερη ή η χειρότερη τουρκική ομάδα, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Στην FIBA αρέσει να φτιάχνει αυτά τα πράγματα, τα power rankings, είναι μ@λ@κιες. Η πραγματικότητα είναι στο παρκέ και στη νίκη. Θα δούμε στα επόμενα παιχνίδια ποια θέση θα πάρουμε στο EuroBasket.

Φυσικά μας βοήθησε το ματς με την Σερβία γιατί τερματίσαμε τον όμιλο στην πρώτη θέση. Αν δείτε, η Σερβία αποκλείστηκε από την Φινλανδία, καθώς η Φινλανδία έκανε ένα εξαιρετικό ματς.

Οπότε, μας βοήθησε να πάρουμε την πρώτη θέση και να προκριθούμε στα προημιτελικά. Στο μέλλον κάθε ματς είναι διαφορετικό. Αύριο θα αντιμετωπίσουμε άλλη ομάδα, άλλη στρατηγική. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό ματς για εκείνους, όπως και για εμάς, αλλά θα παλέψουμε για τη νίκη”.