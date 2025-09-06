EuroBasket 2025: Πού θα δείτε τον αγώνα Λιθουανία – Λετονία και τις μάχες Τουρκίας, Γερμανίας, Σερβίας

EuroBasket 2025: Πού θα δείτε τον αγώνα Λιθουανία – Λετονία και τις μάχες Τουρκίας, Γερμανίας, ΣερβίαςΔιαβάζεται σε 1'
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των πρώτων τεσσάρων παιχνιδιών για τη φάση των 16 του EuroBasket 2025.
- 06 Σεπτεμβρίου 2025 08:31
Ξεκινά η φάση των «16» του EuroBasket 2025 με τέσσερις δυνατές αναμετρήσεις.
Το πρόγραμμα ανοίγει στις 12:00 με την Τουρκία να τίθεται αντιμέτωπη με τη Σουηδία. Στις 15:00 περίπου, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία θα κοντραριστεί με την Πορτογαλία, ενώ στις 18:15 η Ελλάδα θα μάθει τον πιθανό αντίπαλό της στα προημιτελικά, ανάμεσα σε Λιθουανία και Λετονία, εφόσον πάρει την πρόκριση.
Η μέρα ολοκληρώνεται με το μεγάλο παιχνίδι της Σερβίας του Γιόκιτς απέναντι στη Φινλανδία του Μάρκανεν.
Το σημερινό πρόγραμμα
- 12:00, Τουρκία – Σουηδία, Novasports Start, Match Center από το SPORT24
- 15:15, Γερμανία – Πορτογαλία, Novasports Start, ΕΡΤ1, Match Center από το SPORT24
- 18:30, Λιθουανία – Λετονία, Novasports Start, ΕΡΤ1, Match Center από το SPORT24
- 21:45, Σερβία – Φινλανδία, Novasports Start, Match Center από το SPORT24