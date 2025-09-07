EuroBasket 2025: Η Γεωργία πέταξε έξω τη Γαλλία με 70-80 και πάει προημιτελικά

Απίθανα πράγματα στο EuroBasket 2025, με τη Γεωργία να πατάει τη Γαλλία (80-70) και να προκρίνεται στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Μια αναμέτρηση που ελάχιστοι περίμεναν εξελίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) στη Xiaomi Arena της Ρίγα. Η Γαλλία επικράτησε δύσκολα της Γεωργίας με 80-70 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Όπως μεταδίδει το SPORT24, η ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού πλήρωσε το τραγικό ποσοστό της έξω από τα 6,75μ. (μόλις 6/36 τρίποντα – 17%), ενώ ακόμα και τα καλά διαστήματα των Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε δεν στάθηκαν αρκετά για να της δώσουν ώθηση. Έτσι, λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό-σοκ της Σερβίας, ήρθε και ο αποκλεισμός της Γαλλίας, η οποία σε όλη τη διοργάνωση δεν έδειξε ποτέ ότι είχε τα φόντα να φτάσει στην κορυφή.

Ο Γκόγκα Μπιτάτζε, αρνητικός στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, είχε μεγάλη ασίστ και ακόμη μεγαλύτερο μπλοκ στην crunch time, με τον Καμάρ Μπάλντουιν να κάνει πράγματα και θαύματα, να βάζει 3/3 βολές για το 68-74 στα 86″ και να κλειδώνει το αποτέλεσμα.

Μεγαλειώδης εμφάνιση από τον Τόκο Σενγκέλια (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ), μεγαλειώδης και από τον Μπάλντουιν (24 πόντοι, 5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές), μαέστρος ο Αλεκσάνταρ Τζίκιτς που είδε την ομάδα του να προκρίνεται στους 16 χάρη στην νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας, αλλά συνεχίζει.

Στη φάση των οκτώ η Γεωργία θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία του Μάρκανεν, του Βάλτονεν, του Λιτλ και του Μούρινεν. Και ο νικητής, θα έχει κάνει την υπέρβαση με τη συμμετοχή του στα ημιτελικά του τουρνουά.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βάσκες, Μπακί, Βελίκοβ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 14 (0/2 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οκόμπο 9 (3/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Λουγουαγού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 12 (3/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3/5 βολές), Κορντινιέ 4, Μάλεντον 4 (1/6 σουτ), Τζαϊτέ 10 (4/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ),

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (3/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 11 ριμπάουντ), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 6 (2), Σερμαντίνι 3, Σανάτζε, Σενγκέλια 24 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/10 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιτάτζε 8, Μπάλντουιν 24 (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οτσχικίτζε

Τα ομαδικά στατιστικά της Γαλλίας: 19/35 δίποντα, 6/36 τρίποντα, 14/19 βολές, 38 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 18 επιθετικά), 16 ασίστ, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 7 λάθη, 24 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Γεωργίας: 15/30 δίποντα, 10/18 τρίποντα, 20/24 βολές, 34 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 4 επιθετικά), 15 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 11 λάθη, 22 φάουλ