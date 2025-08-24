EuroBasket 2025: Το ρόστερ της Ελλάδας

EuroBasket 2025: Το ρόστερ της ΕλλάδαςΔιαβάζεται σε 1'
Αυτό είναι το τελικό ρόστερ της Εθνικής Ελλάδας για το EuroBasket 2025.
- 24 Αυγούστου 2025 23:19
Τους 12 παίκτες με τους οποίους θα παλέψει στο EuroBasket 2025 η Εθνική Ελλάδας ανακοίνωσε ο Βασίλης Σπανούλης το βράδυ της Κυριακής (24/8), μετά το φιλικό-πρόβα τζενεράλε με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ.
Όπως γράφει το Sport24, Ο τελευταίος παίκτης που κόπηκε και δεν θα ταξιδέψει στην Κύπρο είναι ο Βαγγέλης Ζούγρης.
Το ρόστερ της Ελλάδας για το EuroBasket 2025
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Βασίλης Τολιόπουλος
- Δημήτρης Κατσίβελης
- Ντίνος Μήτογλου
- Κώστας Παπανικολάου
- Κώστας Σλούκας
- Γιάννης Αντετοκούνμπο
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- Κώστας Αντετοκούνμπο
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
- Θάνασης Αντετοκούνμπο
Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων
- 28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
- 30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα
- 31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα
- 2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία
- 4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα