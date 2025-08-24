EuroBasket 2025: Το ρόστερ της Ελλάδας

Αυτό είναι το τελικό ρόστερ της Εθνικής Ελλάδας για το EuroBasket 2025.

Τους 12 παίκτες με τους οποίους θα παλέψει στο EuroBasket 2025 η Εθνική Ελλάδας ανακοίνωσε ο Βασίλης Σπανούλης το βράδυ της Κυριακής (24/8), μετά το φιλικό-πρόβα τζενεράλε με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ.

Όπως γράφει το Sport24, Ο τελευταίος παίκτης που κόπηκε και δεν θα ταξιδέψει στην Κύπρο είναι ο Βαγγέλης Ζούγρης.

Το ρόστερ της Ελλάδας για το EuroBasket 2025

Γιαννούλης Λαρεντζάκης Βασίλης Τολιόπουλος Δημήτρης Κατσίβελης Ντίνος Μήτογλου Κώστας Παπανικολάου Κώστας Σλούκας Γιάννης Αντετοκούνμπο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης Κώστας Αντετοκούνμπο Τάιλερ Ντόρσεϊ Αλέξανδρος Σαμοντούροβ Θάνασης Αντετοκούνμπο

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων