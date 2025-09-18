Champions League: Η Σπόρτινγκ ισοπέδωσε 4-1 την Καϊράτ, η Άιντραχτ διέλυσε τη Γαλατασαράι

Η Σπόρτινγκ δεν άφησε περιθώρια στην Καϊράτ και πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη 4-1 στην πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League, με τον Φώτη Ιωαννίδη να κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη φανέλα των λιονταριών. Ισοπεδωτική ήττα για τη Γαλατασαράι, που ηττήθηκε 5-1 από την Άιντραχτ.

Μαγική πρεμιέρα για τη Σπόρτινγκ στη League Phase του Champions League, η οποία πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο, επικρατώντας 4-1 της “σταχτοπούτας” Καϊράτ στη Λισαβόνα.

Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 61′, συνδυάζοντας το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με μία μεγάλη νίκη.

Όπως γράφει το SPORT24, στο 20′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για ανατροπή του Ινάσιο, ο Χιούλμαντ πήρε θέση απέναντι στον Καλμούρζα, αλλά ο τερματοφύλακας της Καϊράτ έπεσε σωστά και έδιωξε σωτήρια, διατηρώντας το 0-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Καλμούρζα είπε ξανά “όχι”, αποκρούοντας με τα δύο χεριά το δυνατό σουτ του Τρινκάο.

Η πρώτη πραγματική ευκαιρία της πρωταθλήτριας του Καζακστάν ήρθε στο 34′, όμως ο Βιρτζίνια εκτινάχθηκε, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή απόκρουση στο σουτ του Σατπάγιεβ.

Η Σπόρτιγνκ απάντησε άμεσα με τη φοβερή ευκαιρία του Σουάρες στο 37′. Ο Χιούλμαντ βρήκε ωραία τον Κολομβιανό κι εκείνος πάτησε το πόδι του στην περιοχή και με μία δυνατή οβίδα τράνταξε το δεξί δοκάρι του Καλμούρζα.

Ωστόσο, λίγο πριν πάνε στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες, η Σπόρτινγκ πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ο Τρινκάο με ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Καλμούρζα, ο οποίος βρήκε ελάχιστα την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να την ανατρέψει, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα δίχτυα της ομάδας του στο 44′.

Στο δεύτερο μέρος η Σπόρτινγκ ήταν καταιγιστική. Στο 48′ τα λιοντάρια έχασαν σπουδαία ευκαιρία ξανά με δοκάρι του Σουάρες, όμως στη συνέχεια μέσα σε τέσσερα λεπτά βρήκαν τρία γκολ.

Ο Τρινκάο στο 65′ έκανε το 2-0, δύο λεπτά μετά ο Σάντος έγραψε το 3-0, για να έρθει ο Κουέντα στο 68′ με ωραίο σουτ να μεγαλώσει το προβάδισμά της, κάνοντας το 4-0.

Η Καϊράτ μείωσε σε 4-1 με τον Έντμιλσον στο 86′, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 70′, με το σκορ να παραμένει μέχρι το τέλος του ματς.

Την απόλυτη ανατροπή στη Φρανκφούρτη πέτυχε η Άιντραχτ, η οποία αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, επιβλήθηκε της Γαλατασαράι με 5-1, ξεκινώντας με τον ιδανικότερο τρόπο το ευρωπαϊκό της ταξίδι στη League Phase του Champions League.

Στο 8ο λεπτό η Γαλατασαράι προηγήθηκε στο ματς. Ο Αγκιούν μπήκε ωραία στην περιοχή, απέφυγε τον Κόλινς, ο οποίος γλίστρησε και έπεσε, και με ωραίο σουτ νίκησε τον Τσέτερερ, βάζοντας μπροστά στο σκορ την ομάδα του.

Η ομάδα της Φρανκφούρτης ισοφάρισε στο 37′ από αυτογκόλ του Σάντσες. Η φάση ξεκίνησε όταν μετά από το λάθος του Ακγκίν λίγο έξω από την περιοχή, ο Ντόαν έκλεψε την μπάλα. Ο Σάλαϊ γλίστρησε και δεν μπόρεσε να τον κόψει, με τον παίκτη της Άιντραχτ να περνάει την μπάλα πάνω από τον Τσακίρ, εκείνη να βρίσκει στον Σάντσες και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-1.

Στις καθυστερήσεις και μέσα σε τρία λεπτά οι γηπεδούχοι βρήκαν ακόμα δύο γκολ. Αρχικά, στο 45+2′ ο Μπούρκαρτ ανέβηκε από τα δεξιά, έβγαλε τη σέντρα και βρήκε τον Ουζούν, ο οποίος με ωραίο κοντρόλ, έκανε το γύρισμα και σούταρε για το δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων οι Γερμανοί πέτυχαν και τρίτο γκολ με την κεφαλιά του Μπούρκαρτ μετά την εκτέλεση φάουλ του Σαΐμπι.

Στο δεύτερο μέρος, η Άιντραχτ καθάρισε το παιχνίδι, με τον Μπούρκαρτ να πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο 66′ και τον Κνάουφ να γράφει το 5-1 στο 75ο λεπτό του ματς.