EuroBasket 2025: Μυθικό σόου του Μάρκανεν με 29 πόντους στο ημίχρονο του Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία

Αδιανόητο επιθετικό σόου από τον Λάουρι Μάρκανεν που πέτυχε τους μισούς πόντους της Φινλανδίας στο πρώτο ημίχρονο με την Μεγάλη Βρετανία.

Ούτε 30 πόντους δεν έβαλε ο Λάουρι Μάρκανεν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Φινλανδίας με την Μεγάλη Βρετανία.

Ο Φινλανδός σούπερ σταρ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο έχοντας πετύχει τους μισούς πόντους της ομάδας του, με μια αδιανόητη στατιστική.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το Sport24, ο Μάρκανεν είχε μέχρι την ανάπαυλα 29 πόντους με 4/7 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 6/7 βολές, έχοντας παράλληλα δύο ριμπάουντ, μία ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ο Φινλανδός είχε 27 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα έκανε όλα αυτά σε μόλις 14’12”.

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα η Φινλανδία προηγήθηκε με 58-42 με τον Μάρκανεν να έχει σημειώσει τους μισούς πόντους της.