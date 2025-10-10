Εθνική Ελλάδας: Πώς παίρνει το εισιτήριο για το Μουντιάλ 2026 – Όλα τα σενάρια

Η Εθνική Ελλάδας έχασε με 3-1 από την Σκωτία στο Χάμπτεν Παρκ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Δείτε τον δρόμο της γαλανόλευκης και το πώς διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για να βρεθεί στα τελικά της διοργάνωσης μέσω της κατάληψης της 2ης θέσης.

Η Εθνική Ελλάδας άρχισε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου διαλύοντας με το εκκωφαντικό 5-1 την Λευκορωσία, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Στην 2η αγωνιστική ηττήθηκε με 3-0 από την Δανία στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” ενώ το βράδυ της Πέμπτης (9/10) έχασε -αν και ανώτερη- με 3-1 από τους σκληροτράχηλους Σκωτσέζους στο Χάμπτεν Παρκ, γεγονός που την κράτησε στην 3η θέση του ομίλου μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

Όπως γράφει το SPORT24, η κατάσταση έγινε πλέον πιο δύσκολη καθώς η απόσταση τόσο από την Δανία όσο και από την Σκωτία αυξήθηκε πλέον στους τέσσερις πόντους. Υπάρχει βέβαια το καλό σενάριο που επιτρέπει στην γαλανόλευκη να ελπίζει στην κατάκτηση της πρώτης θέσης αλλά αυτό προϋποθέτει τα εξής:

Να κάνει το τρία στα τρία και στο Σκωτία – Δανία να μην υπάρξει νικήτρια (παίρνουμε πάντως ως υπόθεση εργασίας ότι αμφότερες θα πάρουν τη νίκη κόντρα στην ουραγό και ασθενέστερη ομάδα του ομίλου, Λευκορωσία).

Ωστόσο, εφόσον η γαλανόλευκη δεν εξασφαλίσει την πρώτη θέση, που τη στέλνει απευθείας στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, θα έχει και δεύτερη ευκαιρία μέσω της 2ης θέσης, που οδηγεί σε πλέι οφ.

Για να την πάρει θα χρειαστεί να προσπεράσει είτε την Δανία είτε την Σκωτία μέσα στις επόμενες τρεις αγωνιστικές των προκριματικών. Κάτι που θα το κάνει αν κερδίσει και τα τρία επόμενα παιχνίδια της. Ακόμη δηλαδή κι αν υπάρξει νικητής στο Σκωτία – Δανία, θα είμαστε μίνιμουμ 2οι.

* Σημειώνεται επίσης, ότι υπάρχουν και τέσσερις ομάδες που θα συμμετέχουν στα πλέι οφ με βάση την παρουσία τους στο τελευταίο Nations League, αλλά από εκείνο το μονοπάτι η Ελλάδα είναι απίθανο να βρεθεί στα πλέι οφ, από τη στιγμή που δεν κατάφερε να κερδίσει τον όμιλό της (έμεινε 2η πίσω από την Αγγλία).

Πώς προκρίνονται οι ομάδες στα τελικά του Μουντιάλ

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στους νικητές των 12 προκριματικών ομίλων, ενώ συνολικά η UEFA έχει εξασφαλίσει 16 εισιτήρια για τα τελικά του Μουντιάλ.

Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια θα μοιραστούν ως εξής:

Οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα δώσουν playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ. Στα playoffs οι ομάδες θα μοιραστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι 12 δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ θα μοιραστούν στα πρώτα τρία γκρουπ, ανάλογα με την κατάταξή τους στο FIFA Ranking τον Νοέμβριο του 2025. Οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν μέσω του Nations League θα μπουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στιλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο

Δανία 7 (9-0) Σκωτία 7 (5-1) Ελλάδα 3 (6-7) Λευκορωσία 0 (1-13)

*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων

Αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας