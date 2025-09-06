Eurobasket 2025: Συναγερμός για λίγο στη Ρίγα λόγω ύποπτου δέματος – Έκλεισε το Media Centre

Αναταραχή επικράτησε στη Ρίγα λόγω ύποπτου δέματος έξω απ’ την Riga Arena. Έκλεισε για λίγο το Media Centre.

Συναγερμός σήμανε στην Ρίγα το βράδυ του Σαββάτου (06/09) λίγο έξω από την Riga Arena , έδρα του Eurobasket 2025, αφού έκλεισε το Media Centre που βρίσκεται στα 400 μέτρα από το γήπεδο, λόγω ύποπτου δέματος.

Όπως γράφει το SPORT24, o χώρος που γίνονται οι συνεντεύξεις Τύπου έκλεισε μετά τον αγώνα της Λετονίας με την Λιθουανία και οι παρευρισκόμενοι απομακρύνθηκαν.

Στο σημείο επικράτησε αρχικά πανικός λόγω της πληροφορίας για ύποπτο δέμα, ωστόσο όταν έφτασε η αστυνομία της Λετονίας, το πρόβλημα λύθηκε και οι δημοσιογράφοι, αλλά και οι άνθρωποι του γηπέδου, γύρισαν στις θέσεις τους.