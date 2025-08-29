Αθλητικά Eurobasket 2025

EuroBasket 2025: Μυθικό σόου του Μάρκανεν με 29 πόντους στο ημίχρονο του Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία

O Lauri Markkanen. Εικόνα αρχείου AP

Αδιανόητο επιθετικό σόου από τον Λάουρι Μάρκανεν που πέτυχε τους μισούς πόντους της Φινλανδίας στο πρώτο ημίχρονο με την Μεγάλη Βρετανία.

Ούτε 30 πόντους δεν έβαλε ο Λάουρι Μάρκανεν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Φινλανδίας με την Μεγάλη Βρετανία.

Ο Φινλανδός σούπερ σταρ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο έχοντας πετύχει τους μισούς πόντους της ομάδας του, με μια αδιανόητη στατιστική.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το Sport24, ο Μάρκανεν είχε μέχρι την ανάπαυλα 29 πόντους με 4/7 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 6/7 βολές, έχοντας παράλληλα δύο ριμπάουντ, μία ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ο Φινλανδός είχε 27 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα έκανε όλα αυτά σε μόλις 14’12”.

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα η Φινλανδία προηγήθηκε με 58-42 με τον Μάρκανεν να έχει σημειώσει τους μισούς πόντους της.

 

