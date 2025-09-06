Γερμανία-Πορτογαλία 85-58: Οι πρωταθλητές κόσμου ανέβασαν στροφές στο φινάλε και πέρασαν στους “8” του EuroBasket 2025

Παρά την κακή εμφάνιση στις πρώτες τρεις περιόδους, η Γερμανία πάτησε το γκάζι στην τέταρτη και νίκησε εύκολα την Πορτογαλία (85-58) στη φάση των 16 του EuroBasket 2025.

Μάταια περίμεναν οι φίλοι της Γερμανίας να δουν την Εθνική τους σε “περίπατο” απέναντι στην Πορτογαλία το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) στη Ρίγα.

Οι πρωταθλητές κόσμου, όπως αναφέρει το SPORT 24, έκαναν τη χειρότερη φετινή τους εμφάνιση και μετά από τέσσερις κατοστάρες σε πέντε αγώνες της φάσης των ομίλων, έμειναν στους 85 πόντους στην νίκη επί της Πορτογαλίας (85-58). Προκρίθηκαν στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 και θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα Ιταλία – Σλοβενία που θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής (7/9 στις 18:30).

Ο Άλεξ Μούμπρου γύρισε στον πάγκο, αλλά μοιράστηκε αρμοδιότητες με τους συνεργάτες του σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Ντένις Σρούντερ ηγήθηκε και οι Ίζακ Μπόνγκα – Φραντς Βάγκνερ ακολούθησαν. Οι Γερμανοί σούταραν άσχημα από το τρίποντο (ξεκίνησαν με 1/24 και τελείωσαν με 10/36), πάτησαν όμως το γκάζι στις αρχές της τέταρτης περιόδου και δεν πιέστηκαν για το αποτέλεσμα.

Οι Πορτογάλοι ήταν εκπληκτικά σκληροί για τρεις περιόδους, μάτσαραν το χλιαρό μεσημέρι των Γερμανών με τον δυναμισμό τους, πίστεψαν στο όνειρο με τον Νιμίας Κέτα να ξεχωρίζει με το μέγεθος και την αθλητικότητά του, όμως στο φινάλε έμειναν από δυνάμεις και αποχαιρέτησαν με το κεφάλι ψηλά. Στο τουρνουά νίκησαν την Τσεχία στην πρεμιέρα και την Εσθονία στην πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Χορόζοβ, Βούλιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-12, 31-32, 51-52, 85-58

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μουμπρού): Μπόνγκα 15 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Όσκαρ Ντα Σίλβα 2, Λο 12 (4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τρίσταν Ντα Σίλβα 11 (3/3 τρίποντα), Βάγκνερ 16 (4/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τάις 8 (4/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (6/8 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ασίστ), Όλατς, Τίμαν, Ομπστ 5 (1/7 τρίποντα)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμες): Μπριτο 5 (1/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Γουίλιαμς 8 (2), Αμαράντε 5 (1), Κεϊρός 2 (1/6 σουτ), Γκαμεϊρό 7 (2/6 σουτ), Ρελβάο 4 (6 ριμπάουντ), Νούνο Σα, Κανδίδο Σα 5 (1), Λισμπόα 4 (2/13 σουτ), Κέτα 18 (4/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/9 βολές, 11 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Γερμανίας: 20/28 δίποντα, 10/36 τρίποντα, 15/19 βολές, 42 ριμπάουντ (33 αμυντικά – 9 επιθετικά), 18 ασίστ, 10 κλεψίματα, 10 λάθη, 19 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Πορτογαλίας: 14/36 δίποντα, 6/30 τρίποντα, 12/14 βολές, 39 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 13 επιθετικά), 12 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 15 λάθη, 21 φάουλ