EuroBasket 2025: Ο Αταμάν παρακολούθησε τον αγώνα Πολωνία – Βοσνία

Ο Εργκίν Αταμάν και το επιτελείο του παρακολούθησαν τον αγώνα Πολωνία – Βοσνία, απ’ όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της Τουρκίας στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Η Τουρκία, μετά την πρόκρισή της στους οκτώ του EuroBasket 2025, περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αυτός θα προκύψει από το ζευγάρι Πολωνία – Βοσνία, το οποίο ο Εργκίν Αταμάν και το επιτελείο του δεν έχασαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, προκειμένου να κάνουν σκάουτινγκ τον επόμενό τους αντίπαλο.

Θυμίζουμε πως, όπως γράφει το SPORT24, σε περίπτωση πρόκρισης της Τουρκίας και δύο προκρίσεων της Ελλάδας (σ.σ. κόντρα σε Ισραήλ και Λιθουανία), οι δύο χώρες θα ανταμώσουν στα ημιτελικά του τουρνουά.