Ατρόμητος: “Μην σκοτώνετε παιδιά και πολίτες”, το πανό που κράτησαν οι παίκτες των κυανόλευκων στο ματς με τον Άρη

Oπως αναφέρει το Sport24.gr oι παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο και κράτησαν ένα πανό που έγραφε, “σταμάτηστε να σκοτώνετε παιδιά, σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες”.

