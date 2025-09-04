EuroBasket 2025, Βοσνία – Γεωργία 84-76: Στους 16 του EuroBasket οι Βόσνιοι

Ανώτερη η Βοσνία, νίκησε με 84-76 τη Γεωργία και προκρίθηκε στους 16 του EuroBasket 2025. Νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας περιμένουν οι Γεωργιανοί για να συνεχίσουν και αυτοί στα νοκάουτ.

Η αναμέτρηση που περίμεναν όλοι με ανυπομονησία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στη Λεμεσό και χάρισε αμέτρητες συγκινήσεις. Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του Sport24, Βοσνία και Γεωργία έδωσαν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, με την Βοσνία να επικρατεί με σκορ 84-76 και να εξασφαλίζει την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroBasket 2025.

Με τον Γιουσούφ Νούρκιτς να ηγείται και να γράφει double-double (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ), με τον βραχύσωμο Τζον Ρόμπερσον να ακολουθεί και τους Άτιτς – Βράμπατς να τους υποστηρίζουν, η Βοσνία πήρε το αποτέλεσμα και συνεχίζει. Δεν ξεκίνησε καλά το τουρνουά, όμως βελτιώθηκε στην πορεία του και στα κρίσιμα παιχνίδια λύγισε κατά σειρά την Ελλάδα και η Γεωργία.

Οι Γεωργιανοί, από την άλλη, παρατάχθηκαν πλήρεις, όμως ο Τόκο Σενγκέλια έμεινε σε ρηχά νερά (2/10 δίποντα) και δεν βοήθησε την ομάδα του. Καμάρ Μπάλντουιν, Σάντρο Μαμουκελασβίλι και Γκόγκα Μπιτάτζε δεν είχαν στήριγμα και πλέον η Γεωργία περιμένει νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας που θα ρίξει τους Ίβηρες στην πέμπτη θέση για να χωρέσει η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς στη φάση των νοκάουτ.

Ένα τρίποντο του Λάζιτς για το 80-71 στα 3:32 πριν από το φινάλε ήταν το καλάθι που έκρινε τον αγώνα, με τους Βόσνιους να δίνουν αμέσως μετά δικαιώματα στους Γεωργιανούς, αλλά να κλειδώνουν τον αγώνα χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάλιο, Γκέντβιλας, Βελίκοβ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 47-35, 67-62, 84-76

ΒΟΣΝΙΑ (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 15 (4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρόμπερσον 15 (1/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ασίστ), Αλιμπέγκοβιτς 2 (1/5 σουτ), Άτιτς 11 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 μπλοκ), Γκέγκιτς 9 (1), Λάζιτς 13 (2), Βράμπατς 10 (2), Καμένιας 9 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 2, Μαμουκελασβίλι 20 (5/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Τζιντζαράτζε, Μπουργιανάτζε, Σερμαντίνι 2, Σανάτζε 13 (3), Σενγκέλια 6 (2/10 δίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπιτάτζε 15 (6/8 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Μπάλντουιν 18 (6/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Οτσχικίτζε

Τα ομαδικά στατιστικά της Βοσνίας: 16/28 δίποντα, 14/32 τρίποντα, 10/14 βολές, 32 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 8 επιθετικά), 26 ασίστ, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 12 λάθη, 18 φάουλ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Γεωργίας: 22/41 δίποντα, 7/20 τρίποντα, 11/16 βολές, 33 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 10 επιθετικά), 14 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 12 λάθη, 20 φάουλ